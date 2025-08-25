臺北戲劇獎後記／在激動與興奮之後　金士傑等4位得主齊聲描繪劇場新藍圖

首屆「臺北戲劇獎」不只是頒獎典禮，而是一場屬於臺灣劇場的狂歡盛宴。四位重量級得獎者——邱安忱、金士傑、鄭尹真、許哲彬——從舞臺到幕後，從票房到制度，紛紛道出他們的激動心情與對劇場未來的期待。

最佳戲劇獎《父親母親》：像加油站一樣的鼓舞力量

同黨劇團團長邱安忱回憶，頒獎當晚的心情是從忐忑到釋懷再到喜悅，「臺北戲劇獎就像加油站，讓我們在疲憊時重新有力氣衝刺。」他透露，得獎後一週票房暴增百餘張，足見獎項的市場影響力。

他也建議未來增設男、女配角獎及跨界、偶戲、兒童劇等類別，反映當代劇場的多元樣貌。

最佳男演員金士傑：五十年劇場路上的幸福時刻

憑《最後14堂星期二的課》奪獎的金士傑，感性表示這是入行半世紀以來首次在臺灣獲劇場獎項，「那一刻，我走得很慢，但心裡非常激動。」

他期盼獎項能明確區分商業與前衛劇場的路線，並送上祝福：「劇場是理想主義者的舞臺，願年輕創作者繼續進步，讓臺灣劇場更蓬勃。」

最佳女演員鄭尹真：AI時代劇場的無可取代力量

鄭尹真以《暗夜．腹語．鬼托邦》奪獎，與老師金士傑同場獲獎讓她覺得意義非凡。她形容典禮盛大如金馬獎，「劇場的現場熱度，是AI無法取代的感動。」她認為臺北戲劇獎讓更多人理解劇場工作的價值，也期待獎項持續成為創作者的後盾。

最佳導演許哲彬：這是團隊的榮耀與新起點

《太陽》導演許哲彬將榮耀歸功於全體團隊，形容典禮「像開學典禮一樣熱鬧又熟悉」。他期待臺北戲劇獎能像金馬獎、奧斯卡一樣，帶動票房與觀眾入場，並建議舉辦更多周邊宣傳活動。他也提醒評審機制與獎項分類需更細緻，未來甚至可拓展至全臺舉辦。

劇場榮耀的起點

首屆臺北戲劇獎不只讓劇場人在紅毯上閃耀，更引發關於制度設計、產業推廣與觀眾破圈的討論。隨著第二屆即將展開，「紅毯榮光」、「票房加溫」、「產業破圈」，成為全臺劇場人的共同期待。

