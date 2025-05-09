故宮百年攜手琅琅悅讀　小說徵文與聲音課程雙企畫啟動文化新篇章

故宮迎接百年，跨界合作亮眼新穎且不落俗套，7日媒體餐敘時，黃永泰副院長介紹多項文創紀念商品與新出版品開發計畫時引起媒體關注。其中故宮不僅籌備百年院慶專書出版，更跳脫出版媒材只限紙書的框架與聯合線上的琅琅悅讀合作多元出版新企劃「傳奇寶藏徵文」與「故宮人細說故宮」（暫定）的聲音課程，提供民眾從紙本到數位、由文字到聲音等多元管道接觸百年故宮文化。

與琅琅悅讀共同主辦的「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集活動，近期已完成決審並公布金榜名單，活動獲得廣大創作者的熱烈響應，投稿內容涵蓋歷史事件、傳說人物乃至文物意象轉化，展現出多元而深刻的文化詮釋。而為了延續入選作品的創作精神，琅琅悅讀更於近日加碼推出徵文集留言活動，邀請讀者寫下『你最想看哪篇故事變成漫畫？』，期待未來與故宮攜手，將文字轉化成圖像，讓百年故宮文化跨出更多可能。

與琅琅悅讀獨家合作小說徵文競賽「故宮100+ 傳奇寶藏短篇小說募集」，近日金榜名單揭曉，讓百年故宮文化跨出更多可能。圖／琅琅悅讀編輯室

琅琅悅讀延續故宮100+徵文原創精神，加碼推出徵文集留言活動「你最想看哪篇故事變成漫畫？」與讀者互動。圖／琅琅悅讀編輯室

此外，因耳朵經濟趨勢，國立故宮博物院首次嘗試聲音課程，攜手聯合線上「一刻鯨選」，推出系列課程，由故宮研究人員親自錄製、講解，打造具有專業深度又親民易懂的數位課程體驗。據了解，該系列預計籌劃六檔課程，除了特輯規劃一檔聚焦院慶特展「甲子萬年特展」、「千年神遇──西園雅集傳奇」、「皕宋──院藏宋版圖書觀止」課程，其餘五檔內容將針對不同材質的院藏文物推出生動且含金量高的專題課。第一門課，將由書畫文獻處何炎泉處長打頭陣，以蘇東坡書法為主題，透過16件墨寶，品讀蘇東坡的書法與人生況味。課程預計將於今年下半年陸續上線，為觀眾開啟「用聽的方式親近故宮」的新體驗。

故宮首次嘗試聲音課程，與「一刻鯨選」合作開發，由故宮研究人員親自錄製、講解，打造具有專業深度又親民易懂的數位課程體驗。圖／琅琅悅讀編輯室

從小說到聲音，從創作到課程，故宮百年不只是紀念，更具有承先啟後、繼往開來的重要意義，這場與琅琅悅讀合作的數位雙企畫，不僅展現故宮積極拓展受眾觸角的策略，也象徵著文化與創意產業的跨域共鳴，為下一個百年開啟多元媒介對話的新可能。