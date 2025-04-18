「故宮100+」徵文獲獎名單揭曉！《而今安在哉？》巧融《赤壁賦》獲首獎

由琅琅悅讀與國立故宮博物院共同主辦的「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！讓文物訴說歷史，評選結果公布：

※首獎（一名）

《而今安在哉？》作者：古德

評選短評：巧妙結合《赤壁賦》與古代學子的內心世界，融合歷史、親情與哲思。以一字之差為引，起承轉合鋪陳流暢，故事發展有趣生動。將文物寓意發揮得淋漓盡致，情懷動人。

※貳獎（一名）

《惜福薄》作者：米子

評選短評：以靖康之禍後的皇家逃亡過程為背景，結合快行家程十的角色，透過文物《汝窯青瓷橢圓洗》象徵權勢與命運的流轉。筆觸細膩，人物鮮活，歷史與想像交融自然，張力與韻味兼具。

※參獎（一名）

《霧鎖出島紫陽開》作者：大野狼老師

評選短評：以《長崎港景圖》為背景，勾勒1842年間的日本幕府時代故事，描繪主角的身世追尋與親情羈絆。結合歷史探索與水道謎題，情節引人入勝，具東西文化交錯的想像空間與獨特視角。

※佳作獎（七名）（以下排名不分先後）

《日月同輝》作者：孫承煊

評選短評：從明宣宗時代歷史傳說及《大寶積經》佛經製作的可能目的發想。雙生子設定新穎，歷史素材轉化靈活，展現奇幻風格與深厚歷史懸念。

《起義》作者：文生

評選短評：從一張《解京要犯林爽文供單》出發，結合林爽文事件與民間傳說，人物形象鮮明，敘事節奏自然，成功將平凡文物轉化為動人歷史敘事。

《皇帝密摺的詛咒：龍蛇浮雕與被隱藏的歷史》作者：Max Chow

評選短評：以《王鴻緒小密摺》為切點，融合清代政治與阿茲特克神話，構築一場跨文化的歷史探險，成功展現古物所蘊藏的多重歷史想像與敘事魅力。

《流霞閣異聞錄之仕女遺夢》作者：杜偉祺

評選短評：以修復師視角貫穿古今，透過《三彩馬球仕女俑》記憶重返唐代盛世。以一段尋杖之旅，連結唐代風華與當代情感，具趣味與奇想，展現博物館與歷史連結的溫柔。

《雷龍眠夢的唐卡》作者：解昆樺

評選短評：從《不丹19世紀竹巴噶舉祖師藏巴甲熱·益西多杰唐卡》發想，闡述真正的信仰來自於對傷痕的承認與傳承，無法以商業抹去。融合歷史與藝術，文筆精煉，兼具情感深度與思想厚度。

《刻》作者：陳泓宇

評選短評：以《象牙雕鏤空人物套球》為串起清末民初的三段故事，刻劃出讀書人的困境、匠人的掙扎、自由靈魂的反抗。從技藝中書寫人性，技藝如詩，人性如刻，餘韻悠長。

《靈感偵探夜安古物事件簿》作者：艾莉安

評選短評：以地方老屋與博物館漏水事件為引，結合《宋馬麟三官出巡圖》開展靈異調查。氣氛塑造出色，創意十足，故事節奏明快，令人耳目一新，輕鬆之中帶有深意。

💥恭喜以上10位得獎者👍後續將以Email依序個別通知獲獎事宜。

本次徵文活動獲得廣大創作者熱烈響應，投稿作品內容多元、題材豐富，評審團隊對每一篇作品均予以充分重視，並依據「內容故事性」、「創意獨特性」、「文筆流暢度」、「劇情邏輯性」、「文物連結度」及「角色塑造力」等六大評選指標，進行嚴謹的三階段評選。

最終獲選作品皆能巧妙結合歷史文物與虛構情節，透過創新視角與細膩筆觸，賦予文物嶄新生命，成功喚起讀者對文化傳承與歷史想像的共鳴。無論是取材自重大歷史事件、鮮活的傳說人物，或是對文物本身象徵意涵的深刻轉化，各篇作品皆展現出豐富多元的創作風貌。內容涵蓋懸疑推理、奇幻冒險、時空穿越、家族記憶、文化對話等元素，題材靈活多變卻皆緊扣核心主題，映照出創作者對歷史的敏銳感知與敘事美學的追求。評審團隊對本次入選作品的整體完成度、情感深度與創新精神，皆予以高度肯定與深深感佩。

值此故宮百年之際，特向所有參與者致上誠摯謝意❤️感謝各位創作者以文字為橋，連結過往與未來，讓文化故事得以持續流傳、再現光彩。