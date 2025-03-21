文資局「打開歷史現場」特展榮耀台灣 獲2025 French Design Awards金獎

由文化部文化資產局主辦的「打開歷史現場」特展，自開展以來備受矚目，並於近期榮獲2025 French Design Awards展覽及活動類金獎，凸顯臺灣文化保存與創新策展的卓越成果。此次獲獎更肯定了展覽在歷史場域活化與文化科技應用上的創新表現，使臺灣文化資產保存在國際舞上發光發熱。

「再造歷史現場計畫」6年成果登國際舞台

為了提供觀眾更豐富的展覽體驗，本次特展新增「打開榮耀」展區並更新互動內容，深化歷史與現代的對話。其中，展覽特別呈現地方政府執行「再造歷史現場計畫」六年多來的豐碩成果，包括基隆市「市定古蹟基隆要塞司令部修復工程」及嘉義市「重現木都再造歷史現場計畫」之「實驗木場整復工程」，兩者分別榮獲「2022國家卓越建設獎－最佳環境文化類」之卓越獎與金質獎，而嘉義市「實驗木場整復工程」也獲得「2022建築園冶獎」，其建築師更獲「2022第六屆ADA新銳建築獎首獎」。此外，雲林縣「虎尾眷村文化特區（建國一、二村）歷史聚落保存再現計畫」之「虎尾建國一村丁棟設計」榮獲「2022國家卓越建設獎－最佳都市更新類」金質獎。屏東菸葉廠「屏菸1936文化基地」亦獲得德國紅點設計獎、美國繆思設計大獎等多項國際殊榮，展現臺灣文化保存的國際影響力。

特展新增「打開榮耀」展區，展現臺灣文化資產保存的卓越成就。

文化部文化資產局局長陳濟民表示，「再造歷史現場計畫」是文化部與地方政府攜手推動的重要文化行動，透過文化治理，將世代傳承的文化資產重新融入當代生活。從單點的文化資產保存出發，結合地方文史與科技應用，推動「線」或「面」的區域保存，並透過「虛－歷史文化記憶」與「實－生活場域」的整合，進一步帶動城市與區域發展，讓文化資產成為社會發展的重要基石。這不單只是回顧往日榮光而已，更要藉此反思淬鍊出邁向未來的榮景！

特展展區介紹

此次展覽更新以「打開」為核心概念，透過六大展區呈現歷史場域的多重樣貌。「打開日常」運用光雕投影展現歷史場景與日常生活的交錯；「打開歷史」提供互動書卡與數位資料庫，引導觀眾探索歷史與現代的連結；「打開現場」透過在地觀察員的文字與影像，描繪歷史場域的當代風貌；「打開生活」採用沉浸式大投影，讓觀眾感受自身與歷史現場的互動關係；「打開界限」打造小型劇場，讓觀眾親歷不同時代的生活場景；「打開未來」則結合AI技術，提供與不同時代歷史場景互動與合影的機會；最終「打開榮耀」展區則展現臺灣文化保存的卓越成就。

文化資產不只是靜態的歷史遺跡，更是現代社會發展的重要元素。本次更新透過創新策展手法與科技應用，結合虛實交融的展示空間，將歷史從書本與遺址中釋放，形成超越三維的「四維時空」體驗。觀眾將置身於一個又一個歷史現場，透過視覺、聽覺與身體參與，重新思考歷史與當代的關聯。透過創新科技與沉浸式體驗，重新詮釋歷史與文化，使觀眾能夠跨越時空，感受歷史與現代的交錯對話。誠摯邀請各界人士蒞臨展覽，共同見證臺灣文化保存的多元發展並且一起「打開未來」。

本次特展呈現地方政府執行「再造歷史現場計畫」六年多來的豐碩成果。 「打開歷史現場」特展透過創新科技與沉浸式體驗，重新詮釋歷史與文化。 結合地方文史與科技應用，將世代傳承的文化資產重新融入當代生活。