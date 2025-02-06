2025台北國際書展／臺灣漫畫館擴大舉辦！聯手金石堂與四大平台打造魔幻展區

臺灣漫畫館由文化內容策進院（以下簡稱文策院）集結各家臺漫出版單位，期望整合臺灣漫畫資源，提升作品的能見度，並擴大臺漫的國內外影響力。

今年度臺灣漫畫館以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為概念，也是臺灣漫畫館第二年參展，相較去年更擴大範圍展出，並和金石堂書店合作以銷售區的方式呈現，將書店、周邊選物和展區完美結合，打造具有書店氛圍和展覽體驗的沉浸空間。展區中的舞台擺設了漫畫作品和簽名板供民眾和作者簽名留戀，作品展示區一旁的小型論壇區屆時也將提供作者舉辦簽名活動或座談會等，讓民眾能進一步和作者對話、深刻感受作品力量。

參展作品包括文策院故事大獎《器官拼圖》、人氣網漫《課金派戀愛》以及遊戲跨域改編《倒轉方舟》等。除了展示實體書籍之外，現場也提供臺灣主要的四大數位漫畫平台—由文策院經營的CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN以及Renta！亂搭的閱讀服務。

文化部長李遠在導覽中提問作品的挑選原則為何，文策院內容策進處漫畫開發行銷組長温淳雅表示，展區選書皆與經銷商合作，篩選出近幾年的讀者書單和熱銷作品，期望透過策展給予作品曝光平台，也一併帶動臺漫產業發展。

臺灣漫畫館限定活動與周邊。圖／取自臺灣漫畫基地官網

臺灣漫畫館 節目表。圖／取自臺灣漫畫基地官網

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網