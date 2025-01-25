2024台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎 文學類首獎出爐！

2024年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類共徵得十六件符合資格作品，初選委員會成員為甘佳平女士、黃慧玉女士以及羅仕龍先生。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2024年11月4日公布入選名單。

本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是作家黃崇凱先生、輔仁大學法文系系主任何重誼（Jean-Yves HEURTEBISE）先生、國立中央大學副教授林德祐先生、資深譯者邱瑞鑾女士，以及作家朱嘉漢先生。

2024年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類首獎《莫泊桑短篇小說選集2》與評審團（左起：何重誼（Jean-Yves HEURTEBISE）先生、黃崇凱先生、朱嘉漢先生、林德祐先生，以及線上參與之邱瑞鑾女士）

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2025年1月11日於台北「藝集生活」舉行。評審們逐一討論入圍作品並進行評分；最終由呂佩謙女士翻譯莫泊桑（Guy de Maupassant）的作品《莫泊桑短篇小說選集2》，從五件優秀入圍作品中勝出。邱瑞鑾女士認為這部譯作「文字端莊，風格清新，尊重了莫泊桑的時代感。」林德祐先生則表示：「《莫泊桑短篇小說選集2》詳實呈現諾曼第外省風情及奇聞軼事，譯者尤其掌握了人物對話、景物描寫、心理分析不同的語言層次，不僅是語言的翻譯，更是一種文化的再現。我們也得以理解為何在二十一世紀莫泊桑的小說依舊極富閱讀魅力。」

「這部莫泊桑的譯作具備敘事客觀的特質，將故事紮根於現實，描繪出一幅不帶政治幻想、不帶空想主體性的真實人性畫像。它為讀者提供了一種既直接又易於理解的閱讀方式，認識這部同時具備時代感與永恆價值的作品。」何重誼先生如此評價。最後，黃崇凱先生提到：「莫泊桑的小說聚焦十九世紀下半葉的市井生活，時有關於居家建築、器具、行旅和裝飾等種種物質層面的精描細寫，故事往往也展示著不同社會階級、職業間的差異、矛盾和戲劇性。要能參差展現時代氣氛，且轉運到華文語境當中，不能過於當代也不能過於古典，而呂佩謙譯本穩健地完成了艱鉅任務。」

邁入第十年的【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】，見證法語譯作無論是現代作家或是經典重譯，水準皆為上乘。朱嘉漢先生表示：「本次評選相對困難，展現出台灣文學翻譯的高品質。《蕭邦的傳聲者》忠實處理譯文的難解處，《德國幻想曲》以優美文句重現了作者的細膩氛圍創造，《嘔吐》展現對法文的掌握與原汁原味感，《夜裡的花香》則猶如中文作者寫出般自然，《莫泊桑短篇小說選集2》如同標題，乍看中規中矩毫無花俏，實際上要將莫泊桑風格以當代語言說出，需花費非常大的苦工。評選過程中，翻譯的苦勞與創造力，一直在天枰中來回。但無疑的，呂佩謙以令人佩服的極小錯誤率，在眾多優秀的譯本中，獲得最大的肯定。」評審們肯定此次入選的譯者表現，不僅在文字詮釋、風格掌握上各有所長，也間接表現了各自不同的翻譯觀，實屬難得。

2024年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類獲獎者呂佩謙女士

2024【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2025年2月4日於台北國際書展法國館開幕式舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行（BNP PARIBAS），台灣區總經理寶森（Bruno Boussard）先生將出席典禮，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。

024年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類五本入圍作品

台灣法語譯者協會為評選推介法文原著譯為中文之優秀翻譯書籍，以表彰我國翻譯家之傑出表現，深化法語及華語世界之文化與思想交流，特設置【台灣法語譯者協會翻譯獎】。自2015年開辦以來，此獎不僅獲得了法國在台協會的支持、台灣與法國出版與翻譯專業人士的好評，更受到廣大讀者的支持與關注。 經過前三屆的穩健發展，此獎成果豐碩，獨家贊助機構法國巴黎銀行決定續約，更冠名鼎力支持，因此自2018 年度開始，本翻譯獎正式更名為： 中文 : 台灣法語譯者協會－法國巴黎銀行翻譯獎 法文: Prix de la Traduction ATTF–BNP PARIBAS 評選類別亦調整為文學類（Fiction）及非文學類（Non-Fiction）兩種類別輪流舉行，藉以擴大徵選對象。報名資格則修訂為報名期間前二年間出版譯作。每屆亦設置首獎一名：由譯者獨得獎金新台幣五萬元及「水顏木房」藝術總監魏榮明先生精心設計的獎座一座。