米其林綠星主廚加持！高雄內惟藝術中心「吃飯」策展，探索飲食回憶及故事

民以食為天。食飯皇帝大！高雄市內惟藝術中心目前同時展出大小展廳《好好吃飯》及親子展廳《那間好好吃的店》，以「吃飯」為主題，讓大朋友可以探索吃飯的回憶及故事，小朋友更可以認識食物，創造自己專屬菜單。而在《好好吃飯》展期即將結束前，內惟藝術中心於本週六（28日）下午2點特別邀請南台灣唯一米其林綠星主廚簡天才蒞臨展演，分享食器與飲食文化的關係。

高雄市文化局局長王文翠表示，內惟藝術中心成立以來以跨域、輕盈、輕新三大精神為實踐，其中展覽的主題選擇更是生活化、貼近在地、深入社區。「吃飯」是每人終其一生每日必須面對的要事，然而隨著科技演進，手機和3C漸漸成為吃飯時的「配菜」，內惟藝術中心以《好好吃飯》為題，邀請藝術家探討現代與過去吃飯的情境，喚醒吃飯的本質。王文翠表示，在親子展廳策畫《那間好好吃的店》藝術教育展，藝術家以食物與文化、食物與色彩，以及食物與記憶的關係為題材，觸發兒童的五感體驗。

《那間好好吃的店》入口有閃亮店招牌。圖片／內惟藝術中心 提供

《那間好好吃的店》由插畫家湯士賢以印象中的內惟市場繪製有巨大食物的〈內惟好吃好吃〉圖片。／內惟藝術中心 提供

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，《好好吃飯》由三館共同策畫，邀請不同領域的藝術家及創作者共同詮釋吃飯這件事。書法詩人何景窗為內惟藝術中心寫吃飯情詩；鋁線雕塑藝術家徐均育參考高史博典藏史料照片，還原時工廠大鍋菜共同場景；台北藝術大學《EAT達文西3.0》創作團隊以電影《飲食男女》菜色為靈感設計浮空投影體驗裝置。林羿妏也感謝Marc L³廖偉廷、義郎創作壽司胡財賓、Sayang東南亞創意料理Wendy Wu三位主廚於展場實際擺設的餐桌，讓展覽更加深刻真實。《那間好好吃的店》由藝術團隊有用主張以市集攤車為發想的〈行動代號-ㄆㄚㄆㄚ灶〉，「今日特餐」遊戲讓孩子自己做大廚設計菜單；展廳玻貼有插畫家湯士賢以印象中的內惟市場繪製有巨大食物的〈內惟好吃好吃〉；插畫家張梓鈞的〈一口食光〉、徐菀瑩〈喵的！〉將上百位觀眾的食光記憶，濃縮在一幅幅的畫中。

內惟藝術中心在歲末年終，《好好吃飯》展覽即將結束前，於本週六（28日）下午2點邀請南台灣唯一米其林綠星主廚簡天才親臨現場展演，除了分享廚師選擇食器與飲食文化的關係，也分享不同文化中不同食器的應用。更多詳情請上內惟藝術中心官方網站及社群平台查詢。

《好好吃飯》由鋁線雕塑藝術家徐均育參考高史博典藏史料照片，還原時工廠大鍋菜共同場景。圖片／內惟藝術中心 提供

《好好吃飯》台北藝術大學《EAT達文西3.0》創作團隊以電影《飲食男女》菜色為靈感設計浮空投影體驗裝置。圖片／內惟藝術中心 提供