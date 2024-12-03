Pinkoi x TAIPEI 101《北歐耶誕小鎮》聖誕市集 蒐羅職人工藝、插畫等百件設計師創意好禮
亞洲跨境設計購物平台Pinkoi與台北101共同打造耶誕夢想創意市集，由Pinkoi邀請站上設計品牌以「職人工藝、療心插畫、靜謐之境」等三大主題共同推薦消費者101件聖誕禮物。耶誕夢想市集將台北101四樓都會廣場打造成為《北歐耶誕小鎮》，並邀請具獨特性的設計品牌包含Zuny、DAQICONCEPT、研達、方坊、MOLLIMOON、FUNIKISKY、alto，市集打造具聖誕感的北歐木屋，邀請消費者在小鎮中欣賞、選購精緻的101件設計師耶誕好禮。活動於即日起至2025年1月1日，位於台北101購物中心四樓都會廣場盛大展開！
耶誕節是獨具夢想氛圍的節日，Pinkoi與台北101亦在設計、藝術、公益等領域支持創作者的實踐，因此共同打造《北歐耶誕小鎮》耶誕夢想市集。Pinkoi邀請站上設計品牌「職人工藝、療心插畫、靜謐之境」等三大主題品牌，職人工藝由Zuny、DAQICONCEPT進駐，Zuny運用簡約優雅的動物造型產品，DAQICONCEPT藍芽音響也以畫眉造型，都將自然帶進生活，除了功能性外更為居家打造質感生活氛圍，療心插畫由方坊、研達進駐，期待插畫角色妝點生活，包含3C周邊、招財公仔等，無論在辦公桌或居家角落都療癒身心，靜謐之境以香氛及溫暖的皮件進行選品，期待打造具有寧靜感的生活，進駐品牌包含MOLLIMOON、FUNIKISKY、alto，MOLLIMOON與調香師合作打造正念保養的洗沐系列、FUNIKISKY以純天然精油產品實現身心靈的放鬆，alto的3C配件強調皮革簡約之美，天然手感更是頂級皮革帶來的日常溫暖。
除了四樓都會廣場化身為《北歐耶誕小鎮》，一年一度耶誕佳節台北101也以全台最盛大的耶誕饗宴，打造多達35個遍及台北101全館與周邊信義區道路範圍，希望點亮台北夜空，更開啟夢幻美麗的歡樂節慶序幕！詳細活動內容請見Pinkoi活動網站。
展演資訊
PinkoiX台北101
《北歐耶誕小鎮》耶誕夢想創意市集
日期：2024/11/28-2025/1/1
時間：周日至周四 11:00-21:30；周五、周六及國定假日前一天 11:00-22:00
地點：台北101購物中心 4 樓都會廣場（台北市信義區市府路45號）
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