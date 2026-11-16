琅讀金句／有時候，我們只知道拼了命地緊抓，往往最後才發現一直不放手的，其實是自己的不快樂

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書名：《開始，期待好日子（二版）》 作者：貝琪．錢伯斯 出版社：悅知文化 出版時間：2020年01月31日

好好過日子之後，是什麼呢？

★蟬聯90週誠品書店心理勵志榜、博客來、金石堂、紀伊國屋等2015年度暢銷書──《只要好好過日子》新作登場！

★台、港、澳、中四地粉絲千呼萬喚，超過10萬留言期待，《開始，期待好日子》只希望能為你的生活 帶來小小的改變。

★對於每一日，我們都心懷感謝。在「工作 日」、「人際日」、「愛情日」、「家庭 日」、「生活日」中，還是會碰到一些小小的挫折，但保持著篤定、堅持，就會有解決的可能。

★66個主題選自讀者們詢問阿飛的人生課題，特別撰文集結成書，雖然沒有正確解答，但會是迎向問題的最佳力量。

我們一直在追尋著「為什麼」，但重要的是，你現在準備「做什麼」。

這世上或許無法替你的「為什麼」提供標準答案，

你卻會因為自己的「做什麼」而得到成長 。

──阿飛

遊走在生活的尖銳、困頓、洩氣，

空虛的黑洞始終長伴左右，

幸好，還有懷中的一點火花，

亮了自己，

也暖了別人。

再不好過的，也得過，

一切只是下一段故事的醞釀。

感謝自己這麼辛苦，

你值得更好的日子。

結局，會因為你的選擇而改變，

在得到了什麼的同時，也會失去些什麼，

後悔只能拋在向前奔跑的身後，

成長就是這樣開始的。

唯有帶著知足、珍惜，

在這苦甜冷暖、世態炎涼的世界，

播下一個又一個的善意。

或許無法成為庇蔭所有的大樹，

仍冀望是一瞥而見、卻能帶來微笑的小花。

即便黑暗時常擾人，

但勇氣已存於內心。

「不怕。」

對自己的心輕聲訴說，

讓踏下的第一步更顯堅定。

【編輯推薦】

好好過日子之後，接下來呢？工作、人際關係 、愛情與家庭，總有讓人疲憊、迷惘，甚至懷疑自己的時刻。但即使日子不好過，也別忘了感謝努力生活的自己，你值得擁有更好的明天。延續暢銷書《只要好好過日子》的溫暖力量，作者阿飛從讀者提出的真實人生課題中，精選66個主題，陪伴我們面對生活中的大小難題，重新找回前進的勇氣。

人生或許沒有標準答案，重要的不是一味追問「為什麼」，而是思考自己接下來想「做什麼」。本書以真誠細膩的文字，談選擇與失去、遺憾與成長，也提醒我們在苦甜交織的日常裡，學會知足、珍惜，並持續播下善意。即使眼前仍有黑暗，只要相信自己、勇敢踏出下一步，每一次看似微小的改變，都可能成為迎向好日子的開始。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化出版之《開始，期待好日子（二版）》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！