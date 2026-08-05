琅讀金句／世上沒有永恆，但瞬間的努力終究會構成我們的人生。我決定相信，此刻的閃耀就是人生

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書名：《純度100%的休息（國際知名獲獎作家朴相映，抒壓旅行散文）》 作者：朴相映 出版社：聯經出版 出版時間：2026年5月7日

「救命，我真的好想放空！」

從匆忙過勞的生活中，尋找1% 喘息的空隙

繼《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸》後，國際知名獲獎作家非典型勵志新作（？）

有笑有淚、純度百分百 朴相映Style的（逃亡日記）旅行 紀事。

你以為入圍布克獎、作品被改編影視的知名作家，過的就是優雅、充滿靈感的高級上流生活嗎？

在朴相映的這本新書裡，你會發現——根本沒有這回事！

這是一個對「勞動」感到幻滅的靈魂，在被工作壓垮、健康亮紅燈之際，為了不讓自己「過勞死」而發起的求生計畫，朴相映說自己其實沒那麼愛旅行，但為了讓自己緊繃的生活填上逗號，他逃到紐約、跑去加波島，甚至挑戰了累死人的旅行綜藝節目。

他在歐洲當背包客時，為了省那一萬韓元的旅平險，結果卻陷入痛到懷疑人生的腹痛；在加波島跟海蟑螂「伊莉莎白」面面相覷；或是在大關嶺開車開到手發抖。朴相映用他最擅長的輕快文字，對這場「連休息都得拚命」的人間試煉發出誠實到近乎毒舌的幽默自白。

如果你也被生活搞得快窒息，歡迎翻開這本純度100%的旅行散文 ，看看有人比我們更狼狽，也是一種奇妙的安慰。

【編輯推薦】

你上次體驗「純度 100% 的休息」是什麼時候？是把假期排滿觀光景點、走得比上班還累的特勤式旅行？還是週末躺在床上放空，腦袋卻不斷跳出工作訊息與自責感？在這個連休假都被要求「要有意義」的時代，我們似乎早已忘記了該如何純粹地停下來。

曾入圍布克國際獎的韓國鬼才作家朴相映，這次拋開了寫作 壓力與文學 光環，帶著他標誌性的韓式幽默與赤裸真誠，寫下了這本令人心領神會的抒壓旅行散文《純度100%的休息》。

這本書絕非一本教你如何打卡名勝的精緻旅遊指南，而是一場打破迷思的「擺爛宣告」。朴相映在異國的街道上走走停停、大吃大喝，有時狼狽、有時迷惘，卻無比鬆弛。他用無比親切的筆觸告訴我們：真正的休息，不是為了走更長遠的路，而是允許自己在此刻「什麼都不做，也沒有關係」。

如果你也正處於被日常堆疊的焦慮壓得喘不過氣、陷入慢性疲勞的循環中，不妨打開這本書。跟著朴相映的文字一起卸下防備、放飛自我，給自己的心靈一場完全不帶任何目的、純度 100% 的喘息吧！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自聯經出版 之《純度100%的休息（國際知名獲獎作家朴相映，抒壓旅行散文）》。