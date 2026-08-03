琅讀金句／孤獨是學了一個異國語言之後，卻沒有人陪你說話，只能在家對著空氣自言自語

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／Canva
圖／Canva

是學了一個異國語言之後，

卻沒有人陪你說話，只能在家對著空氣自言自語。

無名小站時代倖存者不良少年，出道近20年的第一本書。

熱門小說

書名：《厭世的人請來泰國》
作者：不良少年
出版社：時報出版
出版時間：2026年07月10日

毒舌自嘲 × 厭世哲學 × 觀察 × 日常 × 宇宙冷暴力

————一本靈魂全場裸奔的非虛構作品————

人生好爛，

但泰國用花襯衫、奶茶、五塔散、夕陽和鬼魂，

讓我忘記想要恨誰。

原來我不是厭世，只是在某個地方活膩。

在此之前，我對泰國唯一的模糊概念來自於舅舅：泰國錢幣、大象鑰匙圈、榴槤糖、孔雀羽毛、五塔標行軍散、風景畫摺疊扇……

為什麼這個新鮮有趣、充滿生命力的泰國，和小時候在宜蘭鄉下認識的泰國，長得根本不像。

我的泰國有按摩、夜市、 、佛寺和水上市場，有曼谷清邁華欣芭達雅和好多熱帶島嶼，是一個色彩繽紛的人間萬花筒。

我們真的來到同一個國家嗎？

【編輯推薦】

無名小站時代倖存者，不良少年以毒舌自嘲，透過厭世幽默與細膩觀察，寫下人生與泰國交會的故事。原本滿懷理想前往印度尋找人生意義，卻在現實衝擊下狼狽逃離，意外降落泰國。

沒有夢幻濾鏡，也不是制式旅遊指南，作者以犀利又溫暖的文字，描寫背包 的荒唐日常、街頭巷尾的人情風景，以及那些讓人哭笑不得的文化衝擊。花襯衫、奶茶、五塔散、夕陽、鬼魂與夜市，共同拼湊出屬於他的泰國記憶，也映照出每個人在旅行中重新認識世界、理解自己的人生旅程。這不只是一本旅行散文，更是一部關於迷惘、孤獨、自我和解，以及學會用不同眼光看待世界的真實紀錄。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自 之《厭世的人請來泰國》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！


加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 泰國 孤獨 旅行 背包客 人生 成長 文學 時報出版 出版風向球

琅讀金句

「琅讀金句」精選書中動人語錄，以簡短卻深刻的文字，傳遞書籍的核心智慧。每一句話都彷彿點亮心靈，帶領讀者發現閱讀的魅力，激發探索更多好書。

延伸閱讀

琅讀金句／孤獨是學了一個異國語言之後，卻沒有人陪你說話，只能在家對著空氣自言自語

琅讀金句／適當休息不是偷懶，倦怠就像飲料殘渣，要清乾淨、晾乾，才能變回閃閃發亮的杯子

琅讀金句／其實很多人沒有察覺到「我正在勉強自己」。因為勉強自己這件事，對他們來說已變得理所當然

琅讀金句／奧德賽：如果上天決定要拯救一個人，無論多遠的距離都能對其伸出援手

猜你喜歡