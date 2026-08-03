琅讀金句／孤獨是學了一個異國語言之後，卻沒有人陪你說話，只能在家對著空氣自言自語
【琅讀金句 】孤獨 是學了一個異國語言之後，
卻沒有人陪你說話，只能在家對著空氣自言自語。
無名小站時代倖存者不良少年，出道近20年的第一本書。
熱門小說
毒舌自嘲 × 厭世哲學 × 人生 觀察 × 泰國 日常 × 宇宙冷暴力
————一本靈魂全場裸奔的非虛構作品————
人生好爛，
但泰國用花襯衫、奶茶、五塔散、夕陽和鬼魂，
讓我忘記想要恨誰。
★
原來我不是厭世，只是在某個地方活膩。
在此之前，我對泰國唯一的模糊概念來自於舅舅：泰國錢幣、大象鑰匙圈、榴槤糖、孔雀羽毛、五塔標行軍散、風景畫摺疊扇……
為什麼這個新鮮有趣、充滿生命力的泰國，和小時候在宜蘭鄉下認識的泰國，長得根本不像。
我的泰國有按摩、夜市、背包客 、佛寺和水上市場，有曼谷清邁華欣芭達雅和好多熱帶島嶼，是一個色彩繽紛的人間萬花筒。
我們真的來到同一個國家嗎？
【編輯推薦】
無名小站時代倖存者，不良少年以毒舌自嘲，透過厭世幽默與細膩觀察，寫下人生與泰國交會的故事。原本滿懷理想前往印度尋找人生意義，卻在現實衝擊下狼狽逃離，意外降落泰國。
沒有夢幻濾鏡，也不是制式旅遊指南，作者以犀利又溫暖的文字，描寫背包旅行 的荒唐日常、街頭巷尾的人情風景，以及那些讓人哭笑不得的文化衝擊。花襯衫、奶茶、五塔散、夕陽、鬼魂與夜市，共同拼湊出屬於他的泰國記憶，也映照出每個人在旅行中重新認識世界、理解自己的人生旅程。這不只是一本旅行散文，更是一部關於迷惘、孤獨、自我和解，以及學會用不同眼光看待世界的真實紀錄。
●本文摘選自時報出版 之《厭世的人請來泰國》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！
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