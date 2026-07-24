琅讀金句／社交連結越豐富的人，生活滿意度越高，對未來更樂觀，也較不容易感到倦怠

世界衛生組織將健康定義為「身體、心理與社交三方面皆完善的狀態」，然而多數人往往只重視前兩者，忽略了影響幸福感與壽命的重要拼圖──社交健康。哈佛 等研究證實，良好的人際互動與社群連結，不僅能提升幸福感、降低孤獨與壓力，更有助於延長壽命、降低失智症、心血管疾病等健康風險。本書提出「社交健康」的新觀念，引導讀者透過三步驟評估自己的社交型態，了解哪些人際關係 能帶來支持與歸屬感，哪些互動正在消耗自己，並認識不同的社交風格，不論你是外向的「蝴蝶」、安靜的「壁花」、溫暖的「螢火蟲」或穩定的「長青樹」，都能找到最適合自己的人際連結方式。

不僅解釋社交健康的重要性，更提供立即可實踐的方法，例如幫助內向者與社交焦慮者也能輕鬆執行的「5-3-1法則」，以及提升社交品質、面對孤獨、拒絕與衝突的具體策略，同時透過來自世界各地的真實案例，重新思考社區、職場、科技、醫療與政府如何影響我們的人際關係。作者以豐富研究、動人故事與實用行動方案，讓抽象的科學概念化為日常生活中的改變。許多讀者在閱讀後開始主動聯絡久未見面的朋友、放下手機與陌生人聊天，看似微小的改變，卻一步步累積成更健康、更有歸屬感的人生。這不只是一本談人際關係的書，更是一份邀請每個人重新看待健康、建立深刻連結，活得更長壽、更快樂的行動指南。

書名：《健康社交說明書：人際連結的藝術與科學，哈佛社會學家用「5-3-1法則」打開人生快樂關鍵【鸚鵡螺圖書獎金獎】》 作者：卡斯利˙基蘭 出版社：創意市集 出版時間：2026年07月16日

【編輯推薦】

我們總以為健康只和飲食、運動、睡眠有關，卻很少意識到，那些每天陪伴我們的人際關係，同樣深深影響著身心狀態。本書最令人驚喜的，不只是提出「社交健康」這個概念，更讓人重新檢視生活中那些看似微不足道的互動──一通電話、一場聚會、一句真誠的問候，都可能成為支撐幸福感的重要力量。作者結合科學研究與真實故事，沒有艱澀理論，也不要求每個人都變得外向，而是幫助每位讀者找到適合自己的連結方式。

（圖/琅琅悅讀）

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