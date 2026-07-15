琅讀金句／真正讓你變有錢，是看見生活的漏財點，並在每次「衝動購物」時停下來

★YouTube頻道點閱數 突破9,300萬次★

★系列作品於日本亞馬遜超過2,200則4星好評★

6年內從失業欠債，到成功財務自由！

不只是空間的整理提案，更是全方位重整人生的財務計畫。

整理的過程，就是不斷的「找出浪費」。

以極簡的「不堆積、不亂買」原則檢視理財 計畫，

立刻發現會漏財的消費慣性，存款增加、資產累積超有感！

◆只是開始整理空間、減少物品，竟然就擺脫月光、還成功FIRE！

24歲因病失業，度過了沒存款、借錢度日的人生最低點，原本是被迫用最低限度的方式生活，Takeru卻意外地在過上極簡生活後，發現「極簡」的心態和做法，不只讓居住空間變得簡單清爽，也讓他對於金錢的看法有所改觀。

Takeru開始推廣以極簡為原則的全方位生活方式，除了整理收納物品的基本心法，更進一步透過簡單生活的心態、來重整家庭財務計畫：從判斷必要或多餘的物品開始，檢視支出中可以不必花或少花一點的消費。

在開始過極簡理財生活後，Takeru不只成功脫貧，更藉由推廣以極簡原則來理財，成功達到財富自由。

書名：《召喚錢錢來我家：從失業零存款到30歲FIRE！以斷捨離原則重整生活和財務的全方位創富提案》 作者：極簡Takeru 出版社：幸福文化 出版時間：2026年7月8日

【編輯推薦】

「你不是賺得不夠多，而是你的生活塞了太多不需要的雜物，把『財氣』都擋在門外了！」

每天辛苦加班、省吃儉用，存款卻依然像一灘死水？每當看到「財務自由（FIRE）」這幾個字，總覺得那是高薪族或投資大師的專利，與自己遙不可及？

這本《召喚錢錢來我家》將徹底打破你的既定認知。作者毫無保留地分享了自己如何從「失業、零存款」的終極谷底，透過一套神級的「生活斷捨離 原則」，在短短幾年內實現「30歲FIRE」的超展開人生！

這本書最迷人的地方在於，它不逼你過苦行僧式的省錢生活。作者用最接地氣的筆調告訴你：想要有錢，得先「幫生活除黴」。從清空衣櫃那些「其實沒那麼喜歡」的衣服開始，你的大腦就會自動啟動「抗誘惑防線」；當你學會減少生活中的決策內耗，你自然就能冷靜地看透商人的消費陷阱。

這是一部全方位的創富提案，它巧妙地將空間斷捨離、心靈排毒與被動收入規劃完美結合。讀完這本書，你獲得的不只是理財的技巧，更是一張能讓你理直氣壯、身心舒暢的「後半生自由通行證」！

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自幸福文化 出版之《召喚錢錢來我家》。