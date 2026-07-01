琅讀金句／所謂中年，是日日替生活做損害管制；連點份烤肋排與啤酒，都得先計算代價

【琅讀金句 】 其實我自己是中年 人，就知道中年只是不可能。中年是日日都在救死扶傷，收拾善後，但救時明白救不了，扶也只能扶一秒。中年做任何決定都像在決定整個下半輩子（然後，每個決定都被業力糾纏）──即使只是午餐吃什麼。而沒有一個三十五歲的人還能心無罣礙地點烤肋排薯條與啤酒。沒有。

「風捲江湖雨暗村，四山聲作海濤翻。溪柴火軟蠻氈暖，我與貍奴不出門。」──〈十一月四日風雨大作·其一〉，陸游

很多人或許不知道，「貍奴」既非「貍」也非「奴」，其實就是貓呀。最著名的典故來自南宋大詩人陸游，有古代貓奴第一人之稱的他，憂國憂民卻也愛貓成癡，寫下不少貓詩，這首就是其中之一。

黃麗群文章已經卓然成家，散文 文字瑰麗又犀利，小說則充滿令人不忍釋卷的離奇之美，而這幾年，竟也不知不覺確立了牢不可破的「貓奴」形象。這本睽違四年多的散文集，便天外飛來一筆地選用了這個靈動的書名。

儘管不輕易下筆為文，四年多來累積的文字篇篇精采，十分可觀，全書將主張隱隱相近的作品分類為一輯。

本金句出自「近人情」一輯中，許多篇章相對短小輕靈，也是從未刊載在媒體或副刊上的私房臉書好文，生活小事與人際的各種碰撞，得見「生活之骰偶爾擲出這一面」，不就有喜有悲，有讚歎也有看破。

書名：《我與貍奴不出門》 作家：黃麗群 出版社：時報出版 出版時間：2019年04月26日

【編輯推薦】

有些書，是拿來讀的；有些書，是拿來被說中的。

《我與貍奴不出門》正是後者。黃麗群把那些我們以為微不足道的日常——獨處、吃喝、城市漫遊，甚至一點點人際的尷尬與荒謬——寫得既犀利又精準，像是不動聲色地替你說出心裡話。看似閒散的散文，卻在字裡行間不斷拆解生活的既定想像，讀來輕巧，卻餘韻很重。

如果你也喜歡在日常裡找到意義，或只是想在世界太吵的時候，暫時「不出門」，這本書會是剛剛好的陪伴。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自時報出版 之《我與貍奴不出門》。