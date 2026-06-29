琅讀金句／二宮和也：某件事開始的同時，也意味著總有迎接結束的那一天

書名：《獨斷與偏見》 作者：二宮和也 出版社：大塊文化 出版時間：2026年06月27日

★精裝典藏版：以精裝規格呈現份量與質感，一本值得長久收藏的人生 思考之書。

★二宮和也首度授權海外出版：身兼歌手、演員 、作家、社長與父親，以純文字寫下人生轉折中的思考與情感。

★日本 出版界現象級話題書：上市即引爆熱潮，狂銷22萬冊，橫掃大型書店排行榜No.1。

日本狂銷220,000冊

年度話題之作：一本從偶像 出發，卻不只於偶像的當代人生讀本

這不是二宮和也的回憶錄。

而是一個四十歲的人，在走過人生半途之後，

重新思考「要以什麼姿態生活下去」的文字紀錄。

作為演員與創作者，二宮和也的表現力早已被證明；而在這本書裡，他選擇將光彩收回，改以一個思考者的身分，誠實書寫內在的對話。

成立個人事務所之後，他放下明星的保護色，選擇以「純文字」書寫，以十個成語為引，展開一百個關於人生的提問——從職場定位、人際界線，到情緒的整理、成熟的意義，以及生與死的距離。這些思考皆源自他的「獨斷與偏見」，卻意外地貼近每一個活在高度壓縮時代中的現代人。文字帶著節制的幽默與清醒的自省，在保有閱讀節奏與娛樂感的同時，也悄悄回應了現代人那些無法輕易說出口的困惑，並分享如何在不確定的世界裡，仍然保有判斷力，找到自己的位置。

全書採第一人稱敘述，語氣坦率卻不尖銳，如同一場深夜遇見二宮和也的對話，品嚐不追逐潮流、不刻意修辭的真誠語言。

一路走來面對的 100 個提問，也許會成為你人生的 100 個提示。

令人著迷的「二宮流哲學」，首度公開！

這不只是粉絲會珍惜的一本書，而是一冊屬於日本流行文化世代，也屬於所有正在重新定位人生的你，可以反覆翻閱的思考之書。

【編輯推薦】

本書是二宮和也首度以純文字書寫的回望之作。站在人生四十歲的轉折點，他以10個成語、100個提問，分享對工作、人際、情緒、成熟與生命的體悟。二宮和也卸下偶像光環後，文字洗鍊、真誠坦率、幽默而清醒，如同一場深夜偶然相遇的對話，引領讀者在充滿不確定的時代重新思考人生方向。這不只是粉絲珍藏之作，更是一本陪伴每位讀者探索自我、反覆閱讀的人生之書。

圖／聯合報資料庫；壹壹喜喜電影股份有限公司；Canva

●本文摘選自大塊文化出版之《獨斷與偏見》。