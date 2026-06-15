琅讀金句／敷米漿：誰都是不斷失去然後不斷撿起，留下連串腳印卻難以確認腳印的主人

書名：《是這些失去救了我》 作者：姜泰宇（敷米漿） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年01月27日

誰都是不斷失去，然後不斷撿起。

那些逃離的、佚失的、

急欲捨棄的，

最終都去了哪裡？

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姜泰宇首度書寫個人生命經驗，

講述疾病、一次次的落隊與歸返。

▎我知道自己沒有第一名的能力與運氣。

▎所以捧著一顆弱者之心，或蹲或站，

▎與黑暗為伍。

「也許我電腦螢幕壞了，我會拿起紙筆。紙筆被偷走了，我會走到海邊，在沙地上一個字一個字地寫。若海也乾涸，吹散了沙，我在腦子裡繼續寫。我不會懷疑這件事。而我明白，你們也不會懷疑這件事，在我說完了這些日子我的經歷之後。」──姜泰宇

因為眼疾，他站不久、走不遠，讀書不過三行，更別說書寫。他一度將逃離文壇的自己丟棄，在洗車場與汗水汙泥共度日日夜夜。如今，十五年的洗車人生也將成為記憶……

繼《洗車人家》之後，姜泰宇在第二部散文書寫中，首次將自己擺在聚光燈下，直視老天擲來的一顆顆曲球：寫作巔峰期，罕見的「眼球震顫」發作，震碎一個年輕寫作者的自尊與視力。洗車場人們來來去去，如同人生路上不知何故就走散了的人與事。再次回歸寫作，鼻咽驗出了腫瘤。

曾經雙手插口袋、抬頭看天走路，如今只有隨前方險途過彎，把身子壓低再壓低。而那雙寫作的手始終在發燙，即使摸黑前進，也要繼續寫。

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像拔著指頭裡的木屑，費勁卻舒坦。

是這些珍貴的失去救了我。

所以我還在這裡。

我自願的。

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【編輯推薦】

本書是姜泰宇首度深刻書寫自身生命經驗的散文集。從罹患罕見眼疾、離開文壇，在洗車場度過十五年歲月，再到重返寫作與面對腫瘤考驗，他以真誠筆觸記錄一次次失去、跌倒與歸返。書中不迴避疾病、挫敗與脆弱，卻也寫出對生命的熱愛與堅持。那些曾經以為失去的一切，最終成為支撐他繼續前行的力量，展現平凡卻動人的勇氣與生命韌性。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自寶瓶文化之《是這些失去救了我》。👉 前往琅琅讀墨書店購買電子書，立即閱讀！