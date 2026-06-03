琅讀金句／最親近的人往往隔著最遠距離；但即便碰撞得傷痕累累，那份不變的真心，依然是生命中最美好的事

母親能給的愛，就是一次又一次

得體地退出我的生命。

「我的女兒，她要過跟我相反的生活。」

「媽媽還繼續著多年以來的習慣，對我的一切都不滿意。」

／從孕育生命那一刻起，

我們之間就長出了永恆的誤解與羈絆。／

媽媽獨自來到異國，與定居於此的待產女兒重啟久違的同居生活，在狹小的公寓裡，兩人因語言、文化、價值觀等差異而摩擦不斷，也在相處的過程毫不留情地揭開彼此生命中的傷口。母親為女兒隱忍一生的羞辱與心碎；女兒想逃離母親的愛，卻不得不面對童年陰影與婚姻危機……

人心裡隱祕、柔軟卻堅韌的東西被層層剖出，兩人也在生活的對峙中，無聲和解。本書巧妙地在母女視角之間輪流切換，以極具電影感的細節，描述女性成長過程的焦慮與自卑，以及親緣裡節制卻濃郁的情感。

書名：《在小山和小山之間：故事大爆炸年度首獎之作》 作者：李停 出版社：悅知文化 出版時間：2026年1月28日

【編輯推薦】

在看似平靜的日常裡，我們往往對真正該談的痛處閉口不談，只能用日常的皮毛事來維繫表面的和諧。作者以極其細膩且具備畫面感的筆觸，寫出了家人之間那種「用真心去猜測真心、用真心去碰撞真心」的笨拙與拉扯——很多時候我們因為太想靠近，反而把彼此撞得傷痕累累。然而，這本書最動人之處，在於它並未止步於揭開隔閡與誤解的痛楚，而是溫柔地告訴讀者：即便真心的距離有時很遠、有時很近，但那份渴望看顧彼此的「真心」卻永遠不會變。即便過程充滿痛苦，它依然是生命裡最美好的事。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化出版之《在小山和小山之間：故事大爆炸年度首獎之作》。