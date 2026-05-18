琅讀金句／如果你永遠都在打安全牌，沒有犯錯的空間，那也不會有學習和成長的機會

【琅讀金句】 如果你還對於人生有一絲猶疑，不確定自己有沒有勇氣踏出舒適圈，最後想分享我在都柏林時，有幸和時任駐愛爾蘭大使楊子葆共享下午茶時光時， 他跟我分享的一句話：「如果你永遠都在打安全牌，沒有犯錯的空間，那也不會有學習和成長的機會。」

書名：《40擺在眼前──不想工作，就出去看別人怎麼生活》 作者：鍾文芳 出版社：悅知文化 出版時間：2026年04月30日

＼不只是旅行，是送給自己二次成年禮！／

臺灣知名旅遊節目《食尚玩家》、《鬧著玩》製作人．鍾文芳 首部作品

執行『人生最大專案』

↓

❝ 把100萬花完再回家 ❞

★

看她 16 個月在路上，入境 31 個國家，遊走在 12 個不同時區，

插旗 5 大洲版圖，移動距離足以繞地球 4 圈……

★

宛如一部激發想逃離現實生活的超級實境節目，

起因是 40 歲到了，感覺有點卡，不想工作，

於是展開沒有計畫、沒有行程、沒有歸期的瘋狂行程！

▊ 電子書獨家收錄文章：「關於出發，你要準備的是」

沒有Ｐ人或Ｊ人的行程規劃提醒，也沒有苦口婆心要你做與不做的建議，而是文芳歷經489天的反芻、誠意的分享，不用想多，先買機票就GO！

▊ 封面的創意巧思

封面的手繪圖案是結合這段旅程走過的國家與文芳的刺青創作出來的，充滿生命力、熱情，刻意選用螢光粉紅的特色印刷，就是想要喚醒你內心想要踏出的衝動！

▊ 用這段旅途發生的故事，記錄每個時區的自己

在衣索比亞見識大自然與現實生活交織的天堂與地獄；在世界最悲傷的景點看見人類的殘酷與自私；「40 歲不婚、不生，妳是瘋了嗎？」辛巴威人要我留下來：「我們幫妳找男朋友！」蹲在半夜 3 點的波札那草叢解放，在滿天星空下慶幸獅子沒有出現！飛往德國度過 12 天公主的粉紅泡泡聖誕假期；偶遇最奇幻的蘑菇療癒儀式，打開 30 年的創傷，在古老禱詞的低吟中，終於和自己和解。

跟人生有點像的旅行，沒有安排好的路線，沒有完美計畫，順著心，問自己當下的感受，被意外帶走，又在驚喜中停留。

40 歲毫無規劃又如何，不管距離有多遠，總會抵達想要的地方。

【編輯推薦】

《食尚玩家》、《鬧著玩》製作人鍾文芳，用489天走訪31國、跨越5大洲，努力執行「把100萬花完再回家」的人生計畫。在沒有行程與歸期的旅途中，她經歷了孤獨、驚喜、創傷與和解，從非洲草原到歐洲聖誕小鎮，記錄每個時區裡不同的自己，也重新理解人生與自由。這不只是旅行，更是一場送給自己的二次成年禮。獻給40歲感到卡住、不想再照既定人生前進的所有人。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自悅知文化出版之《40擺在眼前──不想工作，就出去看別人怎麼生活》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News