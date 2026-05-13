琅讀金句／人生中不管做什麼都是「我也不知道答案」，以這句話為契機去思考，也許就是接近答案的提示。
【琅讀金句】
人生中不管做什麼都是「我也不知道答案」，這句話恐怕會一直跟著吧。但以這句話為契機去思考，也許就是接近答案的提示。
你可能叫不出她的名字，但一定曾在網路上偶然滑到她上綜藝節目的影片。影片裡的她，可能正在挑戰立骰、劍玉、迴力鏢、打水漂、折彎叉子、射箭、疊杯、用乒乓球點燃火柴……各式各樣技藝，看起來是玩遊戲，卻在看到最後不禁發出「哇賽！」的驚呼。
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這名「無論學什麼都很快學會的女生」是日本藝人森川葵。從演員到綜藝節目；從日本綜藝節目到競技疊杯亞錦賽的日本隊選手；現在，終於有一本書可以看見維基百科上查不到的內容。
這是森川葵的第一本散文集。原日文版是在2024年6月，作者二十九歲生日時出版。前緣是她在2021年到2023年間，受邀為文學雜誌《小說現代》上寫的每月散文專欄。
連載兩年的專欄文章，像是在瀏覽森川葵的私人社群帳號。她每個月寫一篇近兩千字的內容，即時地記錄了「我現在的生活」、「我現在的價值觀」。除了會看到參與日本綜藝節目《真假驗證中》，成為「宇智波葵」的心情，也會看到這位奇妙女子在下班後的生活。
她的腦袋包羅萬象，充滿許多觀察體悟與幽微的想法。
寫到了身為藝人，經驗了怎樣的出道與人生發展。寫到了身為女性，對自己生命的想法。寫到了身而為人，對這個世界的感觸與嚮往。
甚至還有她為每篇文章畫的插圖！以及最令觀眾津津樂道的疊杯比賽，她也有寫下自己第一手的心路歷程在書中。
【編輯推薦】
「在迷惘中找尋答案，從微小的事物中發現堅持下去的力量。」
這本書不只記錄了森川葵從日綜女神到疊杯國手的驚人轉變，更首度揭露了她私下最真實的感悟 。在人生無數個「我也沒有答案」的瞬間，她以這份困惑為契機去思考，將生活中的瑣碎小事，轉化為通往答案的提示。無論您正處於人生的哪個階段，這本散文集都能陪伴您在面對未知時，把「不知道」變成思考的開始，重新找回不放棄人生的勇氣。
●本文摘選自好人出版之《讓我無法放棄人生的小事【森川葵的首本散文集★電子書獨家收錄簽名扉頁】：從日綜到疊杯選手的森川葵，首度分享私底下的內心世界！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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