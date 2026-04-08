琅讀金句／ 和解與父母的關係，關鍵不在他們，而是取決於我們怎麼做，改變是發生在我們身上
【琅讀金句】
和解主要是一場內心的運動。是一種內在的工作。我們和父母的關係並非取決於他們的所作所為、性情好壞，或如何回應。而是取決於我們怎麼做，改變是發生在我們身上。
許多人在生活中並未遭逢明顯的重大事件，卻反覆感到焦慮、關係卡關、慢性壓力或難以說明的身體不適。這些反應往往不受理性控制，也很難單靠理解或意志力消除。當痛苦以情緒模式與身體反應的形式持續出現時，問題可能不在於「現在發生了什麼」，而在於某些尚未被辨識的創傷與議題。
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然而，有些痛苦，並不是源自你的人生經驗，而是來自更早之前的家族歷史。當家族成員曾經歷重大創傷，卻在當下無法被理解、表達或消化，這些未竟的情緒與壓力，可能會以非語言的形式被傳遞下來，這種跨世代延續的影響，被稱為繼承性家族創傷。
本書由作者親自設計規劃，將其提出的核心語言方法轉化為可實際操作的練習流程。透過書寫與以身體為中心的引導，讀者將逐步辨識創傷類型、潛意識主題與個人的核心語言，並學習回應而非重演創傷反應，從而中斷家族創傷循環、建立內在安全感，達到自我療癒。
【編輯推薦】
這本書不只是揭露問題，更提供一條溫柔而具體的療癒路徑：透過辨識內在語言、理解家族故事，重新與自己建立連結，鬆動那些不屬於你的負擔。當你開始看見「這不是我的錯」，也就有機會在這一代，為自己、也為整個家族，終止重複的傷。
●本文摘選自商周出版之《如果「問題不是從你開始的」，你可以怎麼做？打破家族創傷循環，找到核心語言、建立自我連結的內在療癒》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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