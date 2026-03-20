琅讀金句／如果每天進步1%，一年之後將會比原本好上37倍

全球暢銷書《原子習慣》的官方實作手冊，專為想改變生活卻苦於「知道卻做不到」的人而寫。不論你是從未讀過原書，還是讀過卻難以落實，本書透過引導式書寫與練習，幫助你深入覺察自己的行為模式，理解習慣形成的心理、環境與社交力量。你將學會如何自然生成好習慣，讓壞習慣從生活中消聲匿跡。書中提供習慣追蹤模板、檢視自我與社交環境的覺察問題、突破停滯期的策略，以及因應人生變化的彈性調整方法，還收錄作者的全新觀點。

附贈練習別冊，濃縮原書精華，提供快速啟動表與每日、每月追蹤表格，讓你逐步檢視進步，建立你想要的「身分認同」。只要願意開始，微小改變的複利效應將從今天起跑。無論個人成長、職場效率、健康管理或親職教育，本書都能讓你每天進步1%，做到想做的事，成為想成為的人，讀者回饋這套方法能改變健康、關係與事業，並被心理學家、醫師、父母、老師及教練廣泛運用。

書名：《原子習慣WORKBOOK【官方版‧附練習別冊】》 作者：詹姆斯．克利爾（James Clear） 出版社：方智／圓神出版 出版時間：2026年3月1日

【編輯推薦】

改變人生，其實不靠大決定，而是每天的小行動累積起來。看似微小的習慣卻能產生大影響，是作者一直傳達的觀念。書裡教你用很多技巧無痛養成好習慣，壞習慣則慢慢消失。推薦想改善生活、養成好習慣的人閱讀！

（圖/琅琅悅讀）

●本文摘選自圓神出版之《原子習慣WORKBOOK【官方版‧附練習別冊】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News