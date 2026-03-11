琅讀金句／大谷翔平：先入為主的成見，會讓原本可能做得到的事變成不可能

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

先入為主的成見，會讓原本可能做得到的事變成不可能

：突破極限的55句名言》由日本專業記者桑原晃彌精選紀錄，不僅細膩刻劃大谷翔平從孩提時代到登頂世界之巔的奮鬥軌跡，更獨家收錄了2024年「50轟50盜」與奪下世界大賽冠軍的傳奇全紀錄。書中更深入挖掘他在面臨手肘手術復健，如何維持鋼鐵般的心理素質，以及在低潮中如何將挫折轉化為成長動力的過程，讀者能見證他如何以超越預期的速度，用實力證明自己無可取代的價值。

書中嚴選大谷翔平的55個金句如「不要仰慕對手」或「成見會讓可能變成不可能」，深刻揭示了他不斷超越自我極限的哲學。比起單純的報導，本書更強調大谷那份謙遜且極度自律的處世智慧，即使個人表現已達巔峰，他仍時刻思索如何為團隊貢獻，將懊悔轉化為求勝的渴望。對於處於人生轉折點、渴望突破現狀或需要勇氣的讀者而言，大谷的名言猶如一盞明燈，引導我們在追求夢想的道路上，學會如何像他一樣，傾注所有精力在熱愛的事物上，並在努力中淬鍊出令人心服口服的強大實力。

書名：《大谷翔平：突破極限的55句名言》
作者：桑原晃彌
出版社：白金文化
出版時間：2025年5月1日

【編輯推薦】

近期大谷翔平在世界的精采表現，讓不少球迷熱血沸騰。場上看似輕鬆的每一次揮棒，其實都來自長時間的練習與堅持。本書帶領讀者深入了解大谷翔平多年來的「心理調適」與「目標管理」，其中的思維與方法也能運用在人生與職場之中。透過這些名言與故事，不只看見一位頂尖球員如何誕生，也能感受到追逐夢想所需要的勇氣與努力。

（圖／照片來源：記者余承翰；琅琅悅讀製作）

