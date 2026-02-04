琅讀金句／將負面想法轉換成更有建設性的想法，最簡單方式就是把「為什麼」改成「怎麼做」
【琅讀金句】
將負面的想法轉換成更有建設性的想法，最簡單的方式就是把「為什麼」的問題改成「怎麼做」，例如把「為什麼是我？」改成「我接下來要怎麼做？」，並加上一點自我照顧的元素。
「為什麼」是一個死胡同，但是「怎麼做」會帶來行動。
壓力並不可怕，可怕的是忘了自己擁有改變它的力量。當煩惱與焦慮壓得我們喘不過氣時，只要一個簡單的重置練習，就能立即緩解情緒與身體的不適。
明天有一場很重要的會議，你熬夜整理資料，早上卻不小心睡過頭了！匆匆忙忙趕到辦公室準備，筆電卻開始跑自動更新，你心裡焦急又無奈，只能和主管們一起盯著螢幕，氣氛尷尬無比，讓你有些挫折……多數人在壓力來襲時，經常會陷入過度反應，讓情況與感受變得更糟糕，然後產生更大的壓力。
你如何面對情緒與壓力，決定了它們會變成壓垮你的負擔，還是推動你的助力。
珍妮佛．L．塔茲博士是擁有15年諮商經歷、獲得美國專業心理學委員會認證的臨床心理師。在書中，塔茲博士提供了結合正念與行為治療的75個練習，幫助我們在5分鐘內跳脫負面思維，立即緩解身心不適感，將注意力放回真正重要的事物上，並以更自信的姿態，迎接生活中的每一次挑戰。
當我們能一步步改善自己與壓力的關係，養成提升心理韌性的習慣，便能重新找回內在平靜，有動力創造快樂且充滿可能性的人生，活出最好的自己。
