【琅讀金句】冷讀術的奧祕在於利用人們的心理弱點，喚起內心深處的記憶，從而與對方建立心境相連的親密關係。
為了釐清其中的邏輯關係，大家不妨思考一個問題：鏡子中的自己與現實中的自己相比， 哪個更英俊或更美麗？
讀懂人心不是天賦，而是一種技術。
人際互動中，沒有一句話是隨口說。
讀懂潛台詞，看懂微表情，掌控對話主導權的人際心理學。
銷售突破30萬冊人際心理讀本！
●冷讀術──在事先沒有準備的情況下，讀取對方的心理，並預言未來的事。
●本書幫你解決──處理客戶關係、與上司或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源等問題。
冷讀術不是操控，而是理解的藝術。
洞悉人心、說到心坎，就從第一句話開始！
結合心理學、語言學與實戰溝通技巧的全方位指南。作者以豐富案例解析冷讀術的運作原理，帶你學會觀察表情、解讀肢體語言、轉換語言框架，成為任何場合中最懂人心的說話高手。
【讀心技巧】學會察言觀色，掌握溝通對象的細微心理變化。
【印象管理】製造讓對方樂於接受的印象，得到對方的欣賞。
【搭訕實踐】掌握「尋找、搭話、展示、建立聯繫」的搭訕方法。
【移情換位】學會用心交流，打開對方心扉，引發對方共鳴。
【語言換框】為對方描繪出積極的心理畫面，引導美好的溝通體驗。
【例行話題】一句話說中對方的過去、現在、將來。
【心靈相通】面對一個難纏的人，也能心靈相通。
【庫存通用句】運用「適用於任何人」的交流話題引導交流過程。
【內外向冷讀系統】透過系統的冷讀語言感動交流對象。
冷讀術，是最強的心理說服術。從算命師到談判高手，他們都靠這套方法讓人心甘情願。從處理客戶關係、與主管或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源……本書助你學會運用，也學會識破。
．簡單的話也可以不簡單。一句簡單的話就洩露了天機，冷讀者只是隨口問問，效果就出來了：
試探者：「聽說老總最近要裁人了，你知道嗎？」
回答1：「是嗎？怎麼這麼突然啊？都沒聽見風聲。」
回答2：「不會吧，這麼快啊？」
──第二種回答就讓人猜想了：「這麼說來，你知道這件事了？」「這事不會跟你有關吧？」
．看出行為背後的祕密：
甲：「送你的生日禮物，希望你會喜歡。」
說謊者：「我喜歡這個！」（說完後才露出笑容）
未說謊者：「我喜歡這個！」（說話的同時露出笑容）
──如果對方的手勢或表情和說話的時機不對，那麼他很可能就是在說謊。
【編輯推薦】
讀懂人心不是天賦，而是一門可以學會的技術。本書以冷讀術為核心，結合心理學、語言學與實戰溝通技巧，教你從一句話、一道表情、一個動作，看穿對方的潛台詞。透過大量案例，學會察言觀色、語言換框與印象管理，無論銷售談判、職場溝通或人際互動，都能掌握對話主導權。冷讀術不是操控，而是說到心坎的藝術。
