琅讀金句／冷讀術的奧祕在於利用人們的心理弱點，喚起內心深處的記憶，從而與對方建立心境相連的親密關係

書名：《冷讀術：瞬間抓住人心的溝通技巧。暢銷10餘年的職場與人際關係社交寶典，精確洞察他人內心所想，快速打開對方心扉【銷售突破30萬冊人際心理讀本】》 作者：石真語、廖成龍 出版社：商周出版／城邦文化 出版時間：2025年12月30日

讀懂人心不是天賦，而是一種技術。

人際互動中，沒有一句話是隨口說。

讀懂潛台詞，看懂微表情，掌控對話主導權的人際心理學。

銷售突破30萬冊人際心理讀本！

●冷讀術──在事先沒有準備的情況下，讀取對方的心理，並預言未來的事。

●本書幫你解決──處理客戶關係、與上司或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源等問題。

冷讀術不是操控，而是理解的藝術。

洞悉人心、說到心坎，就從第一句話開始！

結合心理學、語言學與實戰溝通技巧的全方位指南。作者以豐富案例解析冷讀術的運作原理，帶你學會觀察表情、解讀肢體語言、轉換語言框架，成為任何場合中最懂人心的說話高手。

【讀心技巧】學會察言觀色，掌握溝通對象的細微心理變化。

【印象管理】製造讓對方樂於接受的印象，得到對方的欣賞。

【搭訕實踐】掌握「尋找、搭話、展示、建立聯繫」的搭訕方法。

【移情換位】學會用心交流，打開對方心扉，引發對方共鳴。

【語言換框】為對方描繪出積極的心理畫面，引導美好的溝通體驗。

【例行話題】一句話說中對方的過去、現在、將來。

【心靈相通】面對一個難纏的人，也能心靈相通。

【庫存通用句】運用「適用於任何人」的交流話題引導交流過程。

【內外向冷讀系統】透過系統的冷讀語言感動交流對象。

冷讀術，是最強的心理說服術。從算命師到談判高手，他們都靠這套方法讓人心甘情願。從處理客戶關係、與主管或下屬溝通、與異性朋友建立親密關係、發展更多的人脈資源……本書助你學會運用，也學會識破。

．簡單的話也可以不簡單。一句簡單的話就洩露了天機，冷讀者只是隨口問問，效果就出來了：

試探者：「聽說老總最近要裁人了，你知道嗎？」

回答1：「是嗎？怎麼這麼突然啊？都沒聽見風聲。」

回答2：「不會吧，這麼快啊？」

──第二種回答就讓人猜想了：「這麼說來，你知道這件事了？」「這事不會跟你有關吧？」

．看出行為背後的祕密：

甲：「送你的生日禮物，希望你會喜歡。」

說謊者：「我喜歡這個！」（說完後才露出笑容）

未說謊者：「我喜歡這個！」（說話的同時露出笑容）

──如果對方的手勢或表情和說話的時機不對，那麼他很可能就是在說謊。

【編輯推薦】

讀懂人心不是天賦，而是一門可以學會的技術。本書以冷讀術為核心，結合心理學、語言學與實戰溝通技巧，教你從一句話、一道表情、一個動作，看穿對方的潛台詞。透過大量案例，學會察言觀色、語言換框與印象管理，無論銷售談判、職場溝通或人際互動，都能掌握對話主導權。冷讀術不是操控，而是說到心坎的藝術。

