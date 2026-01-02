琅讀金句／學習不在於花多少時間，而是需要有意識地參與
【琅讀金句】
學習模式不需要投入大量的時間，但是需要有意識地參與。每當我們尋求回饋意見、嘗試用新方法工作，或者研究競爭對手如何持續領先，我們就切換到了學習模式。當別人批評我們的工作時，我們不再憤怒回應，而是決定傾聽對方、誠心理解並從中學習，這一刻我們就是在擁抱學習模式。
許多人努力工作、追求高績效，卻發現投入越多，成果卻不成比例，甚至陷入「表現停滯」的困境。作者愛德瓦多．布里先紐指出，問題不在於努力不夠，而是方法錯誤。成功不只是努力，而是將學習融入表現之中，讓表現模式與學習模式像雙引擎般交替運作，才能真正突破停滯期。這本書提供了實踐成長心態的策略與行動手冊，教你如何勇於挑戰未知、嘗試新方法、允許自己犯錯並從中學習，從而提升表現，持續成長。
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書中提出六大學習策略：刻意練習、小實驗快迭代、找更聰明的工作方式、強化「實戰直覺」、避免耗竭式投入、反思學習方向。透過這些方法，無論是星巴克改善顧客體驗，還是微軟鼓勵創新、推動業績成長，都能看到成長心態轉化為實際成果的力量。本書不僅適合個人提升學習與績效，也適用於組織與團隊管理，幫助你避開過度努力陷阱、將學習融入日常習慣，持續精進，打造具韌性與影響力的人生與職場。
【編輯推薦】
這本書說中許多人努力卻停滯不前的痛點。作者將「成長心態」落實為可操作的方法，讓努力真正產生效果。對希望擁有高效成長、事半功倍的人來說，它不僅適合職場人士提升績效，也適合想打破慣性、提升學習力與行動力的人。掌握這套策略，你可以在持續精進的同時，突破瓶頸，真正讓努力轉化為成長與影響力。
●本文摘選自天下雜誌出版之《成長心態行動策略：在工作中真正學會如何成長，從A到A+持續升級的最有效努力法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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