2025台灣文學巡禮出發！跟著楊双子走進台中舊城與飲食

琅琅悅讀／ 聯合文學出版社
圖／聯合文學提供
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2025台灣文學巡禮part2.舊城篇

春季四月，來一場台中的文學之旅！

台中作家的小說、散文作品，如《臺灣漫遊錄》、《開動了！老台中》、《四維街一號》等書一起出發，體驗在地飲食觀如何融入文學作品並重現在地風情錄。

讓參與讀者讀得到、看得到，也吃得到，深度了解城市文學與交流的深度小旅程。

台中大麵羹、越南春捲、翁記烏龍豆乾等在地飲食端上文學的桌宴，邀請知名作家楊双子以作品裡描寫的台中老字號長崎蛋糕、筑前煮等經典料理小吃，走入飲食文化裡的台中城。

由在地文化工作者格魯克領路，到街區來次舊城散步。沿著百年來台中的與文學軸線，座落在民權路、自由路、繼光街等舊城巷弄，是人們生活的城市街角。沿著綠川、穿越鐵道、走進棋盤街道，拾起這座移民城市的片段記憶，試圖尋找台中的原鄉與綠廊大道都是文人墨客嚮往之所在。

2025台灣文學巡禮-台中舊城篇

⌂ 時間：4/25（五）10:00-16:00

⌂ 集合地點：10:20於舊台中火車站大門前

⌂ 室內活動地點：驛前社（獨立書店，臺中市中區民權路50號）

⌂ 活動報名費：1000元（含午餐餐食、城市走讀行程、無線一對多導覽機使用、旅遊平安險等費用）

⌂ 報名費繳費方式：匯款繳費

⌂ 報名諮詢專線：驛前社蔡先生 04-22211900

⌂ 報名連結：https://forms.gle/PRSEk4N8qUBH93pt5

主辦單位：勇源基金會

執行單位：聯合文學基金會

在地協力：驛前社

2025台灣文學巡禮part2.台中舊城篇，

報名連結：https://forms.gle/PRSEk4N8qUBH93pt5

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