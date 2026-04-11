【博覽地平線】比 NASA更早抵達月球背面？北師美術館《遙視》特展主視覺搶先揭秘 1931 年的「月球背影」

當人類的疆界再次被改寫，藝術展也巧妙正以另一種方式回應這場感官革命！近日，美國太空總署 NASA 派出「阿提米絲 2 號」（Artemis II）出任務，四位太空人成功繞過月球，航行至距離地球約 40 萬公里的位置，打破了 1970 年阿波羅 13 號的紀錄，同時也是人類終於親眼見證了「月球背面」的創舉。與此同時，全台灣正沉浸在 4 月 12 日展開的白沙屯媽祖繞境話題上，萬千信眾即將踏上並共同關注這場屬於台灣人的每一年一度的心靈寄託盛會！

科技與信仰交織的四月天，北師美術館（MoNTUE）即將應景推出最新國際特展《遙視》（Remote Viewing）—— 一場跨越歷史與地域的藝術展覽，4月18日至至6月28日邀請觀者新思考影像在感知、心理與知識生產中的角色，重新審視圖像、意識和感知之間的關係。

1931 年的月球背面：比科技更早抵達的「心靈攝影」

能看見月球背面有多厲害？由於月球自轉與公轉速度同步，人類在地球上永遠無法目睹其背面，直到 2026 年的今日才由 NASA 太空人實地見證。

4月6日NASA完成新壯舉，分享一系列月球背面的照片。圖／NASA官網

然而「一山還有一山高」，早在 1931 年人類尚未登月前，日本心理學家與心靈研究者福來友吉（Tomokichi Fukurai）便監督了一項大膽實驗，宣稱由超能力者三田光一透過心靈傳遞，在攝影底片上記錄了月球背面的影像，這項恰巧展示了「千里眼」（senrigan）的研究，當時雖在學術界遭到排斥，但他透過這些實驗創作出的引人注目的照片，至今看來卻珍貴無比。

這組未曾公開過的歷史檔案將在《遙視》特展中首次展出，它見證了福來友吉提出的一項激進命題：心靈本身亦可被視為一種影像生成的技術。 在數位文化與先進科技大幅拓展視覺疆界的時代，我們追求更高解析度與更遠航程，但這項實驗卻提醒著我們：正是「心靈之眼」，使我們能夠感知到超越常規可見之物的事物。

福來友吉（Tomokichi Fukurai）。圖／維基百科

「遙視」：從冷戰秘辛到生活隱喻

展題《遙視》不僅呼應了 70 年代美蘇冷戰時期的超感知軍事計畫，更深層地探討了人類「向遠方觀看」的本能。在本次展覽中，「遙視」被理解為一種隱喻，並非需要被驗證的超自然現象，而是一個概念框架，用於追溯心靈和感知如何在歷史和技術層面被媒介化。

如同我們在遶境中透過儀式感應神明，或是在睡夢中解析潛意識，人類從未停止嘗試突破日常視覺的限制。展覽匯集來自台灣與國際藝術界的重要藝術家作品，透過阿比查邦、白南準、許哲瑜與陳琬尹等人的作品，將這種感知力量與現代網路視覺、衛星成像技術並置，探討意識如何成為想像與創新的場域。

目前北師美術館正休館布展中，僅先公布《遙視》主視覺和簡介，後續展出預計將橫跨三個樓層，不僅展示歷史檔案，更是一場關於「我們如何看世界」的實驗，邀請大眾觀展，同時要從內在重新思考感知，並開啟那雙超越肉眼、跨越時空的「心之眼」。更多展覽資訊可至北師美術館官網與官方社群平台查詢。

《遙視》展覽主視覺。圖／北師美術館

展覽資訊： 《遙視》（Remote Viewing）

時間：2026年4月18日至6月28日

地點：北師美術館 （地址：台北市大安區和平東路二段134號）