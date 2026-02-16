2026 除夕必讀｜台灣中國不一樣！從沉島說起，春節由來全解析

（內容／林茂賢，編輯撰稿／一刻鯨選）

所謂「十里不同風，百里不同俗」每一個地方的習俗都不一樣，以往我們經常會用北京的習俗來介紹台灣的民俗，比如說「過年」，就是因為年獸的關係；「端午節」呢，我們就會喝雄黃酒。

那其實在台灣過年不是因為年獸的關係，台灣的過年並不是起源於年獸的傳說；台灣的端午節，也沒有在喝雄黃酒；台灣的重陽節更沒有登高喝菊花酒。

那到底台灣這片土地上，有什麼年節習俗？這些習俗的形成，都有它特殊的社會以及歷史背景。

那過去呢，我們從課本上所學到的「中國年的由來」，都是說年獸的故事。說有一隻年獸，生做「扁擔腳、鴨母蹄、戽斗又兼暴牙，雞看打喀雞，狗看吹狗螺」——醜吱吱啦！然後呢，牠在除夕的晚上會吃人，牠最懼怕的是紅色或巨響，所以我們要貼春聯、放鞭炮，目的就在趕年獸。

但是呢，台灣的過年由來跟這個版本不一樣。

台灣過年的由來，是關於「沉島」傳說。什麼叫做沉島傳說呢？據說在神桌上的那個燭台，台語叫做「燈猴（ting-kâu）」啦！他站在這個神桌上，扛著一支蠟燭，然後又重又熱，而且責任重大，因為他要站好——他如果沒有站好的話，你們家就失火了。

但是呢，台灣人在拜拜的時候，從來沒有拜過他。這個燈猴呢，他就非常不滿，他向玉皇大帝告狀，他指控台灣人忘恩負義、不知感恩。玉皇大帝聽到這件事之後，就決定在除夕晚上，讓台灣島沉入海底，要徹底毀滅台灣，所以我們稱為「沉島傳說」。

那民眾呢，透過家裡的灶神，告知這一件事：台灣就將沉到海底去了。那台灣人為了避免連累眾神，就在12月24號那天，把家裡所供奉的神明送上天庭——欲死自己死，莫去連累眾神哦！所以台灣的民俗，在12月24號那天要「送神（sàng-sîn）」，因為台灣即將沉入海底了。

那到了最後一天，也就是除夕夜晚上，我們把家裡所存的食物烹煮，與家人共進「最後的晚餐」，咱叫做「圍爐（uî-lôo）」，所以呢，吃年夜飯就是吃最後的晚餐，因為台灣就要沉入海底了。

（圖：AI生成）

那圍完爐之後，家長就把遺產分給家人，這就是咱現在的「壓歲錢」啦！所以壓歲錢就是家長分遺產的意思。

那到了最後一個晚上，全家團聚等待台灣沉入海底，共赴黃泉，大家都沒有睡覺——欲等死啦！這個叫做「守歲」。

