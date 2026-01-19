困擾史學家多年的謎題！《國家地理》雜誌1月：破解失傳的古代文字

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

災後重建的啟示

我們在本期雜誌〈化危機為轉機〉的報導中，探討了面臨重大災變後的社區如何重建的議題。在氣候變遷帶來愈來愈多重大災害的時候，這個討論尤顯重要。文中舉了土耳其安塔克雅、日本311 地震、紐約市珊迪颶風、加州坎普大火、冰島格林達維克火山噴發等災害後的社區重建案例，深入討論了地方重建的挑戰以及新建社區的創意。

不過，從歷史上看來，災後重建當然不會是一帆風順，而總是要面臨諸多挑戰。例如在1906 年舊金山大地震，芮氏規模7.8 的地震以及接連三日的火災導致數千人死亡、數萬間房屋倒塌、可能多達30 萬人無家可歸。然而由於龐大的經濟壓力，舊金山的重建一開始僅著重於防火，部分地區的防震法規甚至比震前還寬鬆。經過後來的幾次加州地震，舊金山建築的防震法規才逐漸調整。在舊金山大地震過去一個多世紀後，舊金山今年還在完善法規，以因應未來可能再度發生的大地震。

1999 年，臺灣921 地震使南投、臺中等地多數建物倒塌，臺灣的建築法規雖在災後一年內即迅速提出結構安全加強方案，但相關建築法與耐震設計規範直到2003 年才正式修訂公布，並於2005 年全面落實於新建工程審查。這段時間內部分重建工程被迫先行依循過渡標準，後續才補齊審核與補強措施。此現象也體現政策落地與實務銜接間的落差。而社區的重建雖強調「以人為本」，但實際發生的爭議也不少見。

日本於311 震災後，雖於2011 年內即針對臨時建築和重建社區訂定多項緊急行政指引，但涉及地震、海嘯與防核災的建築相關法規修訂，則於2013 年後才陸續完成立法，並從2014 年起逐步強制適用於災區新建與大型整建案。這段時間舊有規範與新制交錯，而社區重建則因缺少本地人的意見而造成舊有社交網路斷裂的問題。

這些案例都說明，災後重建不是一蹴可幾，而是需要長時間不斷檢討與改進，才能保障人民的安全、維護社區的完整。在災變日益頻繁的今日，我們都需要及早考慮，才能降低日後的風險。

破解古代失落的文字

我們所在的房間上了鎖，裡面沒有窗戶，光源來自上方一盞螢光燈泡。這裡位在倫敦市地下兩層樓的地方，外頭走廊上，身穿深色西裝的保全人員靜靜巡邏，給整個場景增添一股電影般的氛圍。這裡是市中心的保險箱中心，伊朗裔英籍藝術收藏家坎比茲．馬布比安把他一些最珍貴的藏品鎖在這裡，他是世界上最重要的近東古藝術收藏家之一。

馬布比安和我面對面坐在一張小桌前，他小心翼翼地把手伸進一個綠色塑膠袋中，拿出一只銀製酒杯，杯上覆蓋著很久以前捶打出的高浮雕飾帶。他把這個茶壺大小的容器放在桌上時，我看到上面有一個男子圖像，他戴著頭盔、胸膛厚實、留著長長的辮子鬍鬚，雙臂張開呈現虔誠的姿態。馬布比安示意我靠近一點看。「我可以把它拿起來嗎？」我問他。「當然可以。」他回答道。

整齊排列的刻紋環繞著這件物品：星號、帶有天線狀突起的三角形、帶斜線的菱形、閃電符號。把杯子拿到燈下看時，我感覺到自己的手在微微顫抖，它的金屬材質柔軟又易於塑形，我擔心它會在我的手中崩裂。這個杯子可追溯到青銅時代早期，也就是說，匠師把這些符號精心刻在這件銀器上的時間大約是4300年前。這些符號的意義一直讓考古學家和歷史學家感到困惑。

這些符號屬於線形埃蘭文的書寫系統，約於公元前2700到2300年間在強盛的埃蘭王國興起，相當於今日的伊朗西南方。埃蘭文字系統延續了好幾百年，之後被另一種文字取代，最終在歷史中湮沒。直到一百多年前，法國考古學家在埃蘭都城蘇薩進行發掘時，發現了19條刻在石頭與陶片上的銘文。這些長串的符號顯然有意義，但究竟是什麼呢？

幾十年來，語文學家一直在研究這些符號，想要理解線形埃蘭文，但進展有限，主要原因是現存語料只有大約40則銘文。而負責破譯並了解古代語言的研究人員通常需要大量的符號，才能從中找出重複式、規律性與符號群，透過這些原始資料獲得關於語法、句法、姓名和地名的線索。

有一名學者偶然投入了這看似不可能的任務，嘗試解讀線形埃蘭文。法蘭索瓦．德塞是法國考古學家，他從好奇心出發，最後踏上了破解這個書寫系統的20年研究旅程。他近期聲稱取得成功的消息登上媒體頭條，不僅引起大眾關注，也招來不少質疑。這也凸顯了一件事：我們或許正站在研究這些古文字的關鍵時刻。

