【展演的回聲】莊偉慈／16歲即展現天才鋒芒！走進《永恆畢卡索展》：一場為入門觀眾設計的藝術理解之路

文／莊偉慈（前《藝術家》雜誌總編輯）

對於許多完全沒接觸過藝術史的民眾而言，要能全面地認識畢卡索其人以及藝術成就，可能不是太容易的事情，畢竟工作之餘的時間有限，而若依照藝術史一板一眼、著重風格解析的介紹方法，想在短時間內了解畢卡索又顯得稍有負擔。近日在中正紀念堂，有個以教育推廣為主軸的「永恆畢卡索」沉浸藝術展，即是針對完全不理解立體派或是對畢卡索感到好奇的民眾所策辦的一檔展覽。展覽內容集結基礎的藝術史背景介紹、畢卡索生平以及重要藝術成就等不同面向，為觀眾介紹這位被視為20世紀最具影響力之一的藝術家。

本次展覽入口的主視覺，即以畢卡索經典反戰繪畫《格爾尼卡》為主設計。圖／翡冷翠文創

展覽的「靈感地圖」同時也能標記出他遊歷各地取材創作的軌跡。圖／翡冷翠文創

雖然展覽是以讓觀眾能輕鬆接近藝術的概念規劃，「永恆畢卡索」仍從藝術史為起點介紹畢卡索的生平和藝術成就。除了入口用幾個關鍵句子帶出畢卡索的格言和創作精神，各個展區也規劃不同主題，呈現藝術家的多個面向。

首先在展區一「時代巨浪中的藝術先鋒」，以線性的方式將畢卡索的一生——從出生、求學、藝術生涯、生活重要記事等，配合多媒體設計，讓觀眾能輕而易舉地進入畢卡索的世界。在牆面上，依循著移動的光點和影像，觀眾可以看到包括畢卡索十六歲時的大作《科學與憐憫》這件充滿豐富細節、技巧精湛的寫實主義作品，理解到畢卡索超齡的繪畫才能與天份。此外，畢卡索被藝術史學者所歸納劃分的幾個重要藝術階段，包括藍色時期、粉紅時期、立體派時期等等，在圖表上都有清晰的呈現。在這個區域，藉由具互動性的多媒體設計，讓原本顯得枯燥的靜態文字更容易被理解，引導觀眾一步步地進入畢卡索的世界。

畢卡索（Pablo Picasso），〈科學與慈悲〉（Science and Charity），約1897年。圖／藏於畢卡索博物館（Museu Picasso de Barcelona），圖片來源：維基百科

《永恆畢卡索》可以看見藝術家畢卡索的創作年代表。圖／翡冷翠文創

在展區二「畢卡索畫廊：解構與重塑」，是將二十五件畢卡索整個藝術生涯的重點作品，以複製輸出的方式呈現在觀眾面前。這些作品囊括藍色時期描繪藍領階級、邊緣族群的繪畫，玫瑰時期的經典人物肖像，以及立體派的重要作品。值得一提的是，展覽中特別解析畢卡索的經典作品《格爾尼卡》，這件由黑與白色構成的巨作，畫面分成三個區塊。首先是畫面中央一匹死去的馬，以及四肢分離的士兵屍體；左邊有死去的嬰兒和傷心欲絕的母親。儘管在立體風格的呈現下畫面並不寫實，但畢卡索卻還是將透過這樣的表現手法，傳達出戰爭的恐怖與和壓迫感傳達給觀眾。在俄烏戰爭爆發近四年的現在，《格爾尼卡》既是對過往歷史的回聲，也提醒觀眾戰爭的殘酷無情自古至今毫無例外。

《永恆畢卡索》展覽一隅。圖／翡冷翠文創

除了呈現畢卡索的藝術成就和經典作品，「永恆畢卡索」同名展區另規劃沉浸劇場，讓觀眾能置身在流動的光影中，感受藝術家作品的千變萬化。展區五則有畢卡索的肖像，以及展區六一一介紹畢卡索的七位伴侶。在最後兩個展區，將觀眾帶離了藝術史的範疇，進入藝術家的私生活。我覺得很特別是「畫中的繆思」這個區塊，介紹了七位曾和畢卡索交往或結婚的女性，她們有的是芭雷舞者、有的是藝術家，儘管文字介紹這些女性是畢卡索的繆思，她們也確實給了藝術家豐富的創作靈感。但從介紹中也可看到畢卡索的自我中心和控制傾向，而這幾位女性在不同的環境背景下，有人遵循傳統安於隱身在藝術家的身後，有人無法擺脫情感上被傷害的糾葛，也有人勇敢追求自我成長與實現，成為彼時女性獨立的典範。

攝影師朵拉‧瑪爾是畢卡索生命中重要的情人之一，她完整紀錄《格爾尼卡》鉅作的誕生過程。圖／翡冷翠文創

相較大部分的藝術展少提藝術家的私生活，在這個展區中難得地將畢卡索和伴侶的關係放在公眾眼前。觀眾在看完畢卡索的作品後，也不妨跳脫藝術的範疇，思考所謂「偉大的藝術家」究竟是建立在什麼樣的基礎之上受到認同呢？女性藝術家若想要追求藝術成就，她們是否也能擁有和男性同樣的選擇權利。

沉浸式展區，以繽紛的色彩投映出畢卡索不同時期的謬思女神。圖／翡冷翠文創

《永恆畢卡索》展覽一隅。圖／翡冷翠文創

《永恆畢卡索》展覽一隅。圖／翡冷翠文創

作者簡介： 莊偉慈

(前《藝術家》雜誌總編輯)

曾在網路媒體尚未普及前從事新聞工作，於《台灣日報》、《中國時報》（娛樂周報）撰寫樂評與音樂文化評論。其後綜合新聞訓練與對藝術的評析專業，投入藝文新聞報導與藝術評論領域，曾為《藝術家》雜誌「藝點觀察」、「當代藝術現象」單元專欄作者。近年專注於當代藝術展覽策畫工作。

● 一刻鯨選《「藝」聽就懂的現當代藝術》

作家莊偉慈主講「藝聽就懂的現當代藝術」聲音課。圖／一刻鯨選

展覽資訊： 「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己

時間：2026/01/01 – 2026/04/06 週一至週日 10:00－18:00（17:00 停止售票與入場）；除夕初一、初二、228紀念日休館

地點：中正紀念堂 第1展廳

票價：450元/人

連結：翡冷翠文創官方臉書

「永恆畢卡索」光影藝術展