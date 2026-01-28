桃美館2026春節看什麼？微縮年菜、皮影戲、名家書法一次看

農曆春節年假長達9天，除了闔家團圓相聚、利用難得的假期放鬆之餘，不妨在馬年新春安排一趟桃園藝術走春。桃園市立美術館群的桃園市兒童美術館和橫山書法藝術館，將於大年初三（2月19日）開館；其中，桃園市兒童美術館於春節期間推出結合展覽主題的特別演出與教育推廣活動，包括袖珍藝術工作坊與新春皮影戲演出，無論親子同遊或三五好友相約都很適合，在藝術中迎接新年新氣象。

桃園市兒童美術館：從微小世界展開奇幻旅程

位於青埔的桃園市兒童美術館現正展出《迷你蹦！Mini BOOM！》展覽 。本展精選袖珍博物館藏品，並邀請鈴木貴彥、唐唐發、謝佳瑜、阿部乳坊、陳妍伶五位藝術家作品，帶領大人小孩進入驚喜不斷的微縮世界 。此外，3 樓兒童藝術圖書空間同步推出《放大鏡與縮小燈：縮放自如主題書展》，打造充滿想像力的閱讀場域 。

深受小朋友喜愛的䄂珍作品。攝影／透島影業，圖片提供／桃園市立美術館。

春節期間更規劃多場應景活動 ：

●2月14日（六）：推出袖珍藝術工作坊「呷甜甜，過好年！」 。

● 2月21日及2月22日（三、四）：大年初五至初六，由影子傳奇劇團帶來《悟空借扇》皮影戲演出，以孫悟空變大變小的故事呼應展覽主題 。

橫山書法藝術館：跨越時空的書藝運動

鄰近桃園捷運 A17 領航站的橫山書法藝術館，現正舉辦「2025 橫山書藝雙年展」 。展覽以「運動中的書法」為題，匯集 45 位國內外藝術家、近百件作品 。民眾可一睹王鐸、于右任等歷代名家手跡，以及胡適、蔣勳、舒國治等當代文人的珍貴手稿 。

2025橫山書藝雙年展王鐸作品展出。攝影／ANPIS FOTO王世邦，圖片提供／桃園市立美術館。

圖片提供／桃園市立美術館。

傍晚 17:30 起，配合「Art Lighting II 城市故事館群燈光計畫」，館方將點亮藝術家徐永進〈花開圓滿〉與谷文達《碑林捌系—先師碑》系列雕塑，營造出結合書藝與地景的夜間風景 。馬年迎新春，誠摯邀請民眾走訪桃園市立美術館群，展開一趟充滿感知與想像的桃園藝術走春之旅，更多春節消息，可至桃美館官網或三大美術館的社群平台查詢。

新春活動與展覽資訊 【桃園市兒童美術館】 ● 袖珍藝術工作坊：2/14（六）14:00-16:30 ● 《悟空借扇》皮影戲：2/21（六）、2/22（日）14:00-15:00 ● 《迷你蹦！》展覽：即日起至 2026/3/2，09:30-17:00 地點：桃園市中壢區高鐵南路二段 90 號 【橫山書法藝術館】 ● 2025 橫山書藝雙年展：即日起至 2026/4/13，09:30-17:00 地點：桃園市大園區大仁路 100 號 ※ 兩館皆於每週二休館；除夕至大年初二休館，大年初三（2/19）起正常開館 。

