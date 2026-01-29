傳奇再現！奇美博物館《埃及之王：法老》開展 大英博物館280件館藏 99%首度登台灣

王者降臨！奇美博物館2026年度特展《埃及之王：法老》今天盛大開幕，大英博物館團隊親自抵臺，與館方共同迎接這場跨越時空的古文明盛宴。本次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出280件大英博物館文物，且99%為首度在臺亮相。館方更打造一個氛圍感十足的展場，揉合尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩與聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

大英博物館。圖片版權：大英博物館

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第一單元「埃及：法老的國度」，展場空間搭配水波紋光影，營造宛如行走在尼羅河氛圍。圖：奇美博物館提供 (2)

展場曝光：策展打破線性敘事 多重感官認識法老王權

奇美博物館首度與大英博物館攜手，推出臺灣史上最大規模的法老文物特展《埃及之王：法老》。本次共展出280件珍貴館藏，有99%未曾在臺灣展出，更有總重達28噸的石雕分布於各展區中。展品從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》布展過程，大英博物館工作人員在展出前仔細確認展品狀況。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》布展過程，大英博物館工作人員在展出前檢視展品〈拉美西斯六世的石棺蓋殘片〉。圖：奇美博物館提供

展場空間劃分成七大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。穿越入口廊道、踏進單元一「埃及：法老的國度」馬上就會被潺潺流水聲環抱；塞提二世王權坐像靜靜坐在有如尼羅河蜿蜒曲線的牆面前，搭配水波紋光影，觀眾彷彿行走在埃及的生命之河上，見證法老統治3000年的輝煌歷史。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第二單元「從神而來」，展品〈拉美西斯二世的守護神「拉-哈拉胡提」隼雕像〉。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》展場放置埃及遺址地圖，讓民眾能夠了解其地理環境。圖：奇美博物館提供

金字塔祭廟的行政文書，約西元前2494–2345年。（EA10735,18）圖片版權：大英博物館理事會

空間美學：色彩光影構築神聖權威 感受古埃及神廟意象

展場接著迎來單元二「從神而來」，透過法老與神祇的關係，呈現法老如何以「眾神」之名取得統治的正當性。單元三「身為大祭司的王」則將展場色調轉為象徵能量的紅色，設計上汲取古埃及神廟的「空間序列」為靈感，營造出由外而內、層層遞進的神聖氛圍。觀眾沿途將經過排列於兩側的人面獅身像、方尖碑、獅首女神雕像，展現古埃及崇尚的對稱美學；搭配光影牆動態詮釋神殿從日出至日落的光線流轉，在低頻聲波與樂聲迴盪中，感受法老如何透過宗教儀式與神廟建設，維繫帝國的至高威權。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第二單元「從神而來」及第三單元「身為大祭司的王」。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第三單元「身為大祭司的王」，設計汲取古埃及神廟的「空間序列」為靈感，展現古埃及崇尚的對稱美學。圖：奇美博物館提供

隨後，展間轉為碧綠色調，開啟單元四「王室」篇章。綠色在古埃及象徵重生與繁榮，觀眾可在此近距離凝視王室成員的面容，並一窺宮殿居所的壁磚裝飾。單元五「統治埃及」與單元六「埃及與世界」展場空間延續河流意象，但改以有稜有角的曲折動線羅列文物，隱喻政權的衝突與磨合，看見法老如何在軍事對峙與外交運籌中，將古埃及推向古代世界貿易網絡的核心樞紐。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第四單元「王室」，圖中為展品〈未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像〉。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第五單元「統治埃及」。圖：奇美博物館提供

必訪亮點：穿梭墓室親歷永恆嚮往 親手設計法老同款王名框

旅程終點，是全展光線最沉靜的單元「永生」。觀眾將步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。這項設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境；最後，觀眾也將隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明、回到現世。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第七單元「永生」，法老的冥界侍僕「沙布提俑」陳列在廊道兩側。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第七單元「永生」。圖：奇美博物館提供

為了增加參與感，館方特別在展場內規劃「互動體驗區」，包括法老專屬名牌「王名框」的體驗，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。另外，還可以參與7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，把跨越千年的祝福帶回家。

奇美博物館特展《埃及之王：法老》互動體驗區，觀眾在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框。圖：奇美博物館提供

奇美博物館特展《埃及之王：法老》互動體驗區，民眾可以按古埃及象形文字符號對照表，寫下自己的名字。圖：奇美博物館提供

專業度升級：大英博物館團隊抵臺 各方支持共襄盛舉

迎接開展重要時刻，大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士（Dr. Daniel Antoine）率團隊親自來臺力挺，丹尼爾．安托萬表示：「大英博物館作為全球首座為公眾開放的公共博物館，自 1753 年創館以來，始終秉持服務世人的初衷。今年，我們非常榮幸與奇美博物館合作，將《埃及之王：法老》特展帶來臺灣，與民眾分享古埃及珍貴的歷史遺產與文化智慧。」

奇美博物館館長許家彰則表示：「奇美博物館致力以大眾為核心，將世界級文化帶進臺灣。來自大英博物館的《埃及之王：法老》，不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵的王權與信仰，引導觀眾思考古今社會連結，在回望歷史的同時，重新審視我們所處的時代。」

奇美博物館館長許家彰致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士（Dr. Daniel Antoine）。圖／琅琅悅讀編輯室

許家彰也誠摯感謝大眾對本展的關注與期待，並特別致謝政府單位鼎力協助，包括文化部、臺南市政府、臺南市文化局、內政部警政署、臺南市警察局等。此外，更要感謝長期支持藝文推廣的長榮航空，為本次文物運輸提供協助，讓人類文明珍寶得以安全順利抵臺；台新新光金控亦秉持「認真同行」精神，與奇美攜手推動文化永續；同時，在全球人壽、大亞集團及New Balance等眾多企業與品牌全力相挺下，展覽才得以圓滿呈現。

特別提醒：特展票券官網熱賣中 多元導覽服務掌握展覽重點

此外，為服務各年齡層的觀眾，館方特別推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓孩子在趣味中掌握展區重點知識，亦提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。而廣受期待的展覽周邊商品，館方亦有獨家設計的文創禮品，如導覽手冊、展覽專書、悠遊卡及鳳梨酥等，類別涵蓋書籍、文具、生活用品及質感伴手禮等；另引進大英博物館限定禮品，歡迎大家把古文明小物帶回家收藏。

《埃及之王：法老》特展商品，造型徽章(全系列)。圖：奇美博物館提供

《埃及之王：法老》特展商品，《埃及之王》展覽托特包(全系列-2)。圖：奇美博物館提供

《埃及之王：法老》特展商品，《埃及之王》展覽煎餅禮盒禮盒(12包入)，$420。圖：奇美博物館提供

《埃及之王：法老》特展商品，展覽玻璃杯雙入組(全系列)。圖：奇美博物館提供

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10 日為止。民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元。為節省現場排隊時間，建議已購票民眾（全票、優惠票、早鳥票等）可在參觀前多加利用博物館官網「快速入場預約」免費服務，屆時不必擔心人潮過多，可快速入場、省時又方便，詳情請上奇美博物館官網，或者是官方臉書社群查詢。

展覽資訊： 埃及之王：法老

時間：2026/01/29 – 2027/01/10（週三、除夕休館）09:30-17:30

地點：奇美博物館 一樓特展廳

票價：全票580元/人

奇美博物館大英特展+VR體驗票價資訊。圖：奇美博物館提供