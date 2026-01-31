【博覽地平線】全世界瘋埃及！盤點全球6大埃及考古藝術展覽：台灣奇美博物館、日本福岡美術館、香港故宮等地

全球瘋埃及：為何我們對法老情有獨鍾？

古埃及文明以其神祕的咒語、宏偉的金字塔與對永生的追求，數千年間始終吸引著人類目光。自 2025 年底起，隨開羅「大埃及博物館」全面營運，加之大英博物館、布魯克林博物館等指標性機構展開重量級文物巡迴，全球掀起了一場史無前例的「埃及熱」。這不僅是考古遺物的展示，更是現代人對於古老智慧與神祕美學的集體朝聖。今年台灣也同步接軌這股全球脈動，台南奇美博物館《埃及之王：法老》近日盛大開展。儘管面臨前所未有的國際運輸與布展成本，館方仍堅持將大英博物館的世界級珍藏引進台灣，展現了對國內藝文規劃的高度企圖心，也引爆全台討論熱度。

奇美博物館大展《埃及之王：法老》主視覺。圖／奇美博物館提供

國際藝文情報推出【博覽地平線】全新單元，為您捕捉全球藝文動態。首期特別盤點六大埃及展亮點與獨特文物，帶領您打開國際視野，飽覽散布世界各地的埃及奇珍，這絕對是您 2026 年必收的藝文行程清單。

🏛️ 展覽 1：日本福岡｜古代埃及：布魯克林博物館所藏特展

「古代埃及：布魯克林博物館所藏特展」福岡展區主視覺。圖／取自福岡美術館官網

此「古代埃及：布魯克林博物館所藏特展」精選自紐約布魯克林博物館（Brooklyn Museum）館藏，展出約 150 件珍稀文物，重點在於呈現古埃及人的日常生活與審美觀，包含工藝精湛的浮雕、青銅神像及精緻的金飾。此外，透過這些跨越三千年的遺物，觀眾能近距離觀察古埃及人如何透過藝術表達對神祇的崇敬及對死後世界的想像。

目前這個展覽在日本各地巡迴展出，最早去年1月於日本六本木的森藝中心畫廊開展，隨後6月豊田市美術館、9月廣島縣立美術館接棒，目前正在福岡開展中，預計福岡結束後將於3月底，移展至大阪阿倍野Harukas美術館展出，更多巡迴展覽詳情可至巡迴特展官方IG查詢。

布魯克林博物館外觀。圖／取自福岡美術館官網

「古代埃及：布魯克林博物館所藏特展」福岡展區照。圖／古代埃及特展社群

🏛️ 展覽 2：英國埃克塞特｜法老之地：螢幕上的埃及

這是一場獨特的跨領域文化展，探索「埃及考古」如何深刻影響近百年的影視工業。創立於1994年，英國埃克塞特大學比爾道格拉斯電影博物館（The Bill Douglas Cinema Museum)，今年初推出展覽「法老之地：螢幕上的埃及」(Land of the Pharaohs – Egypt on Screen)，受大埃及博物館開館啟發，重新盤點館藏，將以時間順序展現埃及電影的影響力。

展件包含好萊塢最著名影片的藝術作品、宣傳冊和劇照，以及近期電影的紀念品，透過大眾熟悉的銀幕形象，深入剖析法老、咒語與金字塔等元素，如何從早期默片演變成現代好萊塢大片中被不斷地重塑，並進一步探討大眾媒體如何定義、甚至固化了當代對古文明的刻板印象。對於影迷與文化研究者而言，這是一場解析埃及符號與視覺演變史的精彩對話。

左起《法櫃奇兵》、《神鬼傳奇》電影海報。圖／IMDB

圖／英國埃克塞特大學比爾道格拉斯電影博物館 臉書貼文

「古代埃及：布魯克林博物館所藏特展」豊田市美術館社群貼文。圖／取自特展IG

展覽資訊： 地點：英國埃克塞特大學比爾道格拉斯電影博物館 (Prince of Wales Rd, Exeter EX4 4SB 英國)

時間：2026.01.30 – 2026.05

網站：官方臉書

🏛️ 展覽 3：香港故宮｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

圖／香港故宮官網首頁

同樣是國際級借展，香港故宮為大家展示的更加恢弘與偉大！本次「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」特展是香港故宮歷年來規模最大的埃及特展，由開羅埃及博物館等六家重量級機構，以及和薩卡拉考古遺址的古埃及瑰寶，包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺槨和動物木乃伊等，分為「法老的國度」、「圖坦卡門的世界」、「薩卡拉的秘密」和「古埃及與世界」四個單元，呈現近5,000年的古埃及文明發展歷程，展品逾 250 件珍寶，涵蓋近5,000年的歷史！

最特別這個展覽中，有貓木乃伊，以及圖坦卡門與拉美西斯二世的宏偉雕像，並結合媒體互動技術，讓觀眾彷彿置身尼羅河畔。透過宏觀的歷史視角，展現古埃及在藝術、宗教及科學上的卓越成就。

圖／香港故宮臉書貼文

圖／香港故宮臉書貼文

圖／香港故宮臉書貼文

展覽資訊： 地點：香港故宮文化博物館 展廳 9 (九龍西九文化區博物館道8號）

時間：2025.11.20 – 2026.08.31

網站：香港故宮官網

🏛️ 展覽 4：台灣台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》

本展寫下台灣史上埃及文物展的新紀錄，由奇美博物館與大英博物館聯手呈獻約 280 件珍稀館藏。不同於以往側重繪畫或當代藝術，奇美博物館首度引領大眾踏入「考古藝術」領域。策展邏輯更突破傳統以「墓葬文化」為核心的框架，轉而深度解構「法老」的多重身分，探究其如何在政治權力與神權代表間達成神聖平衡。

展件規模宏大且細膩，從重達 1.5 噸、展現絕對王權的「拉美西斯二世巨像拳頭」，到指甲般精微的「神廟地基獻納物」，全方位拼湊出古埃及的權力地圖。現場亦展出精緻的黃金珠寶、棺槨與珍貴文書，另外，博物館也與Hive合作，順應推出《消失的法老》VR 沉浸式體驗，帶領觀眾深入信仰核心。本週開展即引發掃貨熱潮，預計這股強大的埃及能量將火爆全年。

大英博物館正門外觀（南面）。圖片版權：大英博物館理事會

奇美博物館特展《埃及之王：法老》第三單元「身為大祭司的王」，設計汲取古埃及神廟的「空間序列」為靈感，展現古埃及崇尚的對稱美學。圖／奇美博物館提供 曹麗蕙

展場空間。圖／奇美博物館

拉美西斯二世巨像的拳頭，約西元前1279–1213年。（EA9）圖片版權：大英博物館理事會

🏛️ 展覽 5：美國洛杉磯｜古埃及雕塑肖像展

位於蓋蒂別墅博物館（Getty Villa Museum）的這場特展屬於常駐展，展常將近2年，展覽主題聚焦於古埃及後期的第 26 王朝賽特王朝(Saite Dynasty)的藝術復興。展品多來自大英博物館，重點展示宮廷官員與祭司的石雕肖像、浮雕、小雕像以及石棺。這些細膩的雕像有些原本展示於陵墓與神廟中，供信徒們永遠敬拜神靈並獲得祝福；另一些則被安放在陵墓中，作為暫時承載逝者靈魂的容器。

展件不僅展現藝術家鬼斧神工的雕刻天賦，更深刻體現了古埃及人透過藝術追求「在眾神面前永垂不朽」的強烈渴望，是研究古埃及文明末期藝術最珍貴的文物之一。

納赫托爾赫布雕像（局部），埃及，第二十六王朝，約西元前590年。石英岩。倫敦大英博物館藏，EA1646。圖片版權歸大英博物館.

（左）皇家財政官雕像，埃及，第二十六王朝，普薩梅特克二世統治時期，西元前595-589年。玄武岩。倫敦大英博物館，EA37891。（右上）埃及，第二十六王朝，約西元前570-526年。石英岩。倫敦大英博物館，EA37883；（右下）埃及，第二十六王朝，西元前664-595年。花崗岩。倫敦大英博物館藏，編號EA67969。

圖片版權歸大英博物館理事會所有。保留所有權利。

展覽資訊： 地點：蓋蒂別墅博物館 The Getty Villa Museum (17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades, CA 90272, USA)

時間：2024.01.24 – 2027.01.25

網站：官方網站

🏛️ 展覽 6：埃及開羅｜大埃及博物館 (GEM) 全面啟動

歷經 20 年漫長建設、耗資逾 10 億美元，備受全球矚目的「大埃及博物館」（The Grand Egyptian Museum）終於在去年 11 月 1 日正式揭幕。這座坐落於吉薩（Giza)金字塔群旁的宏偉建築，不僅是全球規模最大的單一文明博物館，更被譽為 21 世紀最震撼的文化地標。館內設置 12 個主題展區，悉心守護超過 10 萬件古文明瑰寶。

目前博物館已進入全面營運階段，最令世人瘋狂的莫過於「圖坦卡門」墓穴中 5,000 多件珍寶的首度完整合體，包含傳奇的黃金面具、戰車與精緻珠寶。此外，大廳中矗立、高達 11 公尺的拉美西斯二世巨像，與建築本身的現代幾何線條交織成視覺奇蹟。對全球考古迷而言，這裡無疑是跨越五千年時光的終極夢幻朝聖地。

圖／大埃及博物館

圖／大埃及博物館

圖／大埃及博物館

展覽資訊： 地點：大埃及博物館 （吉薩金字塔群旁， Cairo - Alexandria Desert Rd, Kafr Nassar, Al Haram, Giza Governorate 3513204埃及 ）

時間：2026 全年常設營運