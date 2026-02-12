別再自我苛責了！新的一年，請對自己慈悲

（內容／蘇益賢，編輯撰稿／一刻鯨選）

年關將至，在迎接過年的同時，我們往往會回望過去這一年，但你會先想到順利達成的目標，還是開始細數未竟的遺憾？這篇文章想邀你一起練習，如何像對待朋友一樣溫柔擁抱自己，給予辛苦一整年的自己，最體貼的「自我慈悲」。

現在，請你暫停一下，花點時間，回想一下最近這一個禮拜的生活，在工作、學業、家庭中，應該發生了很多事吧！請你幫我回憶一下，自己在這個禮拜中，完成了哪些事情呢？在這些事情中，有沒有覺得自己做得很好、很值得獎勵的部分呢？慢慢的回想。如果你有想到這些事情，我們先為自己表現得很好的地方拍拍手吧！

接下來，再請你回憶一下，自己這一個禮拜哪些地方的表現不太理想？你在哪些地方犯錯了？在這些犯錯裡面，有哪些地方值得你記取教訓，避免未來再犯呢？

接下來，我想邀請你感覺一下，剛剛的兩個問題：「回想自己做得好的地方」和「回想自己犯錯的地方」。對你來說，哪一個問題比較容易回答、比較容易想起來呢？

對大多數的人來說，要回想自己做得不好的地方，要比做得很好的地方容易許多。甚至在諮商室裡面，我遇到許多個案，會花很多時間細數自己的過錯，卻沒有「公平的」看見自己做得很好的地方。

目前在臨床心理學的研究裡面，有一帖良藥正是用來應對這種「對自己太嚴苛」的習慣，它是由一位心理學家Kristin Neff發展出來的一個概念，叫作「自我慈悲」，或者稱為「自我疼惜」、「自我悲憫」。

當我們的好朋友不如意的時候，我們身為朋友，一定會很溫柔的陪伴他，面對這個辛苦的時刻。可是我想邀請你想想看：當你「自己」做事做得不好的時候，你有沒有用「你對朋友的方式」來對待自己？你有把自己當成自己最好的朋友嗎？

許多事業有成、自我要求很高的人，其實都不太有這樣的經驗。因為他們可能已經把「自我苛責」當成一種習慣了。但是臨床研究發現，過度的自我苛責，其實會帶來很多情緒困擾，好比說憂鬱、低自尊，或者是焦慮的感受等等。而自我慈悲正是被期待著，可以帶給這些人一種心理上的解脫，讓他們透過慈悲，來解開「苛責」的自我束縛。

（圖片來源：Unsplash）

自我慈悲並不是要我們忽視我們犯錯的地方，而是記得自我反省的「同時」，要安慰受傷的自己。好好照顧傷口之後，反而更有機會可以順利的改進。

研究發現，自我慈悲可以讓我們的人際關係變得更好，不只是朋友跟家人，對於婚姻也有很大的幫助。而且在情緒方面，自我慈悲的練習還可以讓我們不那麼容易感到憤怒、減少壓力、憂鬱與焦慮的感受。也能夠讓你更懂得「珍惜」自己的身體，進一步改善身體的健康狀態喔。

更值得一提的是，自我慈悲程度比較高的員工，其實他們的工作效率更好，因為他不會把自己「困在」無止盡的自我苛責裡面，他可以溫柔的帶著自己前進。自我慈悲程度比較高的主管，也可以帶著員工們從挫折裡面站起來，一起再出發。

（圖片來源：Unsplash）

如果你願意的話，你可以把自我慈悲的提醒，放在你辦公的地方，又或者是房間的某個角落。用一張便條紙提醒自己：「你現在真的是辛苦了！這種不舒服的感覺，是人生的一部分，很多人都會遇到。在這種時候，我們更需要善待自己，我可以陪自己面對這樣的不舒服。」

人生充滿著挑戰跟辛苦，很多時候，為了生活、為了生存，我們可能需要討好其他人、委屈自己。但我們也可以每天留一點時間給自己，當我們回到自己身上的時候，用自我慈悲，充滿愛和關懷的「認真的討好自己吧」！

