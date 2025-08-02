2025台灣文博會「水風景」7大亮點 8/2-11在松菸與南港展覽館登場！

每年暑假最受矚目的文創盛會──臺灣文化創意博覽會（簡稱：臺灣文博會）再度回歸！2025年以「水風景」為主題，從海拔兩千米的霧林、溫泉飛瀑、溪河潮浪，一路展開如詩如畫的文化旅程。尤其今年特別加入更多沉浸式體驗，無論是聲音、氣味，甚至是走讀活動，將讓大家在觀展的過程，留下更多難忘的文化感官記憶。

即日起至8月11日，在松山文創園區與南港展覽館1館，雙館盛大展出！琅琅悅讀帶你快速掌握兩大展區(松菸、南港展覽館)7大亮點，無論你是文青旅人還是IP愛好者，都能找到屬於你的風景與故事。

文章目錄 ❶ 策展主題「水風景」貫穿全場，邀請觀眾重新感知環境

❷ 文化策展區帶你上山入海 發現多樣文創設計能量

❸ 首度雙展區！南港打造商展主題區 人氣IP到地方創生一次看

❹ 黑潮星樂園：34組原創角色IP大集合

❺ 文策院「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」與上百IP展攤聯合登場

❻ 水路秘境導覽：從霧林、圳道到社區日常

❼ 選物市集 × 快閃活動 × 開放式舞台，一站式玩遍文博會

❶ 策展主題「水風景」貫穿全場，邀請觀眾重新感知環境

本屆文博會以「水風景」為策展主題，呼應臺灣四面環海的地理環境與文化多樣性。策展團隊以水為隱喻，將展場設計成思索「生活、土地與感官感受」的流動場域。從南港展區的漂浮島嶼意象，到松菸展區中的閱讀島、療癒島等，每個場域皆蘊藏不同的文化流線與對話空間，帶領觀眾重新觀看我們生活的場景。

圖：文博會官網

❷ 文化策展區帶你上山入海 發現多樣文創設計能量

2025文博會網羅超過千組品牌與單位，包括設計師、插畫家、文化創意工作者、藝文團隊與工藝品牌等。無論是IP主題展、地方創生專區，還是現場的限定快閃與選物市集，都展現出台灣設計多元又靈活的實力。今年首次跨足兩展區，也讓整體規模與參與度更勝以往。

在松菸文化社展區中，8/2五大展室搶先開展！扣合「百大文化基地」各地風土文物的精神理念，從各地水文地貌為梗概，在綜觀河流、湖泉、海洋環境場域之際，更指向水文化創意生產的特有物件，如造紙、茶酒、農漁產等；而表現於文化創意領域中，則是透過文資、設計、與影視音等轉譯手法，所創造出的獨特內容與產品，同時也帶來五感交錯的展覽體驗。

圖：文博會官網

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有河之靈：用抽象台灣地景，重現原民、平埔與漢人交融的水文化記憶。

圖：文博會官網

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接海之島：影像與編織空間交織，回看我們與大海的情感連結。

圖：文博會官網

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穿霧之境：松菸倉庫幻化為高山霧林，感受茶與森林的療癒氣息。

圖：文博會官網

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台灣萬水：以百大文化基地串起22縣市，打造風土創意選品市集。

圖：文博會官網

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日常＋：工藝中心首推選品店，嚴選70家台灣工藝品牌、超過400件工藝精品。

圖：文博會官網

❸ 首度雙展區！南港打造商展主題區 人氣IP到地方創生一次看

今年文博會首度擴大展區規模，分別在「松山文創園區」與「南港展覽館一館」同步展出。南港以品牌與授權為核心，設置六大主題館；松菸則回歸自然藝文，營造沉浸式文化體驗場域，像是閱讀島、療癒島等，讓觀眾從視覺、嗅覺、觸覺全面探索文化風景。

呼應「水風景」主題，在8/5將開展的南港展覽館「品牌商展」以「嗨，水域場！」為策展主題，設有「風格生活」、「當代工藝」、「數位娛樂」、「插畫應用」等八大展區，273家精選展商，涵蓋161家IP授權業者與112家文創品牌，集合多元角色授權、文創商品與生活用品，結合國際品牌與在地創意，提供專業買家與一般消費者豐富選購體驗。文創品牌展區參展攤位、IP授權展區參展攤位請見文博會官網。

圖：文博會官網

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❹ 黑潮星樂園：34組原創角色IP大集合

南港展覽館展區內今年首度推出文化部「黑潮計畫」，聚焦34組原創角色IP品牌，分為「行旅」、「探險」、「育樂」、「療癒」、「美食」五大主題展出，每個IP品牌都會空間內展示獨有的世界觀與商業潛力。此外也規劃買家專屬一對一媒合限定活動，協助優質IP拓展市場。耳熟能詳的品牌像是「鯊魚先生」、「臺灣吧─啤下組織」、「白鹿夢」、「鸚鵡人」、「我是馬克」、「小小企鵝」、「閻小妹」、「虎爺實習中」、「囂搞」、「茶葉少女」等等均在其中。

圖：文博會官網

❺ 文策院「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」與上百IP展攤聯合登場

文化內容策進院策劃的「IPOP-UP！臺咖潛力IP養成專門店」，聚焦台灣原創IP的商轉與授權，展出12個台灣原創IP的圖像授權、漫畫出版內容，如《爽爽貓》、《鬼門圖文》、《課金派戀愛》、《集合！ RENDEZVOUS》系列漫畫、《黃色書刊》...等等，呈現IP如何跨域發展、創造文化商機。

圖：文博會官網

此外，展覽期間活動舞台及現場攤位還包括IP新歌發表、人偶遊行、工作坊、粉絲見面會等跨界展演與活動，讓參觀民眾盡享台灣文創魅力。從《阿啾小劇場》到《LuLu豬》，每日都有不同角色登場，部分還有限量簽名活動：

啾啾妹簽名會｜8/8

LuLu the piggy 人偶見面會｜8/10

蜜柑站長 x 宇宙喵Kuroro｜8/8-8/11持續出沒

❻ 水路秘境導覽：從霧林、圳道到社區日常

特別推薦兩條「走讀導覽」路線，每場次499元，包含導覽、飲品與文創小物，名額有限，請早預約，報名資訊請假文博觀官網查詢。

松菸路線：「與水同行－採集水路的顏色」，探索霧林與澡堂秘境。

行程日期｜8/2 (六)、8/3(日)、8/6(三)

行程時間｜上午09:00-12:00

集合時地｜上午08:45 - 國父紀念館仁愛路入口（中軸廣場升旗台前）

路線費用｜每人499元（包含導覽、門票、飲品、材料費、旅行業責任險）

南港路線：「南港很陂」，踏查圳路遺跡與當代創意產業。

行程日期｜8/7(四)、8/9(六)、8/10(日)

行程時間｜上午09:30-12:00

集合時地｜上午09:15 - 南港車站1樓CITYLINK興華路出口

路線費用｜每人499元（包含導覽、飲品、旅行業責任險；不含捷運交通費用）

❼ 選物市集 × 快閃活動 × 開放式舞台，一站式玩遍文博會

文博會除了主題展覽，也規劃戶外市集與開放式舞台活動。包含設計選物市集、限量快閃、插畫家簽名活動、現場展演等，讓參觀者能夠一次逛展、採購與體驗，感受臺灣文化創意的活力。

展期間只要在「水風景主題串連商家」消費滿百元即可集點，集滿6點就能兌換限量好禮！集點卡可於松菸或南港會場兌換，逛展兼拿贈品，一舉兩得。

圖：文博會官網

文化部表示，「文化不只是殿堂中的表演與展覽而已，而是如同水一般，一直都在我們的日常裡。」文博會辦理的目的，就是希望讓大家有機會更親近藝文且親身參與其中，看到臺灣文化的豐富與文化創意產業的潛力，也期待這股文化能量能被世界看見。如果來不了展區也不必緊張，此次文博會與Pinko和誠品expo，共同策動線上展區，諸多文創設計商品與周邊都能線上購買，讓你隨時隨地輕鬆逛，期待大家都能在文博會找到屬意的文化體驗。

展覽資訊 2025台灣文化創意博覽會

展覽期間：2025年8月2日至8月11日

展覽時間：

文化策展（松山文創園區）：

8/2-8/10｜10:00-18:00、8/11｜10:00-16:00

品牌商展（南港展覽館1館）：

專業買家日｜8/5-8/6｜10:00-18:00

一般觀眾日｜8/7、8/10｜10:00-18:00｜8/8、8/9｜10:00-20:00｜8/11｜10:00-16:00

展覽地點：台北松山文創園區、南港展覽館1館

票價：免費，均可排隊自由進出