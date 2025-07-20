從快打旋風到迪士尼公主！高美館特展13組藝術家用ACG重啟視覺奇譚

你還記得小時候天天熬夜打電玩破關的日子，又或是最喜歡的那部動漫、故事情節如何深深觸動自己嗎？高雄市立美術館推出全新展覽《眼球世代藝術奇譚》，攜手13組高雄藝術家共同以大眾熟悉的動畫、漫畫及電玩元素，轉化為獨特的當代美學語言，打造數位原生世代的視覺奇想──《眼球世代藝術奇譚》，展覽自即日起至10月19日於高美館101-103展覽室展出。

最新當代特展《眼球世代藝術奇譚》即日起至10月19日於高美館101-103展覽室展出。

高美館代理館長林羿妏表示，在「大南方多元史觀」策展脈絡下，高美館轉型發展「美術高雄」系列展覽計畫，並攜手在地藝術家共同以藝術創作呈現高雄獨特的城市性格與多元魅力；《眼球世代藝術奇譚》正是「美術高雄」自2022年轉型後所推出的第3檔展出，聚焦探討當代ACG視覺文化如何影響這群1980年代以降出生的數位原生新世代藝術家，以及他們如何將大眾文化轉化為個人創作語境，並加入前輩藝術家倪再沁與李明則的作品，展開不同世代的對話，映照臺灣世代視覺文化的變遷，同時也回應高雄在地文化脈絡，展開大南方藝術的前瞻視野與想像。

《眼球世代藝術奇譚》錨定1980年代以後出生的「眼球世代」高雄藝術家，包含張騰遠、黃法誠、丁柏晏、官孟玄、張恩慈、林慶芳、林佩穎、張致中、走路草農／藝團、張程鈞、阮永翰等青年世代藝術創作者，加上倪再沁、李明則的精彩作品，透過〈科幻焦慮與當代末世寓言〉、〈喧囂圖像↔內在風景〉和〈以■■作為媒介的在地意識〉3組關鍵字，匯聚出屬於高雄當代視覺文化的多重聲音。

高美館《眼球世代藝術奇譚》以大眾熟悉的動畫、漫畫及電玩元素，打造數位原生世代的視覺奇想。

展覽由張騰遠的虛構角色「鸚鵡人」揭開序幕，新作〈夢境驗光〉則開啟當代視覺圖像與想像並置的觀看體驗；黃法誠作品〈快打旋風〉結合筆下人物「小明」與90年代電玩快打旋風角色的武鬥姿態映射著社會緊張現況。丁柏晏全新短篇漫畫〈Eleven〉與平面、裝置作品並陳，呈現遊走於夢境與現實間的奇特樣貌。而官孟玄〈Views from the Zoos〉系列新作則用繪本般溫暖筆觸隱喻當代社會疏離與凝視的人我關係。

藝術家張騰遠為開幕活動與會者導覽介紹作品。

藝術家黃法誠為開幕活動與會者導覽介紹作品〈小明不連續劇〉。

藝術家丁柏晏以平面及裝置並陳，呈現超現實的作品樣貌。

藝術家官孟玄以繪本般溫暖的筆觸呈現對當代社會的觀察。

與此同時，林慶芳結合了童年回憶的巨大尪仔標、張恩慈以迪士尼公主電影場景為靈感發想的新作〈無限重播〉，以及林佩穎宛如內在呢喃和剪貼本般童趣交織的拼貼手法，接力呈現圖像記憶的再製與轉譯。倪再沁〈超超扁平〉系列展現其對日本動漫與普普藝術的觀察與反諷，而李明則耗時7年所繪巨幅作品〈走自己路的〉堆砌出融合大眾與在地視覺文化特色的史詩畫卷。

藝術家張恩慈的軟雕塑裝置作品〈晚安〉。

藝術家林佩穎以宛如內在呢喃般的創作手法與觀眾對話。

藝術家林慶芳邀請參觀民眾在展場中畫下自己的童年回憶。

藝術家李明則為開幕活動與會者導覽介紹作品〈走自己路的〉。

張程鈞〈給紅蝦山〉透過漫畫的敘事手法呈現藝術家對故鄉林園的情感和思考；張致中〈歌百工：外出取材〉則有黑白漫畫、志怪般的風格。走路草農／藝團用像素畫風的新作──擬人化的〈超級菱角〉，連結超級瑪利歐兄弟的「無敵星星」，用大量可愛的菱角生物呼應內惟的農業歷史；而阮永翰的創作〈聑蝶文教基金會〉則以奇幻生物「聑蝶」為主角，將展間打造成觀測此種生物的基金會建造預定地。此外，《眼球世代藝術奇譚》展中特別設有閱讀書區，融入藝術家私房推薦書單，並與高雄市立圖書館國際繪本中心合作選書，精選與展覽主題呼應的繪本與漫畫，期待觀眾在閱讀之中，尋回自己的圖像記憶與世代共鳴。

藝術家張程鈞作品〈給紅蝦山〉透過漫畫的敘事手法呈現其對故鄉林園的情感。

藝術家張致中為開幕活動與會者導覽介紹作品。

藝術家阮永翰的〈聑蝶文教基金會〉將展間打造成觀測奇幻生物「聑蝶」的基金會建造預定地。

高美館指出，《眼球世代藝術奇譚》不僅呈現高雄跨世代藝術家對當代藝術趨勢的敏銳觀察，也期望與觀眾一起在熟悉的圖像語彙和視覺慣性中，對照個人的影像記憶，深入這些由藝術家創作出來的藝術奇譚，體驗既相似又陌異的當代眼球經驗。展覽自即日起至10月19日於高美館101-103展覽室展出，更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站公告（www.kmfa.gov.tw），以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

高美館《眼球世代藝術奇譚》7.5開幕，參展藝術家、藝術家家屬與高美館代理館長林羿妏、高市圖行政長郭千蜜、台新藝術基金會董事長鄭家鐘共同合影留念。

展覽資訊： 《眼球世代藝術奇譚》

時間：即日起至10月19日

地點：高美館101-103展覽室