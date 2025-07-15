黑嘉嘉訪故宮「碁人弈事」特展 盛讚仕女對弈圖、試玩AI古棋對局

琅琅悅讀／ 國立故宮博物院
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立故宮博物院
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立故宮博物院

北部院區推出暑假重磅特展「碁人弈事—古代文化」，展出院藏自漢至清六十餘件書畫、文獻與器物，從帝王將相、文人雅士、僧侶神仙到閨閣仕女，延伸至當代臺灣棋壇風雲，勾勒橫跨千年的棋藝文化風華。展覽自開展以來，吸引廣大棋迷與文化愛好者參觀，今（14）日更迎來世界圍棋形象大使、職業棋士親臨走訪，由故宮余佩瑾副院長、策展人蔡君彞助理研究員親自接待，在與古人對話的文化旅程中，感受圍棋蘊藏的千年智慧。

傳五代南唐　周文矩　荷亭奕釣仕女圖　軸 局部

黑嘉嘉表示，這次展覽內容非常豐富，許多關於仕女對弈的繪畫令人印象深刻。特別是其中通常是兩位女性對坐下棋，和今日男女混合競賽的狀況比較不同。除了圍棋，還有許多不同的古代遊戲，例如六博、雙陸，非常有意思。此外，黑嘉嘉也親自體驗展間互動區的古今對弈遊戲，這款遊戲是由圍棋人科技研發，可依照不同棋力和古代角色下棋，例如楊貴妃的狗、白居易與仙翁，既有趣又富含挑戰性，值得觀眾觀展後進一步嘗試。余佩瑾副院長也以明仇英〈漢宮春曉〉的文創茶包禮盒為贈，希望讓這件包含「碁女子」的國寶畫作，能透過今日的創意與設計走入大家的生活。

黑嘉嘉體驗古今對弈AI圍棋遊戲區

依據棋力，選擇你的對手！AI古今對弈互動遊戲區 (210展廳)

余佩瑾副院長(左)以明仇英〈漢宮春曉〉的文創茶包禮盒為贈，希望讓這件包含「碁女子」的國寶畫作，能透過今日的創意與設計走入大家的生活。

故宮策展人、書畫文獻處助理研究員蔡君彝指出，展覽以「碁人弈事」為題，取自古代圍棋的別稱「碁」、「弈」之意，希望從不同人物視角與歷史場景切入，呈現圍棋文化豐富多元的面貌。圍棋作為一項古老的益智活動，富含謀略變化的趣味，更蘊含古人以棋觀人、以棋養性的生活智慧，對弈之間映照人性、體悟人生，因此圍棋文化得以超越時代與地域限制，從比賽殿堂到遊戲，展現歷久彌新的文化魅力。

為推廣圍棋文化，故宮8月17日將舉辦「故宮一百・碁人弈事圍棋賽」，邀請八位職業與業餘棋手展開頂尖對弈，成為今夏圍棋迷不可錯過的精彩盛會。故宮「碁人弈事—古代圍棋文化」，展至9月28日，歡迎大小朋友走進故宮，體驗在棋盤方寸之間，與歷史對弈的文化旅程。更多活動資訊可至國立故宮博物院官網與社群平台查詢。

故宮推出「碁人弈事」古代圍棋文化特展

黑嘉嘉(右)參觀故宮「碁人弈事」特展，故宮余佩瑾副院長(左)親自接待。

展覽資訊

碁人弈事—古代圍棋文化
時間：2025/07/12～2025/09/28
地點：國立故宮博物院北部院區202、208、210、212陳列室

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
國立故宮博物院 黑嘉嘉 AI 圍棋 文物 故宮100+ 動漫

逛書店

免疫學夜話：身體為什麼會自我攻擊？從基因、環境和演化，漫談人類免疫學與自體免疫疾病能教會我們的事

NT$ 259

我在計程車上看到的財富風景：往上翻身與向下墜落的關鍵瞬間【電子書收錄畢德歐夫祝福】

NT$ 266

我的金錢之旅：30個財務自由真實故事，你也做得到

NT$ 336

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

延伸閱讀

黑嘉嘉訪故宮「碁人弈事」特展 盛讚仕女對弈圖、試玩AI古棋對局

桃美館夏日特展一次看：橫山書藝館、兒童美術館展覽亮點與限定活動

故宮北院「碁人弈事」暑期強檔登場 揭開圍棋千年文化

「光之雕塑家」安東尼・麥考爾首度來台個展　富邦美術館今起預售開賣

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。