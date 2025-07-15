黑嘉嘉訪故宮「碁人弈事」特展 盛讚仕女對弈圖、試玩AI古棋對局

國立故宮博物院北部院區推出暑假重磅特展「碁人弈事—古代圍棋文化」，展出院藏自漢至清六十餘件書畫、文獻與器物，從帝王將相、文人雅士、僧侶神仙到閨閣仕女，延伸至當代臺灣棋壇風雲，勾勒橫跨千年的棋藝文化風華。展覽自開展以來，吸引廣大棋迷與文化愛好者參觀，今（14）日更迎來世界圍棋形象大使、職業棋士黑嘉嘉親臨走訪，由故宮余佩瑾副院長、策展人蔡君彞助理研究員親自接待，在與古人對話的文化旅程中，感受圍棋蘊藏的千年智慧。

傳五代南唐 周文矩 荷亭奕釣仕女圖 軸 局部

黑嘉嘉表示，這次展覽內容非常豐富，許多關於仕女對弈的繪畫令人印象深刻。特別是其中通常是兩位女性對坐下棋，和今日男女混合競賽的狀況比較不同。除了圍棋，還有許多不同的古代遊戲，例如六博、雙陸，非常有意思。此外，黑嘉嘉也親自體驗展間互動區的古今對弈遊戲，這款遊戲是由圍棋人科技研發，可依照不同棋力和古代角色下棋，例如楊貴妃的狗、白居易與仙翁，既有趣又富含挑戰性，值得觀眾觀展後進一步嘗試。余佩瑾副院長也以明仇英〈漢宮春曉〉的文創茶包禮盒為贈，希望讓這件包含「碁女子」的國寶畫作，能透過今日的創意與設計走入大家的生活。

黑嘉嘉體驗古今對弈AI圍棋遊戲區

依據棋力，選擇你的對手！AI古今對弈互動遊戲區 (210展廳)

余佩瑾副院長(左)以明仇英〈漢宮春曉〉的文創茶包禮盒為贈，希望讓這件包含「碁女子」的國寶畫作，能透過今日的創意與設計走入大家的生活。

故宮策展人、書畫文獻處助理研究員蔡君彝指出，展覽以「碁人弈事」為題，取自古代圍棋的別稱「碁」、「弈」之意，希望從不同人物視角與歷史場景切入，呈現圍棋文化豐富多元的面貌。圍棋作為一項古老的益智活動，富含謀略變化的趣味，更蘊含古人以棋觀人、以棋養性的生活智慧，對弈之間映照人性、體悟人生，因此圍棋文化得以超越時代與地域限制，從比賽殿堂到遊戲動漫，展現歷久彌新的文化魅力。

為推廣圍棋文化，故宮8月17日將舉辦「故宮一百・碁人弈事圍棋賽」，邀請八位職業與業餘棋手展開頂尖對弈，成為今夏圍棋迷不可錯過的精彩盛會。故宮「碁人弈事—古代圍棋文化」，展至9月28日，歡迎大小朋友走進故宮，體驗在棋盤方寸之間，與歷史對弈的文化旅程。更多活動資訊可至國立故宮博物院官網與社群平台查詢。

故宮推出「碁人弈事」古代圍棋文化特展

黑嘉嘉(右)參觀故宮「碁人弈事」特展，故宮余佩瑾副院長(左)親自接待。

展覽資訊 碁人弈事—古代圍棋文化

時間：2025/07/12～2025/09/28

地點：國立故宮博物院北部院區202、208、210、212陳列室