台灣首登場！世界巡迴光影沉浸《會動的浮世繪》 葛飾北齋、歌川國芳等大師百件真跡與製作祕辛公開

浮世繪是藝術史上最獨特，也是日本漫畫的根源！繼《印象派光影藝術展》、《會動的清明上河圖》之後，再度攜手國際團隊，翡冷翠文創今年暑假推出全台首見、以「浮世繪」為核心的沉浸式數位藝術展一一《會動的浮世繪展》，九大展區不只集結近300件經典作品與珍稀原作，同時透過CG動畫、聲光特效、360度環場投影、原創音樂與 AI 互動等多媒體技術，2025年7月5日至10月6日在松山文創園區一號開展，絕美重現浮世繪經典之美，帶領觀眾感受在江戶時代的文化魅力！（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

文章目錄 解密浮世繪：6大名家X300原作X製作工法

九大展區打造科技與藝術融合的奇幻空間

展區一 魅力起源

展區二 名勝風景-眺

展區三 花卉美人-麗

展區四 水之風景-瀧

展區五 江戶風情-藍

展區六 自然之韻-彩

展區七 江戶蹤跡-錦、游

展區八 奔放狂野-豪

展區九 雅藝再現-雅

浮世繪分層紀念章、豐富週邊商品讓你帶回家

解密浮世繪：6大名家X300原作X製作工法

浮世繪是17至19世紀，日本江戶時代興起的一種以木版畫為表現形式的傳統繪畫流派，「浮世」日文原意憂世關懷，戰爭過後，而後衍伸為一種享樂的人生態度，並在庶民生活中廣泛地流行起來。本次展覽不僅網羅浮世繪歷史上最具代表性的六位巨匠一一葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞一一近300件經典名作與珍稀原作、復刻品，也揭密古代匠師製作浮世繪工種細節，包含製紙材質、顏料使用、印製製版畫步驟，以經典主題為全展策畫主軸，橫跨風景、花鳥、美人、武士、市井百態與歷史傳奇，完整展現浮世繪豐富的文化內涵與藝術深度。

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

此外，翡冷翠文創指出：「浮世繪不只是日本文化的重要象徵，更深刻影響了印象派與新藝術運動，啟發了莫內、梵谷、慕夏、克林姆等大師的創作風格。這次展覽結合現代科技與經典藝術，為傳統注入嶄新的當代表現形式。」浮世繪的重要性不光是在藝術層面，同時更是日本動漫娛樂產業的根源，大眾至今仍能藉不同產業面向經常看見它的影子，隱於我們的生活之中，這也是翡冷翠文創想為台灣民眾引進本展的重要原因之一。

圖／琅琅悅讀編輯室

九大展區打造科技與藝術融合的奇幻空間

本展劃分為九大主題展區，包括「浮世誕生」、「花卉美人」、「自然之韻」、「水之風景」、「江戶風倍」、「奔放狂野」與「雅藝再現」等，每個空間都會播放大約 3 到 10 分鐘的影像內容，近30幾台投影機不斷循環放送。即使中途加入或錯過，也不妨礙你感受奇幻空間內與畫家筆下的絕美景致。

圖／翡冷翠文創提供

觀眾能依序逛展，藉由層層鋪陳出浮世繪的多樣面貌與細膩風格，與數位策展帶來光影特效，讓觀眾不僅能「觀看」畫作，更能「走進」畫中世界：漫步江戶街頭、遠望富士山下、凝視花魁倩影、與武士擦身而過⋯⋯與浮世繪互動，深度探索每一幅畫作背後的文化語彙與生活情境，體驗前所未有的觀展感受。

展區一 魅力起源

本區將帶您走進浮世繪的誕生與發展，從江戶時代的市民文化到浮世繪大師的創作歷程，深入了解浮世繪如何塑造並反映了當時的日本社會與風貌。您將看到浮世繪如何突破傳統藝術框架，捕捉日常生活中的美與情感，並對後世產生深遠影響。

圖／翡冷翠文創提供

喜多川歌麿〈夜夜相會之戀〉、歌川廣重〈名所江戶百景 大橋安宅驟雨〉。圖／琅琅悅讀編輯室

展區二 名勝風景-眺

名勝風景區帶您走進浮世繪大師的視野，沉浸於歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色，感受日本名勝的藝術魅力。

圖／翡冷翠文創提供

展區三 花卉美人-麗

在這個華麗的空間中，欣賞自古以來備受喜愛的花卉與女性之美。盛開的花朵與浮世繪美人相映成輝，展現喜多川歌麿筆下細膩的姿態與情感，如喜悅、憤怒、悲傷與幸福。他的創新美人畫藝術，使女性的優雅與情感表現達到新的境界。

圖／琅琅悅讀編輯室

展區四 水之風景-瀧

探索葛飾北齋《各省瀑布巡遊》的壯麗水景，從柔美細緻的涓流到震撼人心的飛瀑，感受水流的力量與變化。透過深淺不一的藍色調，浮世繪大師巧妙展現水的厚度與動感，並呈現不同藝術家對水的獨特詮釋，帶來一場視覺與感官交織的「水之表現」。

水之風景-瀧。圖／琅琅悅讀編輯室

展區五 江戶風情-藍

探索浮世繪中水的千姿百態——波浪、雨景、江海交融。透過沉浸式影像技術，重現浮世繪大師捕捉水瞬間變化的洞察力與筆觸。靛藍色調的夢幻空間中，觀眾將感受到水的力量與美感，以及日本藝術家一生追求的「水的表現」魅力。

圖／翡冷翠文創提供

展區六 自然之韻-彩

本區將帶您領略浮世繪鳥花畫作中的自然之美，細膩描繪隨季節更替的生動景色。透過精緻的動畫技術，畫中的花卉、鳥類與自然景色栩栩如生，展現每一筆每一色的動感與韻律，更傳遞出對大自然的熱愛與敬畏，並感受日本獨特的自然美學與和諧。

圖／琅琅悅讀編輯室

展區七 江戶蹤跡-錦、游

這裡匯聚珍貴的浮世繪真跡，多件經典作品讓您近距離欣賞江戶時代的藝術精髓。此外，展區還原江戶時代的遊樂設施，親身體驗當時的娛樂，在歡樂氛圍中感受浮世繪的趣味與魅力。

組圖／琅琅悅讀編輯室

遊樂體驗區。圖／琅琅悅讀編輯室

展區八 奔放狂野-豪

本區以動態方式展示浮世繪印刷作品，捕捉其中狂野的能量與動感。從歌川國芳的《水滸傳》系列，到戰士與相撲摔跤的激烈場面，這些作品以大膽而細膩的筆觸表現出強烈的視覺衝擊。

圖／翡冷翠文創提供

圖／琅琅悅讀編輯室

展區九 雅藝再現-雅

浮世繪是江戶時代最具代表性的平民文化藝術，隨時代演變，影響至今。此展區以優雅華麗的視覺空間重現其精髓，呈現日本人對美的敏銳感受與細膩表現，並探索浮世繪如何啟發現代設計、流行文化與生活美學。

圖／翡冷翠文創提供

浮世繪分層紀念章、豐富週邊商品讓你帶回家

現場除了能親睹真跡、體驗光影之外，展區內還有增加不好趣味體驗區。像是，將日本浮世繪大師葛飾北齋的著名作品《神奈川沖浪裏》製作成分層印章，驚喜現身在九大展區內，讓民眾親自體驗製作大師名作的樂趣，另外，也集結筆記本、A4 L資料夾、磁鐵、晴雨兩用摺疊傘、絲巾、T恤、帆布袋等等，多種以浮世繪為主題製作的文創週邊商品，讓你看展完能帶回家慢慢回味。

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

圖／琅琅悅讀編輯室

《會動的浮世繪展》目前在等多米蘭、日本東京、鹿兒島等地世界巡迴，這次首次登台，不僅是一場展覽，更是帶來一場跨越古今，連貫東西的藝術與文化的沉浸之旅。2025年7月5日至10月6日，邀請全台觀眾來台北松菸一號倉庫《會動的浮世繪展》，體驗橫跨三百年的絕美藝術邂逅。更多展覽資訊詳洽翡冷翠文創官網。

「琅琅悅讀」特別企劃，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即獲得「會動的浮世繪」雙人票，投票時間即日起至2025/7/25 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：「會動的浮世繪」雙人門票（市價：900元），15名，將由琅琅悅讀贈送。

2. 僅限台灣地區贈送，票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈獎：雙人門票（市價：900元），15名 待公布

展覽資訊： 會動的浮世繪

時間：2025年7月5日至10月6日

地點：台北松山文創園區一號倉庫

購票：現場購票，或至翡冷翠文創官網、Ibon售票系統、博客來售票網、KLOOK、KKday、udn售票網、KKTIX等通路同步販售！