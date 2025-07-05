《2025夏日松一下：松菸炒臺北》開幕！連續10週潮流夜生活 週週用音樂、運動、市集陪你過暑假

夏夜熱潮來襲！松山文創園區百萬人好評夜間活動熱鬧回鍋，2025《夏日松一下》率先響應臺北市年度重磅計畫「潮臺北TRENDY TAIPEI」，自即日起展開為期兩個月的夜間盛會。2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」為臺北量身打造的國際都會型音樂節，今年以「TRENDY TAIPEI：It’s now」為號召，將於8月25日至9月7日展開，橫跨音樂、時尚、科技、藝術、遊戲、視聽等六大面向，全城變身創意實驗場。展現未來潮流趨勢影響力打造橫跨「產業趨勢」、「演唱會經濟」與「城市行動」的三大領域。今夏《夏日松一下》則以「松菸炒臺北」為主題，玩轉「潮」與「炒」的諧音梗，集結潮流老饕喜愛的元素，端出一鍋潮流好菜—「炒音樂」、「炒運動」、「炒市集」三大夜間體驗活動，即日起至9月7日，共10個週末夜晚，邀請民眾在夏日夜晚走出冷氣房。

松山文創園區今（4）日舉辦「2025夏日松一下－松菸炒臺北」啟動記者會，林副市長邀請市民與旅客前來松菸探索、享受夏夜魅力！圖／松山文創園區

臺北市政府林奕華副市長今（4）日親臨「2025夏日松一下－松菸炒臺北SongYan Summer Festival」啟動記者會，一同開鍋揭幕松菸夏夜最熱企劃。林副市長表示，松山文創園區座落於臺北市中心文化廊道與消費聚落匯聚地的核心，是串聯東區商圈與信義商圈共融發展的重要關鍵聚點，「松菸炒臺北」不僅率先響應「潮臺北」，更巧妙翻玩字義，充分展現其集結豐富的潮流元素，翻炒出創新與活力的能量，非常推薦市民與旅客前來探索、享受夏夜魅力！

松菸趙釧玲總監與戴星磊副總監與貴賓一同開鍋揭幕！貴賓由左起為臺北市政府青年局周羿希局長、臺北市政府林奕華副市長、台北市信義區陳冠伶區長、臺灣實境科技創新發展協會楊淑鈴執行長。圖／松山文創園區

松山文創園區趙釧玲總監期盼夏日松一下能再度炒熱大松菸基地的夜晚、打造臺北東區及信義區的夜間新文化生活體驗場域！圖／松山文創園區

松山文創園區趙釧玲總監則分享，自2022年啟動夜間試營運以來，《夏日松一下》活動已邁入第四年，期間臺北大巨蛋、遠東Garden City、誠品松菸24小時書店陸續點亮臺北文化體育園區，成功帶動夜間人流成長1.5倍，期盼今年能再度炒熱大松菸基地的夜晚、打造臺北東區及信義區的夜間新文化生活體驗場域！

炒運動—從潮流進入心流！巴洛克花園做瑜珈 緩慢打開筋骨與夏夜序幕

松菸炒臺北「炒運動」系列推出戶外瑜伽、舞動派對等體驗課程，邀請民眾在星空下揮汗放鬆，解鎖夜間新體驗！首週由「MATA軟木瑜珈」在巴洛克花園帶來結合啤酒、皮拉提斯、特製飲品的主題課程，透過天然軟木道具營造沉浸感，帶領民眾如同花園中的樹木枝椏般自由舒展。第二週則由「MACACA」推出結合手碟與頌缽音療的「療癒瑜珈流」，讓身體跟隨著樂音，在動與靜之間找到屬於自己的力量與平衡，細細感受身心的流動與呼吸；不僅如此，8月更有「諾瑪瑜珈」融合爵士舞與流動瑜珈，帶來「從潮流進入心流」的動感鬆弛體驗。

主題瑜珈課程體驗。圖／松山文創園區

松菸炒臺北推出「炒音樂」、「炒運動」、「炒市集」三大夜間體驗活動，即日起至9月7日周末活動不停歇。圖／松山文創園區

炒音樂—夜晚節奏不停歇！在古蹟欣賞古典與流行樂 10場音樂饗宴輪番登場

每年《夏日松一下》不可或缺的音樂元素，將以更精采、多元的樣貌於松菸炒臺北華麗登場，展開10個不同主題的音樂表演，共創跨越國界的夏夜音樂饗宴。今年由松菸與捷克中心臺北（Czech Center Taipei）重磅邀請榮獲2024年捷克音樂大獎Ceny Anděl最佳爵士專輯的捷克四重奏樂團Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet，攜手由小提琴黃渝沁、長笛丁艤樂、中提琴黎芷晴與大提琴黃尊義組成的臺灣四重奏同台演出，帶來充滿即興與魅力的現代爵士音樂。位在鍋爐房古蹟的豆留文青，還能欣賞臺北市影視音實驗教育機構的DJ團隊現場演出，結合浮世繪美食與酒，帶來難忘的盛夏J-POP之夜；臺北市立交響樂團(TSO)則推出橫跨古典、民謠、流行的音樂會，台北國際合唱音樂節(TICF)更邀請菲律賓、捷克及香港共三支世界合唱冠軍團隊，帶來世界的響亮歌聲。

特別活動「原Way文藝復興：Taiwan Song Salon」則邀請原住民女性分享繪本故事與族語創作演唱，展現文化語言的多元美感與生命韻律。園區內也將舉辦「1500聲量音創學院」的夏日音樂節、誠品生活松菸「夏日熱Soul祭」等演出，讓音樂成為城市夜間的最佳節拍。

盛夏J-POP之夜。圖／松山文創園區

松菸炒臺北記者會開場邀請臺北市影視音實驗教育機構 DJ現場表演，讓松菸夜晚節奏不停歇。圖／松山文創園區

捷克四重奏Carlsson_Kotača Quartet by Jiří Lubojacký。圖／松山文創園區

巴洛克花園爵士音樂演出。圖／松山文創園區

1500聲量音創成果發表演出。圖／松山文創園區

炒市集—清爽透涼美食大賞！有趣沁涼市週週登場 午後就開吃

為了讓民眾從夏日到夏夜都能「松」一下，園區邀請有趣市集打造「有趣沁涼市」，從餐點、飲品到互動體驗都充滿清爽涼意，還能品嘗夏日微醺感，讓民眾越逛越沁涼！此外，更串聯遠東Garden City共20家餐飲品牌，活動期間持《夏日松一下》DM即可享有折扣或消費優惠，打造松菸獨有的夏日補給站。

活動期間松山文創園區各處也打造各式拍照裝置，讓夏日充滿好心情，邀請民眾前來探索松菸，穿梭古蹟中的各個角落，體驗松菸炒臺北帶來的驚奇，感受最特別的松菸夏夜！

松菸邀請有趣市集打造「有趣沁涼市」，從餐點、飲品到互動體驗都充滿清爽涼意，還能品嘗夏日微醺感。圖／松山文創園區

圖／琅琅悅讀

松山文創園區2025夏日松一下－松菸炒臺北邀請民眾在夏日夜晚走出冷氣房。圖／松山文創園區

活動期間松山文創園區各處打造各式拍照裝置，讓夏日充滿好心情。圖為「方坊」氣偶裝置。圖／松山文創園區

松山文創園區百萬人好評夜間活動熱鬧回鍋，2025《夏日松一下》率先響應臺北市年度重磅計畫「潮臺北TRENDY TAIPEI」，自即日起展開為期兩個月的夜間盛會。圖／松山文創園區

2025夏日松一下「松菸炒臺北」主視覺。圖／松山文創園區

※ 提醒您：未滿十八歲，禁止飲酒；禁止酒駕 飲酒過量有礙健康