《2025夏日松一下：松菸炒臺北》開幕！連續10週潮流夜生活 週週用音樂、運動、市集陪你過暑假
夏夜熱潮來襲！松山文創園區百萬人好評夜間活動熱鬧回鍋，2025《夏日松一下》率先響應臺北市年度重磅計畫「潮臺北TRENDY TAIPEI」，自即日起展開為期兩個月的夜間盛會。2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」為臺北量身打造的國際都會型音樂節，今年以「TRENDY TAIPEI：It’s now」為號召，將於8月25日至9月7日展開，橫跨音樂、時尚、科技、藝術、遊戲、視聽等六大面向，全城變身創意實驗場。展現未來潮流趨勢影響力打造橫跨「產業趨勢」、「演唱會經濟」與「城市行動」的三大領域。今夏《夏日松一下》則以「松菸炒臺北」為主題，玩轉「潮」與「炒」的諧音梗，集結潮流老饕喜愛的元素，端出一鍋潮流好菜—「炒音樂」、「炒運動」、「炒市集」三大夜間體驗活動，即日起至9月7日，共10個週末夜晚，邀請民眾在夏日夜晚走出冷氣房。
臺北市政府林奕華副市長今（4）日親臨「2025夏日松一下－松菸炒臺北SongYan Summer Festival」啟動記者會，一同開鍋揭幕松菸夏夜最熱企劃。林副市長表示，松山文創園區座落於臺北市中心文化廊道與消費聚落匯聚地的核心，是串聯東區商圈與信義商圈共融發展的重要關鍵聚點，「松菸炒臺北」不僅率先響應「潮臺北」，更巧妙翻玩字義，充分展現其集結豐富的潮流元素，翻炒出創新與活力的能量，非常推薦市民與旅客前來探索、享受夏夜魅力！
松山文創園區趙釧玲總監則分享，自2022年啟動夜間試營運以來，《夏日松一下》活動已邁入第四年，期間臺北大巨蛋、遠東Garden City、誠品松菸24小時書店陸續點亮臺北文化體育園區，成功帶動夜間人流成長1.5倍，期盼今年能再度炒熱大松菸基地的夜晚、打造臺北東區及信義區的夜間新文化生活體驗場域！
炒運動—從潮流進入心流！巴洛克花園做瑜珈 緩慢打開筋骨與夏夜序幕
松菸炒臺北「炒運動」系列推出戶外瑜伽、舞動派對等體驗課程，邀請民眾在星空下揮汗放鬆，解鎖夜間新體驗！首週由「MATA軟木瑜珈」在巴洛克花園帶來結合啤酒、皮拉提斯、特製飲品的主題課程，透過天然軟木道具營造沉浸感，帶領民眾如同花園中的樹木枝椏般自由舒展。第二週則由「MACACA」推出結合手碟與頌缽音療的「療癒瑜珈流」，讓身體跟隨著樂音，在動與靜之間找到屬於自己的力量與平衡，細細感受身心的流動與呼吸；不僅如此，8月更有「諾瑪瑜珈」融合爵士舞與流動瑜珈，帶來「從潮流進入心流」的動感鬆弛體驗。
炒音樂—夜晚節奏不停歇！在古蹟欣賞古典與流行樂 10場音樂饗宴輪番登場
每年《夏日松一下》不可或缺的音樂元素，將以更精采、多元的樣貌於松菸炒臺北華麗登場，展開10個不同主題的音樂表演，共創跨越國界的夏夜音樂饗宴。今年由松菸與捷克中心臺北（Czech Center Taipei）重磅邀請榮獲2024年捷克音樂大獎Ceny Anděl最佳爵士專輯的捷克四重奏樂團Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet，攜手由小提琴黃渝沁、長笛丁艤樂、中提琴黎芷晴與大提琴黃尊義組成的臺灣四重奏同台演出，帶來充滿即興與魅力的現代爵士音樂。位在鍋爐房古蹟的豆留文青，還能欣賞臺北市影視音實驗教育機構的DJ團隊現場演出，結合浮世繪美食與酒，帶來難忘的盛夏J-POP之夜；臺北市立交響樂團(TSO)則推出橫跨古典、民謠、流行的音樂會，台北國際合唱音樂節(TICF)更邀請菲律賓、捷克及香港共三支世界合唱冠軍團隊，帶來世界的響亮歌聲。
特別活動「原Way文藝復興：Taiwan Song Salon」則邀請原住民女性分享繪本故事與族語創作演唱，展現文化語言的多元美感與生命韻律。園區內也將舉辦「1500聲量音創學院」的夏日音樂節、誠品生活松菸「夏日熱Soul祭」等演出，讓音樂成為城市夜間的最佳節拍。
炒市集—清爽透涼美食大賞！有趣沁涼市週週登場 午後就開吃
為了讓民眾從夏日到夏夜都能「松」一下，園區邀請有趣市集打造「有趣沁涼市」，從餐點、飲品到互動體驗都充滿清爽涼意，還能品嘗夏日微醺感，讓民眾越逛越沁涼！此外，更串聯遠東Garden City共20家餐飲品牌，活動期間持《夏日松一下》DM即可享有折扣或消費優惠，打造松菸獨有的夏日補給站。
活動期間松山文創園區各處也打造各式拍照裝置，讓夏日充滿好心情，邀請民眾前來探索松菸，穿梭古蹟中的各個角落，體驗松菸炒臺北帶來的驚奇，感受最特別的松菸夏夜！
活動資訊：
《2025夏日松一下》松菸炒臺北
時間：2025/6/30-9/7
地點：大松菸基地
更多活動資訊：2025夏日松一下－松菸炒臺北
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