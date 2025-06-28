千坪華山文創展室被可愛入侵！《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6/28起10大展區、近百隻雕塑陪你過暑假

最多人喜歡，老少咸宜的哆啦A夢，大舉入侵華山文創園區啦！由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》，將正式於2025年6月28日於台北華山東2館四連棟盛大開展，本次展覽佔地近千坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及近百座哆啦Ａ夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%！誠摯邀請民眾今夏一起走進華山展場，把每一隻哆啦A夢都收進回憶相簿中，一起被哆啦A夢可愛一整個夏天！

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站》將正式於2025年6月28日於台北華山東2館四連棟盛大開展。圖：聯合數位文創提供

歷年來規模最大！千坪展區盛大入侵華山文創園區

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫，今（27日）特別邀請FujikoPro代表取締役勝又日子、創意品牌AllRightsReserved創辦人SK Lam共同出席開展記者會，現場氣氛熱烈，而回顧本次策展經歷，李彥甫則說道：「聯合數位文創再次把哆啦A夢帶回台灣了！此次特別將華山四連棟包下，運用近千坪的空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，重溫哆啦A夢陪伴著大家成長的美好時光！」與會的FujikoPro代表取締役勝又日子分享道：「這次的《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展》，是我們歷年來規模最大的展覽活動，期盼讓曾經與哆啦Ａ夢共同成長的朋友們，能在這次的展覽中重溫經典、近距離接觸到不同年代、各式各樣的哆啦Ａ夢，同時也希望第一次認識哆啦Ａ夢的新朋友，可以從中感受到哆啦Ａ夢多元的面向與魅力」。創意品牌AllRightsReserved創辦人SK Lam表示：「此次《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》特別加入了在地元素，像是哆啦A夢喝珍珠奶茶的可愛形象，也相信豐富的展覽內容一定能讓大家享受在哆啦A夢的世界中。」尚未購買民眾敬請把握最後機會，凡憑有價票入場，即可獲得隨機乙款哆啦A夢造型徽章，每款皆呈現哆啦A夢不同造型的可愛模樣！

哆啦Ａ夢新道具「100%朋友召喚鈴」亮相 藏在「100%微型劇院」

《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》不僅帶來滿滿驚喜，更公開神秘道具「100%朋友召喚鈴」，而背後更藏有一段與「胖虎」息息相關的祕密故事！在「100%微型劇院」展區中，將獨家放映由日本Shin-Ei Animation團隊專為本次展覽製作的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，在動畫中熱愛唱歌的胖虎，竟夢想成真舉辦了個人演唱會，甚至首次在台灣登台演出！至於「100%朋友召喚鈴」究竟扮演了什麼關鍵角色？為什麼會拿出這個秘密道具？答案藏在「100%微型劇院」展區中，等您親自進場揭秘！

「100%朋友召喚鈴」。圖片來源：琅琅悅讀編輯室

藤子・F・不二雄老師的1:1等比例工作桌復刻再現！

《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》中，將完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子・F・不二雄老師工作桌」，展區以1:1比例復刻老師的工作室實景，書桌上將擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等慣用繪圖工具複製品。透過這些細節，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受創作背後的故事。

在「100%星光大道」展區中，哆啦A夢與大雄等角色將穿上正式禮服，踏上以哆啦A夢主題色「藍色」為設計靈感的藍地毯登場。圖：聯合數位文創提供

藤子・F・不二雄老師曾說過：「我一直以來都把『喜歡』放在最優先位置。」他將自己兒時所熱愛的西部片、科幻電影等奇幻題材融入創作之中。其中，他對恐龍的狂熱，更可從書桌上陳列的恐龍模型、動植物科學圖鑑窺見端倪，這些「喜歡」的事物不僅成為了創作靈感的關鍵養分，更促成了哆啦Ａ夢後續《哆啦A夢：大雄與小恐龍》等大長篇故事作品的誕生。

哆啦A夢經典漫畫頁面再重現。圖：聯合數位文創提供

「藤子・F・不二雄老師工作桌」將以1:1比例復刻老師的工作室實景。

沉浸式展區 × 經典漫畫場景重現，重溫哆啦A夢的感動時光

此次展覽將藤子・F・不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。現場規劃多個漫畫相關展區，從放大比例的經典漫畫頁面、珍貴黑白復刻原畫，到沉浸式的閱讀體驗空間，帶領大小朋友重溫看漫畫時的感動。以45本漫畫單行本為靈感打造的「漫畫單行本展區」，精心挑選出5幕經典漫畫場景，透過放大比例與立體化設計生動呈現，讓觀眾彷彿在現場被照射了哆啦A夢的縮小燈，走進巨型漫畫書世界，感受故事情節就在眼前的震撼。在「黑白作品展區」更展出了17 幅珍貴的藤子・F・不二雄老師黑白漫畫復刻原畫，其細膩的線條記錄著不同年代的畫風演變及《哆啦A夢》多樣的藝術風格。

以放大比例的經典漫畫頁面、珍貴黑白復刻原畫，到沉浸式的閱讀體驗空間，帶領大小朋友重溫看漫畫時的感動。圖：聯合數位文創提供

若想感受沉浸式的漫畫魅力，絕不能錯過「大雄的漫畫閱讀房間」，本區將大雄的房間打造成一個舒適的漫畫閱讀空間，房間中央的哆啦A夢愜意地躺在巨大銅鑼燒上，彷彿邀請觀眾一同放鬆欣賞，四面展牆以3D光雕投影，呈現出45本漫畫單行本的精選章節，打造數位與紙本漫畫的交錯與共構，讓不同世代的觀眾重新感受漫畫所傳遞的溫度與連結。緊接著登場的「大長篇展區」，則聚焦於藤子・F・不二雄老師自1979年開始創作的大長篇作品，以10面巨型漫畫牆、30幅大長篇復刻原畫，與7座立體雕塑，重現大家熟知的漫畫章節。例如：《哆啦A夢：大雄與小恐龍》中，白堊紀時代壯闊景觀下的驚險旅程，以及《哆啦A夢：大雄的宇宙開拓史》中，登陸外星球的冒險奇遇，每一部作品都是每一趟充滿想像力的探險旅程。

「大長篇展區」展現了藤子・F・不二雄老師自1979年開始創作的大長篇作品。圖：聯合數位文創提供

展覽一隅。圖片來源：琅琅悅讀編輯室

特色票亭入口、近百座哆啦A夢立體雕塑、12米高巨型充氣哆啦A夢，可愛爆表保證拍到手軟

最後是「100%哆啦A夢造型樂園」，集結了來自電影的13款造型，與來自漫畫及動畫原創故事的23種哆啦A夢，包括「變成紫薯的哆啦A夢」、「貍貓裝」、「狼人面霜」、「雪人機器人」以及「德古拉道具組」等各種創意裝扮，每一隻都可愛度爆表、療癒滿分，而近百座哆啦A夢立體雕塑更將散佈在展場各個角落，等著觀眾們邊拍邊尋寶，一次蒐集最夢幻的哆啦A夢造型宇宙！

展覽外的設計物同樣極具巧思，售票亭以哆啦A夢標誌性的藍色為主色，搭配漫畫格構圖，兩側更設置了巨型「100%朋友召喚鈴」展覽入口以及拍照牆，大家來到華山就能立刻享受被哆啦A夢環繞的夢幻合照！此外，更不能錯過烏梅劇院前廣場矗立著高達12米高的巨型充氣哆啦A夢，戴著畫家帽、手握畫筆的哆啦A夢，象徵著藤子・F・不二雄老師透過創作帶來的童趣、想像與感動，無論大人還是小孩，都能在這裡被滿滿的療癒與愛包圍！

近百座哆啦A夢立體雕塑更將散佈在展場各個角落，等著觀眾們邊拍邊尋寶，一次蒐集最夢幻的哆啦A夢造型宇宙！圖：聯合數位文創提供

近百座哆啦A夢立體雕塑更將散佈在展場各個角落，等著觀眾們邊拍邊尋寶，一次蒐集最夢幻的哆啦A夢造型宇宙！圖：聯合數位文創提供

哆啦A夢商店正式開張！展覽限定周邊一次帶回家！

展覽期間限定的哆啦A夢商店也驚喜登場！現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，如畫家造型的哆啦A夢爆米花桶、壓扁哆啦A夢的造型地墊、超精緻麻將組及身戴100%朋友召喚鈴的哆啦A夢小夜燈等各式商品，每樣都超可愛，絕對讓粉絲們荷包大失血。同步還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！ 此外，只要在展覽現場拍照打卡並上傳至個人社群平台，即可兌換「展覽限定貼紙」乙張，絕對讓所有哆啦A夢的粉絲們滿載而歸！

現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！。圖：聯合數位文創提供

現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！。圖：聯合數位文創提供

現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！。圖：聯合數位文創提供

現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！。圖：聯合數位文創提供

現場不僅引進多款香港站人氣周邊商品，還有推出台北站限定商品，更多驚喜好物等您親臨現場尋找！。圖：聯合數位文創提供

展覽最後超多人氣周邊商品，等著鐵粉帶回家。圖片來源：琅琅悅讀編輯室

任意門穿梭 12 行政區特店享專屬優惠 入店再抽哆啦 A 夢萬元造型夜燈!

此次《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》更與臺北商圈 120 家店家、臺北市商業處攜手合作，自6 月 28 日至 7 月 31 日推出期間限定的專屬優惠與抽獎活動，活動期間，民眾只要持《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》票券，前往聯通漢芳、正大休閒茶園等商圈特約店家消費，即可享有店家專屬優惠；不僅如此，還可掃描店家專屬 QR 碼參加週週抽獎活動，包括超人氣的哆啦 A 夢造型小夜燈、哆啦 A夢地毯、爆米花桶及展覽單人入場券等 55 項獎項等大家來抽,讓大家遊逛特展、玩樂商圈的同時,還能享優惠抽好禮!詳細活動相關資訊請見活動FB 粉絲專頁，十二行政區任意門及特約店家點位請見特約店家地圖。

展覽獲各界熱烈支持，包含贊助單位玉山金控；民眾也可於開展後現場使用【玉山Wallet App掃碼付】購票，即享9折優惠。