【抽獎】走進光與色的詩篇：一次看懂20件歐美印象派真跡與富邦美術館暑期鉅獻亮點

今年夏天台灣的觀眾有福了,共有三檔國際級印象派展覽齊聚台北!富邦美術館6月上旬「印象派一從莫內到美國:光‧跨越海洋」特展打頭陣,引領大眾走入印象派的光影世界。

印象派不只是一場藝術革命,更是改變我們觀看世界方式的光影實驗。本次富邦美術館與美國伍斯特美術館合作,國際巡迴展中集結38位藝術家、50幅真跡,以及6大展區,每一區有4至12幅不等的展件,主題依序分別是「第一章:挑戰傳統」、「第二章:巴黎與印象派藝術家」、「第三章:印象派藝術家的跨國網絡」、「第四章:美國印象派」、「第五章:印象派的界線與新方向」、「第六章:未來拓境」呈現印象派自歐洲向外延伸至美國的演變歷程,也強調藝術家之間的啟發與傳承,從莫內的睡蓮到美國畫家的城市街景與大峽谷,穿越大西洋,宏觀呈現印象派如何跨越地域、文化、時間等籓籬後,構築成我們今日所熟悉的藝術風格與規模。

圖/琅琅悅讀

以下為展出作品逐一簡介介紹,透過精選14位畫家,20件作品,構築出一條跨越地理與時間的光影之路,所介紹的畫家多半圍繞著印象派核心人物莫內,各自完整呈現每位藝術家的風格與貢獻,以及如何理解印象派藝術語言的重要切面。

1. 湯瑪斯·柯爾(1801-1848),《阿諾河畔的風景,佛羅倫斯附近》(1837)

位置:第一展區

柯爾是美國哈德遜河畫派創始人,儘管創作時印象派尚未興起,其自然凝視和光影處理對美國印象派有重要啟發,並為美國藝術史樹立了風景畫的新標竿。他相信大自然不是單純的風景,而是上帝的禮物,蘊藏著啟示與靈性的光芒。對柯爾而言,畫風景不只是描繪山川草木,更是通往靈魂深處的旅程,彷彿在靜靜傾聽神的聲音。

他嚮往義大利,這幅畫描繪佛羅倫斯的阿諾河的風光,帶有浪漫主義情懷與嚴謹的結構安排,當你凝視著眼前這幅夕陽餘暉下的河景畫作,彷彿被畫中寧靜的氛圍吸引、引領進入一段時光凝結的旅程。

托馬斯.柯爾(Thomas Cole),《阿諾河畔的風景,佛羅倫斯附近》。圖/琅琅悅讀編輯室

托馬斯.柯爾(Thomas Cole),《阿諾河畔的風景,佛羅倫斯附近》View on the Arno, near Florence,取自Worcester Art Museum

2. 朱利安·杜培(1851-1910),《割草者》(1886)

位置:第一展區

杜培專注於描繪勞動中的農民,19世紀工業化正興起之際,他選擇畫寧靜田野,向來以動物和農民為創作主題。此畫描寫鄉間婦女在田野中辛勞割草的場景,展現對自然與勞動的尊重,同時也畫出平民百姓最真實的身影,畫面樸實、筆觸充滿力量與寫實,用色與構圖刻意畫上女子的紅色頭巾在畫面中格外顯眼,讓不少人駐足停留。

值得一提的是,這幅作品也曾受到梵谷高度讚賞,1882年冬季,梵谷在海牙寫信給他弟弟,說他看到杜培的複製畫時眼睛為之一亮:「我看見他畫的兩位收割者,還有一位農婦牽著奶牛走進牧場,這些作品極為出色,充滿了力量,而且非常真實!」值得細品與欣賞。

圖/琅琅悅讀編輯室

朱利安.杜培(Julien Dupré ),《割草者》The Haymakers,取自Worcester Art Museum

3. 康斯坦·特魯瓦永(1810-1865),《鄉村小路》,《諾曼第的蘋果豐收》

位置:第一展區

最初是賽夫爾瓷器廠的瓷器繪師,後來成為巴比松畫派成員。年輕的莫內初次看見他的作品,就震撼不已,甚至寫信向布丹表達對特魯瓦永的敬仰之情。所謂的巴比松畫派即是法國浪漫主義畫派轉向寫實與現代主義的一個起點。它打破過去風景畫較不被人們喜愛的窠臼,使大眾逐漸接受並發掘畫中鄉村的優雅與感動,畫風較以自然、樸素主題創作,著名畫派代表人包含杜培、米勒、盧梭等等人,本次展覽兩件作品比鄰展出,有濃厚的鄉村情懷。

圖/琅琅悅讀編輯室

《鄉村小路》,1840年,樹木高聳與人物和動物形成強烈對比,畫面中的色彩層層堆疊,作品中景物由近拉遠的視線構圖,描繪山毛櫸林中的一條小路,馬車印記引領我們的視線深入畫面中心的幽境,讓人深感恬靜美好。

圖/琅琅悅讀編輯室

康斯坦·特魯瓦永(Constant Troyon),《鄉村小路》(Village Road),1840,取自Worcester Art Museum

《諾曼第的蘋果豐收》,1850年,較另外一幅同作者的畫大,畫面中畫下農人採果、馬匹歇息的片刻,陽光透過枝葉灑落的時刻,像是勾勒出一幅平實卻動人的田園詩。特魯瓦永的鄉村世界,不矯飾、不夢幻,卻格外真摯,像是印象派誕生前溫柔的序章。

圖/琅琅悅讀編輯室 康斯坦·特魯瓦永(Constant Troyon),《諾曼第的蘋果豐收》(Apple Harvest in Normandy),1850,取自Worcester Art Museum

4. 瑪麗·卡薩特(1844-1926),《雷娜·勒費弗抱著裸嬰(母與子)》 (1902-1903)

位置:第二展區

瑪麗・卡薩特出生在美國匹茲堡一個富裕家庭。卡薩特是少數參與法國印象派展覽的女性藝術家,她不像許多印象派畫家鍾情於塞納河畔的風光,把目光投向生活裡最純粹的情感。

這幅畫是她擅長描繪的母嬰情懷,粉嫩白皙的嬰孩肌膚、蓬亂的細髮的母親臉龐,以溫柔筆法表現廚師母親擁抱孩子的親暱時光,呈現出家庭情感中的平靜與深度,是其代表性的母職主題作品。

弗蘭克.韋斯頓.本森(Frank Weston Benson),《玩紙牌的女孩》Girl Playing Solitaire,取自Worcester Art Museum

5. 歐仁·布丹(1824-1989),《特魯維爾港,維修中的港口》(1890)

位置:第二展區

被譽為「印象派之父」、「天空之王」的法國畫家歐仁·布丹出生於水手世家,其父為導航員,他畢生創作皆受其影響,早年跟隨米勒和巴比松畫家特魯瓦永學習畫,最擅長捕捉光影與氣氛的變化,同時也熱愛法國西部海岸的景致。

此作,描繪法國諾曼第海港日常風景,可以看出布丹對天空、海洋、光線的敏銳觀察、輕快地描繪筆觸與技巧,為莫內打開了一道全新的視野,啟發了他日後對大自然光影變化的無限熱情,是印象派戶外寫生精神的典範,也是印象派大師莫內的啟蒙老師。

歐仁.布丹(Louis-Eugène Boudin),《特魯維爾港,維修中的港口》Port of Trouville, Repairs in the Harbor,取自Worcester Art Museum

6. 卡米耶·畢沙羅(1830-1903),《迪耶普的迪凱訥與貝里尼的船塢,陰天》、《魯昂的拉克魯瓦島》

位置:第二展區

藝評家曾形容畢沙羅是印象派當中「最真實也最天真的人物」,他畫作裡的寧靜與誠懇,也正是他本人的寫照。他曾經跟柯羅學習,與莫內、塞尚情誼深厚,更是唯一連續參加八屆印象派聯展的畫家。他的畫筆跨越鄉村與城市,描繪人與環境的深刻連結。在派別紛爭中,他始終溫和而堅定,用作品訴說對自然的敬意,經常描繪鄉村與港口景緻。用溫暖凝聚藝術圈的信任。保羅.塞尚、瑪麗.卡薩特曾經與他學畫,就連梵谷的畫風也曾受到他的影響。

在他人視而不見的卑微之地,仍能看見美好事物的人是幸福的。 ──卡米耶·畢沙羅

這兩幅畫作並列擺放,格外能看出展場佈置用心,兩幅作品皆是海港風光,卻呈現截然不同的溫度。讓我們能夠一起欣賞他件作品的繪畫魅力。《魯昂的拉克魯瓦島》表現的是十九世紀末的工業港口城市——魯昂。林立的煙囪與飛煙,搭配河面與空氣中的煙霧交融出一層灰色氛圍。畢沙羅用鬆散筆觸,捕捉光線與霧氣的流動,讓人彷彿感受到城市空氣的濕度與變化。另外一幅則是,《迪耶普的迪凱訥與貝里尼的船塢,陰天》畫面中是靜謐的港口,一切都被陰天籠罩,筆觸與用色極其輕柔,是其晚年作品中的重要代表作。

卡米耶.畢沙羅(Camille Pissarro ),《魯昂的拉克魯瓦島》Lacroix Island at Rouen,取自Worcester Art Museum

Camille Pissarro 卡米耶.畢沙羅 《迪耶普的迪凱訥與貝里尼船塢,陰天》 The Duquesne and Berrigny Bassins at Dieppe, Overcast Weather (Bassins Duquesne et Berrigny á Dieppe, temps gris) Oil on canvas 油彩、畫布, 52.1 × 64.8 cm, 1902

7. 查爾德·哈薩姆(1859-1935),《在法式庭園中採花》、《阿普爾多爾的蘇爾芙岩石》、《紐約冬日清晨的早餐室》、《雨天的哥倫布大街》

被譽為是「美國的莫內」的查爾德·哈薩姆,出生麻薩諸塞州(麻州)的美國印象派先驅,代表作《雨中的大道》也被白宮典藏,並曾在柯林頓、歐巴馬任職期間,懸掛於橢圓形辦公室中。擅長以明亮用色、明快筆觸,畫出屬於新大陸的光影與靈魂,他也是把留學巴黎時學習到的印象派帶回紐約,讓美國人在畫布上看見自己城市的地景!

對我而言,藝術是自然在眼睛與大腦上所留下的印象的詮釋。 ──查爾德·哈薩姆

本次富邦美術館的《印象派》特展中,52幅真跡有四幅哈薩姆的不同主題、時間與地點的驚豔創作!

位置:第二展區《在法式庭園中採花》,1888年,畫面中不對稱的構圖、靈動筆觸與色彩運用,描繪女性在花園中採花的歲月靜好。

查爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《在法式庭園中採花》Gathering Flowers in a French Garden,取自Worcester Art Museum

位置:第三展區《紐約冬日清晨的早餐室》,1911年,這段時期哈薩姆創作了一系列以「窗景」為主題的作品,不只呈現他擅於刻劃室內光線與城市景色,展現他對日常生活的觀察與詩意描繪。畫中左側女子穿著東方風格的長袍,反映出了他以及當時歐洲人對亞洲文化濃烈好奇與嚮往。

圖/琅琅悅讀編輯室

查爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《紐約冬日清晨的早餐室》The Breakfast Room, Winner Morning, New York,取自Worcester Art Museum

位置:第三展區《阿普爾多爾的蘇爾芙岩石》,1907年,描寫新英格蘭海岸的壯麗自然,岩石紋理與被激起海浪構成堅實畫面感,紅褐色的岩層與灰藍色浪花相互輝映,是動感與力量的展現。

查爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《阿普爾多爾的蘇爾芙岩石》Sylph's Rock, Appledore,取自Worcester Art Museum

位置:第三展區《雨天的哥倫布大街》,1885年,同樣也是描繪城市地景,這幅呈現的是他早期波士頓街頭的都市觀察,現代化的建築與街景帶有城裡的節奏與孤寂,灰藍色調帶有陰鬱氛圍,而雨水反光甚至倒映出馬車、人物的剪影,細膩非常。

查爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《雨天的哥倫布大街》Columus Avenue。圖/琅琅悅讀編輯室

查爾德.哈薩姆(Childe Hassam),《雨天的哥倫布大街》Columus Avenue,取自Worcester Art Museum

8. 安德斯·倫納德·佐恩(1860-1920),《奥帕爾》(1891)

位置:第三展區

佐恩是位揚名國際的瑞典藝術家,他曾在歐洲與美國多處旅行與創作,不過,他最觸動人心的作品大部分都完成於他的家鄉——莫拉。

《奧帕爾》以印象派技法描繪湖畔的自然風景,以及半裸沐浴者們,畫面不只細膩而生動,也有印象派標準式畫風,短促筆觸與豐富色彩完美呈現天光雲影的景致與河岸面波光粼粼之感,畫面構圖頗有戲劇張力,讓人目光禁不住隨著畫中人們視線位置,由畫面左下看往右上,很具巧思與鏡頭感。

圖/琅琅悅讀編輯室

9. 克勞德·莫內(1840-1926),《睡蓮》(1908)

位置:第四展區

本次特展最重要的一件作品《睡蓮》為印象派靈魂人物莫內晚年的代表作之一。這幅《睡蓮》畫作展現莫內持續探索光與水的變化,是其晚年風格的精華。全幅皆是湖面,但是筆觸自由左下是真實漂浮於湖面的睡蓮,右上則是岸上樹木的倒影,色彩層層疊加,溫柔細膩,不只解構空間,更模糊了傳統繪畫中的水平線與水天交會處,讓具象與抽象若有似無並存同一畫面。

圖/琅琅悅讀編輯室

我必須去畫光線,光線就是我想捕捉的。 ──莫內

1905年莫內在巴黎近郊的吉維尼留影。圖/琅琅悅讀編輯室

不只呈現高超印畫派繪畫技藝,同時是1910年由美國伍斯特美術館經由莫內的代理人保羅.杜朗魯耶購藏,也是美國首件購藏的《睡蓮》畫作。它不僅標誌莫內創作上難以超越的藝術境界,也象徵印象派藝術超越國界、走向國際舞台的歷史性時刻。

10. 保羅·席涅克(1863-1935,或讀希涅克),《蔚藍海岸》(1896)

位置:第五展區

新印象派大師秀拉以點描派創作最為大眾所熟知,其好友席涅克也是此畫派的創派先驅之一,他的作品精彩程度也不惶多讓!「點描主義」又被稱為是「分色主義」,最早開始於1886年,「點描」一詞是當時藝評家用來諷刺那些依照點描法所繪製作品的用詞。基於當時對光學和色彩理論,畫家不再事先調和色彩,而是將純色顏料以小點的形式塗抹於畫布上,讓這些色點在觀者的視網膜上自然融合成一幅圖像。

《蔚藍海岸》以大量鮮豔的純色點,堆砌成亮彩繽紛的南法海岸景致,色彩閃耀且具有節奏感,展現他對光與空氣的詩意詮釋。同時他的創作也啟發了梵谷、影響馬諦斯,也對野獸派與立體派的誕生影響甚遠。

Paul Signac 保羅.席涅克(Golfe Juan),《蔚藍海岸》Golfe Juan 圖/琅琅悅讀編輯室

Paul Signac 保羅.席涅克(Golfe Juan),《蔚藍海岸》Golfe Juan,取自Worcester Art Museum

11. 保羅·塞尚(1839-1906),《打牌的人》習作(1890–1892)

位置:第五展區

被視為「現代藝術之父」的塞尚藝術上開創幾何圖形像是圓柱體、球體、錐體為基礎來構圖,是法國後印象派畫家,風格介於印象派到立體主義畫派之間,畢沙羅是他的老師,在19世紀中期,他們經常一起寫生創作,而塞尚創作對後世現實主義、超現實主義、野獸主義、表現主義、抽象主義等有深遠的啟發。

我欠你一個繪畫中的真理,而我將如實告訴你。 ──保羅·塞尚

此畫為其經典《打牌的人》系列(或又稱為是玩紙牌的人)習作之一,是他經典的系列創作,該系列有多件練習作品與成品,被收藏遍及世界各地,如,奧賽美術館、美國大都會美術館、卡達王室等。本幅僅呈現其中一位角色,畫中人物是描繪普羅旺斯農民,他雙肘撐桌,低頭持牌,神情專注且凝重地對弈,畫面完整嚴謹的結構性構圖,是塞尚運用幾何構圖與多重視角思維的範例。

保羅.塞尚(Paul Cézanne),《「打牌的人」習作》The Card Players,取自Worcester Art Museum

12. 皮耶·雷諾瓦(1841-1919),《阿拉伯女人》(1882)

位置:第五展區

雷諾瓦是與莫內同期的印象派大師,在藝術史上有著舉足輕重的地位。對於女性形體的描繪最為著名,像是去年奇美博物館所展出大英國家藝廊典藏的《浴女》即是用色柔和漂亮的色彩堆疊出若隱若現的裸女背影,當時在台灣展出時,不少民眾對這幅作品印象深刻。

本次富邦美術館展出的此件作品,同樣是描繪女性,但與過往印象中的甜美、浪漫的西方女性形象不同。本件創作時間大約是1881至1882年,是他兩度前往法國殖民地阿爾及利亞旅行期間的作品,畫中女子坐在藍色馬賽克背景前,神情平靜,光線柔和,展現雷諾瓦當時對東方主義的癡迷,透過白色高光與淡藍陰影營造光線與空氣感,以及他對異國女性的描畫技法。

皮耶—奧古斯特.雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir),《阿拉伯女人》Arab Woman,取自Worcester Art Museum

13. 弗蘭克·韋斯頓·本森(1862-1951),《娜塔莉》、《玩紙牌的女孩》

位置:第六展區、位置:第四展區

以女性與自然光為主題的美國印象派畫家。本森筆下的女性自然且堅定,畫面節奏溫和,展現對生活片刻的深情凝視與女性自主性的描繪,作品有時會讓人聯想到雷諾瓦,同樣描繪女性、描繪陽光,也同樣溫潤而充滿詩意,但本森版看起來更加內斂。

位置:第六展區《娜塔莉》,1917年,畫中的人物是本森的好友,畫中女性頭戴寬帽,身穿白襯衫、繫紅色領巾,時髦且略帶中性輕鬆的穿搭也反映美國20世紀初「新女性」的形象:自信、自由,與親近自然。

弗蘭克.韋斯頓.本森(Frank Weston Benson),《娜塔莉》𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒。圖/琅琅悅讀編輯室

弗蘭克.韋斯頓.本森(Frank Weston Benson),《娜塔莉》𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒,取自Worcester Art Museum

位置:第四展區《玩紙牌的女孩》,1909年,年輕女性於明亮且優雅的室內場景,是他最擅長也是最與聞名的繪畫風格,畫中女性身處背景與身上配件華美異常,尤其是層層堆疊、閃動光芒的裙擺,但是卻頂著索然無味的表情,十分令人玩味。

圖/琅琅悅讀編輯室

弗蘭克.韋斯頓.本森(Frank Weston Benson),《玩紙牌的女孩》Girl Playing Solitaire,取自Worcester Art Museum

14. 德威特・帕夏爾(1820-1960),《隱士溪峽谷》(1910)

位置:第六展區

是美國重要的印象派畫家之一,19紀中葉開始,美國也與歐洲同步開始了工業化發展,半個世紀過去,鐵路也在美國土地上蔓延,也揭示著人們不斷地在新大陸上開疆拓土的足跡。美國畫家德威特・帕夏爾在1910年,受鐵路公司邀請搭乘火車前往亞利桑那州,為剛開放的大峽谷觀光景點進行參觀與寫生。

據說他首次見到大峽谷時深感震撼,沿著峽谷邊緣來回走了好幾個小時。而美國大峽谷的宏偉與氣勢在他巧手下躍然於紙,岩壁在朝陽下的粉紅和金黃色澤與藍紫色陰影形成強力對比,整體畫面明亮清澈,氣氛安靜又迷人。

德威特・帕夏爾(DeWitt Parahall),《隱士溪峽谷》Hermit Creek Canyon。圖/琅琅悅讀編輯室

德威特・帕夏爾(DeWitt Parahall),《隱士溪峽谷》Hermit Creek Canyon,取自Worcester Art Museum

