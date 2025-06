莫內《睡蓮》進駐富邦美術館迎客！52件真跡揭露「印象派」跨國影響力與美國畫家獨特的藝術語言

橫跨歐洲與美國的印象派重磅展覽「印象派一從莫內到美國:光•跨越海洋」在6月11日在富邦美術館盛大開展!本次展覽呈獻全美首藏莫內《睡蓮》的美術館——伍斯特美術館的 52 件珍藏,匯聚38位美國、法國、德國、荷蘭、比利時及瑞典等國藝術家作品,讓人一次飽覽重要畫風「印象派」如何從巴黎走向世界的拓展軌跡。

6月10日搶先舉辦開展記者會,文化部藝術發展司副司長黃宏文、富邦美術館館長翁美慧、伍斯特美術館館長馬提亞斯•瓦謝克(Matthias Waschek)、策展人克萊爾,惠特納(Claire Whitner)等出席現場,一同揭開展覽序幕,也為大家揭曉本次展覽亮點與喜愛作品。

富邦美術館外觀。圖/琅琅悅讀編輯室

展覽揭開序幕,伍斯特美術館館長馬提亞斯•瓦謝克(Matthias Waschek)致詞表示,全球化的概念並非新名詞,但是本次展覽以「Frontiers」印象派為核心策展概念,梳理「印象派」繪風自19世紀末以來在歐洲與美國的影響力,更充分表現出當時藝術透過跨國交流,蓬勃發展輝煌時代與歷史。希望大家能夠透過觀展進一步瞭解此全球化概念之外,更能進一步享受這些美麗畫作,進而愛上這裡的每一幅作品。

策展人克萊爾,惠特納(Claire Whitner)表示,一直以來都致力於將伍斯特美術館推廣到國際舞台,將珍藏帶到全世界。很高興也很感謝這次有機會在台北的富邦美術館進行本次合作,共同努力跨越國界藩籬,讓彼此都能獲得啟發,且感同身受,尤其是雙方團隊為了展覽空間利用而努力溝通,最後成果的館場內精美展牆,讓人驚艷,期待大家也都能享受展覽。

展覽開幕貴賓合影,左起,藝術家蔣榮宗(ZONG)、伍斯特美術館館長策展人克萊爾、富邦美術館館長翁美慧、伍斯特美術館館長馬提亞斯•瓦謝克(Matthias Waschek)、文化部藝術發展司副司長黃宏文。圖/琅琅悅讀編輯室

富邦美術館靈魂人物翁美慧館長致詞時則是強調,富邦美術館能在開館一週年,即有幸呈現這場國際巡迴展的亞洲壓軸展出,歸功於過去展覽累積了好口碑,讓好的展覽得以慕名而來。「印象派」作為開館以來六檔特展,除了莫內《睡蓮》是我個人喜愛的作品之外,與歷屆展覽相同都具有教育意義,此展同時兼具三大重要藝術教育意義,包含藝術史的知識性、視覺美學訓練、心靈面成長的交流,因此為大家引進台灣,希望能夠讓台灣的觀眾能不出國就能欣賞到好作品的機會。

為了突顯作品帶來的視覺震撼力,本次策展最大突破,即是展場內沒有單一畫作的展件說明,讓大家目光能聚焦在作品本身,同時也邀請國際音樂家蔣榮宗(ZONG)為展場創作了音樂,邀請觀眾回望這改變世界觀看方式的藝術革命,並用更沉浸的方式,觀賞以光影旅程在台北城市的核心區再次綻放。

「印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋」將帶領觀眾全面探索印象派的起源、發展與擴散,透過巴比松畫派的柯羅(Jean-Baptiste-Camille Corot);巴黎印象派的莫內(Claude Monet)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro)、塞尚(Paul Cezanne);美國印象派的卡薩特(Mary Cassatt)、蔡斯(William Merritt Chase)和哈薩姆(Childe Hassam)等人畫作,深入了解印象派這場開創性的藝術運動如何突破傳統框架,邁向現代藝術的嶄新篇章。

這麼多印象派的畫作,到底該從哪裡開始看起呢?除了大家熟知的莫內、塞尚等名家作品之外,伍斯特美術館策展人也提供了不少觀看方向,例如,出生麻州藝術家哈薩姆,號稱是「美國版莫內」他所創作的作品主題靜謐且多元,如:《在法式庭園中採花》、《紐約冬日清晨的早餐室》等等。

另外,伍斯特美術館館長則是補充《隱士溪峽谷》,展現美國西部拓荒的歷史足跡,同時畫面展現出乾燥炙熱的剛硬岩塊肌理,成功轉化印象派傳統以人物、氣候為主題繪方式,是一大突破與亮點!

查爾德·哈薩姆(Childe Hassam ),《在法式庭園中採花》 《Gathering Flowers in a French Garden》,1888

展內一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

德威特・帕夏爾(DeWitt Parshall),《隱士溪峽谷》Hermit Creek Canyon,1910-1916

在法國,當時印象派被認為過於前衛,未獲得主流認可,獨具慧眼的畫商保羅,杜朗魯耶(Paul Durand-Ruel)積極投入推廣,雖在歐洲成效有限,卻成功將印象派帶到美國,引起潮流。印象派在美國的發展,亦有賴於卡薩特的穿針引線。身為少數能打人法國印象派圈子的女性藝術家,來自金融世家的卡薩特憑藉豐富人脈與影響力,促進印象派作品在美國被收藏•隨著印象派在美國的普及,當地藝術家也發展出融合在地風格的印象派,在創作中注入家庭生活、鄉村景致等本士題材,展現印象派在世界各地綻放出的繽紛風貌。

展覽入口處。圖/琅琅悅讀編輯室

展覽一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

展內一隅。圖/琅琅悅讀編輯室

展場最後回顧這印象派展中精采的創作噢實景靈感來源地圖。圖/琅琅悅讀編輯室

6月11日至9月29日誠摯歡迎您來參觀「印象派一從莫內到美國:光.跨越海洋」展覽,一同踏上一段由經典名作交織而成的藝術旅程,感受光與色彩如何穿越時空,細膩觸動人心,此外,富邦美術館也在展場同場加映,多處精美展牆,像是呈現莫內《睡蓮和日本橋》的大型輸出,呈現盛夏池塘的綠意盎然與磅礡的自然之美,以及莫內畢生經典之作與周遊各國的足跡與創作靈感。更多詳情可見富邦美術館官網或社群平台查看。

展覽周邊。圖/琅琅悅讀編輯室

特展周邊商品。圖/琅琅悅讀編輯室

「印象派—從莫內到美國:光、跨越海洋」

Frontiers of Impressionism: Paintings from the Worcester Art Museum



展覽期間:2025年6月11日至9月29日(週二休館)

展覽時間:11:00-18:00(17:30停止售票入場)

展覽地點:富邦美術館(台北市信義區松高路79號)



票價:

全票原價450元、愛心票220元、12年國教票暨教師票100元

購票請洽:富邦美術館官網

富邦美術館社群:FB、IG

主辦單位:富邦美術館、伍斯特美術館