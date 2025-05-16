經典童書原畫首曝光！「漢聲五十五：本來．未來」7月松菸免費登場

最經典科普童書《漢聲小百科》回來了！陪伴台灣走過五十五個年頭，深耕文化與閱讀的漢聲出版社，將於2025年7月5日至7月28日在台北松山文創園區北向製菸工廠一樓，首度以展覽形式邀請大眾走進漢聲的世界，「漢聲五十五：本來．未來」透過沉浸式體驗認識台灣珍貴民間文化與漢聲經典出版品的絕佳場域，展覽共劃分為六大展區，分別是「漢聲兒童」、「走入畫中」、「漢聲編輯台，開箱！」、「漢聲風格」、「總編和你聊聊天」、「漢聲未來區」，以下整理《漢聲小百科》歷史以及展區規劃亮點，邀請大眾走進展覽，回顧漢聲不可撼動的歷史地位，穿梭回70、80、90年代讀者的閱讀時光，與孩子一起來場寓教於樂的藝文之旅。

關於《漢聲小百科》

《漢聲小百科》被視為是台灣經典兒童知識型讀物，以「本土性」、「圖象化」與「科幻導入」，引導孩子走進理性和科學的世界，啟發孩子對知識的熱情與探索精神，該系列套書截至2005年總發行量已高達25萬套。1984年至1985年期間出版，每月一個主題，共計12冊，據說動員超過83位編輯與工作人員，從田調到專訪各領域專家，歷時3年堪稱是台灣出版業史上罕見的科普書製作先例！

系列叢書伴隨故事劇情貫串，由身懷各種超能力的主角「小百科」從外太空前往地球實習，最後落腳台北市李家，指導「阿明（李永明）」、「阿桃（李永桃）」兩兄妹學習與關心身邊與世界上的各種知識。

另外，還有兩大經典套書分別是以中國農曆節氣為引，圍繞節令、歷史、神話等主題故事的《中國童話》，以及針對學齡前3至6歲幼兒製作的啟蒙讀物套書《漢聲愛的小小百科》，也都是當時首屈一指的暢銷童書。

《漢聲小百科》套書。圖／取自博客來

經典童書原畫首度曝光 5大主題親子互動體驗做中學

「漢聲兒童」區將首次夢幻聯展《中國童話》、《漢聲小百科》、《漢聲愛的小小百科》三大經典童書系列的珍貴原畫。透過近距離欣賞這些充滿手感的畫

作，孩子們將驚嘆於早期美術編輯如何運用傳統技法，創造出一個個栩栩如生的童話世界。此外，「走入畫中」體驗區將讓孩子感受手繪排版的奧妙，而依五大主題規劃的互動區，更將知識融入遊戲，讓孩子在玩樂中學習，延續對世界的好奇心。

跨世代閱讀共鳴 從幕後到風格語言揭密經典！

「漢聲編輯台，開箱！」展區將首度公開漢聲的編輯哲學與嚴謹的製作流程。透過「惠山泥人」與「有機報告」等代表性專題，展現漢聲團隊深入民間、記錄文化紋理的用心與對社會議題的關懷，讓曾是小讀者的您，更能理解這些經典出版品背後所承載的文化價值與時代意義。

從書籍的封面設計、內頁編排到整體裝幀，「漢聲風格」展區將細膩呈現漢聲在出版上的每一個環節所展現的專業與用心，呈現對文化內涵的深刻理解與獨特的美學追求，引領觀眾再次品味那份熟悉的視覺記憶與文化質感。同時，在「總編和你聊聊天」展區將介紹引領漢聲走過五十五年的文化推手們。透過珍貴的資料，讓您了解他們如何以對土地與文化的熱愛，投入到出版事業中，為台灣留下了豐富的文化資產。

55新紀元 探索傳統出版在數位時代的新可能！

最後，「漢聲未來區」將展示漢聲如何運用現代科技，將珍貴的文化內容轉化為數位資源，建構「民間文化基因庫」，為傳統文化的傳承與推廣注入新的活力，開啟觀眾對文化與科技結合的想像。財團法人漢聲文教基金會總經理溫碧光表示，本次展覽是漢聲創立五十五年來首次以展覽形式與讀者見面，希望透過豐富的展覽內容與多元的互動體驗，讓不同世代的觀眾都能更深入地認識漢聲在台灣文化發展中的角色與貢獻。

「陳澄波百三特展」策展團隊最新力作

本次展覽特別邀請曾參與執行「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」的策展團隊曉宇宙博物館事務所協助規劃。策展人施承毅表示，過去曾與漢聲創辦人之一的黃永松先生有共事經驗，漢聲團隊選題的角度、廣度與深度研究的思維到現在仍深深影響著自己。

相信對許多民眾而言，「漢聲」二字不僅僅是一個出版社的名字，更是一段溫暖的童年回憶，一種對民間文化與深度閱讀的共同印記，在這個可以靠AI快速產製內容的時代，現在正是時候透過展覽，去回顧這個曾經滋養台灣的文化養分，重新找回「人類」智慧。

展覽資訊： 《漢聲五十五：本來．未來》

展覽日期｜7月5日（六）至7月28日（一），7月7日（一）下午為專業人士預覽不對外開放。

售票資訊｜免票參觀

展覽時間｜週日至週四 10:00~19:00，週五至週六 10:00~20:00

展出地點｜松山文創園區 北向製菸工廠 一樓

主辦單位｜漢聲文教基金會

指導單位｜文化部

松山文創園區示意。圖／琅琅悅讀編輯室