麻臉皇帝朱元璋威儀不凡？故宮南院人氣國寶展揭明代肖像、瓷器等工藝特色
明朝開國皇帝朱元璋的一生充滿戲劇性，他的形象與典章制度深刻影響後世。國立故宮博物院南部院區即日（29）起推出「人氣國寶展—穿越看洪武」，精選了肖像畫、瓷器及工藝品，呈現這位傳奇性的洪武君，及其時代的制度、審美風格影響下的藝術特色。
故宮書畫文獻處策展人吳誦芬助理研究員表示，本展覽焦點展件是被文化部核定為「重要古物」的〈明太祖高皇帝 孝慈高皇后〉肖像畫。畫中主角，是大家舊時觀賞歌仔戲很熟悉的傳說人物—出身平民的洪武君和馬皇后。本展覽邀請大家蒞臨比對宮廷肖像和民間流傳朱元璋「麻臉臭頭皇帝」異相神話之間的巨大差異。畫家使出「以形寫神」的絕妙本領，除了精緻描繪兩位人物的形象，也捕捉到他們的個性特質。身穿龍袍的朱元璋神情沉穩，眼角眉梢透露著不可侵犯的威勢。畫家以根根分明的白鬚與深刻的法令紋，勾勒出這位平民帝王一生歷經政治權謀及沙場征戰後，在臉上留下的痕跡；對幅的馬皇后則面容慈祥，雖然穿戴華麗，但畫家卻選用泛黃而微染胭脂的膚色，展現她出身平民的樸實特質。正史記載中的馬皇后，常在皇帝盛怒之際，從中緩頰，具有母儀天下的皇后風範。
另器物處策展人王廷君研究人員表示，身為開國皇帝的明太祖奠定許多國朝制度，本次展覽呈現相關作品；如紅釉與釉裡紅瓷器體現朱元璋訂定明代服色以紅為尊，〈紅釉暗花龍紋碗〉整體釉色濃烈，內壁隱現五爪龍紋與如意雲紋，象徵皇家威權；〈釉裡紅三友玉壺春瓶〉瓶身有釉裡紅繪製的竹、石、芭蕉三友圖，充滿園林趣味，是經典的洪武玉壺春瓶式。此外，朱元璋確立祭器以瓷器取代貴重青銅器的規範；永樂時期的〈青花波濤龍紋爵杯〉是承繼洪武制度的例證，整體紋飾刻劃細膩講究，氣勢雄強。
「人氣國寶展—穿越看洪武」即日起展至7月20日止，歡迎蒞臨故宮南院一窺明太祖朱元璋從放牛童到掌皇權的戲劇人生，及其所開創充滿傳奇的洪武時代。
展覽資訊：
「人氣國寶展—穿越看洪武」
時間：即日起-114年7月20日
地點：國立故宮博物院南部院區 S302展廳（地址：嘉義縣太保市故宮大道888號）
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