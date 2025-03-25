懶人包｜2025台北國際插畫博覽會4/3-6登場：會場地圖、亮點與舞台活動一次看

琅琅悅讀／ 花編
2025台北國際插畫博覽會4/3-6台北爭艷館登場！組圖/琅琅悅讀，圖片來源：台北畫博、琅琅悅讀編輯室
2025台北國際插畫博覽會4/3-6台北爭艷館登場！組圖/琅琅悅讀，圖片來源：台北畫博、琅琅悅讀編輯室

一年一度盛會來了！「2025 台北國際插畫」（以下簡稱：台北畫博）於 4 月 3 日至 4 月 6 日，一樣在清明連假在台北公園爭艷館盛大登場，今年台北畫博再突破，不僅只是台灣者，主辦單位也要邀集來自韓國、日本、港澳、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、美國、英國、紐西蘭、宏都拉斯...等，近四百組各國創作者與周邊廠商參展，共同打造出台灣創作者將同台打造出最大規模的插畫博覽會。

作為亞洲最具規模與影響力的插畫藝術展會之一，以國際化與圖像商品化為核心，致力打造一個專業媒合平台，促進創作者、業界及觀眾之間的交流，讓創作者的作品能夠獲得更廣泛的曝光與商業機會，此外主辦也精心本屆精心安排了一系列豐富主題活動、論壇與互動體驗，讓插畫不再只是靜態的畫面，而是能與觀眾建立深刻連結的媒介，以下整理不可不知的8大畫博亮點與必看資訊！

「2024台北國際插畫博覽會」現場照。圖／台北國際插畫博覽會官網

文章目錄

1. 小雞崴力設計主視覺 強調插畫帶來的城市美學與療癒力

本次展場主視覺由第二屆台北畫博插畫比賽徵選-霸榜推薦獎得主「小雞崴力」設計，創作者以「圖圖巷弄」為題，在這個以插畫為軸心的展會當中，創作出一場圍繞插畫與城市為主軸的經典盛會，代表著繁忙的都會生活中，插畫以其溫暖愉悅的風格和充滿力量的創意，化作街頭告示或療癒小物，如一顆顆心靈種籽，在巷弄轉角悄然發芽。圖中貫穿城市美學靈感，不只表現出日常中的驚喜期盼、撫慰身心價值外，也讓我們細細品味插畫藝術與生活日常緊緊相依的圖圖瞬間。

「2025 台北國際插畫博覽會」主視覺海報，創作者小雞崴力以「圖圖巷弄」為題所繪製。圖／台北國際插畫博覽會官網

2. 四百組台灣與國際創作者 競豔登場

「台北國際插畫博覽會」期盼連結起創作者與觀眾的對話橋樑，讓插畫不再只是平面上的圖像，而是一種可以觸動人心、引發共鳴的語言。這次邀請到眾多創作者，像是「黃阿瑪的後宮生活」、「啾啾妹 CHUCHUMEI」、「地呱球」、「小心臟 Little Heart」等，皆帶來豐富的插畫作品及獨一無二的商品小物來療癒大家。

圖／台北國際插畫博覽會提供
圖／台北國際插畫博覽會提供

不只如此，今年參展單位橫跨12國，參展單位將近400個插畫品牌，其中海外參展品牌之冠，韓國高達29組，而泰國參加展緊追在28組，是去年2.5倍參展數，可見泰國大眾文化崛起與豐沛的創作能量不容小覷，機會難得，想要一睹海外創作的作品和收購週邊，絕對不容錯過，也可善用台北畫博官網也篩選器，快速查找你有興趣的展攤！

★香港、澳門區（紅）：香港15個、澳門3個
★日本區（粉紅）：16個
★韓國區（粉藍）：29個
★泰國區（棕）：28個

★新加坡和馬來西亞區（黃）：新加坡1個、馬來西亞11個
★英國（寶藍）：1個
★印尼（橘）：2個
★宏都拉斯（紫）：1個
★紐西蘭（綠）：1個

2025台北國際插畫博覽會 平面圖。圖／取自台北畫博官網

泰國參展單位一覽表。圖／翻攝自台北畫博官網

3. 三場對談：海外插畫大師親臨，暢談創作秘訣

本屆特邀展覽《高光時刻》將展示兩位傑出運動插畫家-看光光與 DonnyYu 的作品，同時也帶來特別活動—「HighLight Talk 焦點對談」，兩位藝術家將分享如何在畫布上呈現比賽的速度、力量與激情，讓觀眾親身感受插畫與運動交織出的視覺震撼；台灣的傳奇繪師、光之魔術師 VOFAN 將擔任「台北國際插畫博覽會-巷弄裡的插畫課」的講師，與參與者分享「光」、「影」與「色彩」的運用秘訣；而本屆重點活動-國際論壇，特別邀請來自馬來西亞的 Zeen Chin 分享其最新作品系列《貳拾壹》的創作理念與靈感來源，並與粉絲交流，暢談他的藝術旅程。

日期｜時間｜主題，地點｜台北畫博大舞台

4/3（四）15:00-15:50 HighLight Talk 焦點對談
4/4（五）15:00-15:50 巷弄裡的插畫課-VOFAN
4/5（六）15:00-15:50 國際論壇- Zeen Chin

圖／台北國際插畫博覽會提供

4. 似顏繪、拍貼機 助你記錄下美好瞬間

除上述活動外，展會期間更有多場知名插畫家精心安排的舞台活動，包括見面會、作品發表…等不同型態，致力為讓觀眾更貼近插畫藝術，同時在博覽會最後一天將舉辦廣受歡迎的「似顏繪」活動，各時段安排邀請專業插畫家現場為參與者繪製專屬肖像，讓觀眾帶走一份獨一無二的特殊紀念與回憶。此外，在大會展場地圖上可見到「拍貼機」的位置標誌處，與去年擺放位置相同，推薦大家選定命定插畫家的相框，拍完美照後，可以拿著拍貼照去找插畫家相認，說不定還有合影與簽名機會喔！

日期｜4/6（日） 10:00-17:00
地點｜台北畫博大舞台

5. 告白台北畫博互動留言牆

為了拉近粉絲和創作者之間的距離，本屆新增了一塊告白小天地 ——【告白台北畫博】粉絲與創作者互動留言牆，無論你是創作者的粉絲、創作者本人或任何一位喜歡此次參展創作者的朋友，在【告白台北畫博】這裡，皆能將想對創作者說出口的一切寫下/繪出，後續於展會結束時，將替您交到創作者的手中，歡迎每一位粉絲透過此次機會來將心儀的話寫下！

6. 必收藏台北畫博年度刊物「illus +」來了

插畫控必收藏的官方年度刊物「illus +」連續第三年再次製作官方刊物，除了完整呈現參展者品牌之外，也有我們對於市場的觀察與插畫家們最好奇的議題！台北畫博投過 擁有一本 「 illus + 」等於掌握了過去一年的精華，現場也會少量釋出歷年刊物，喜歡插畫的朋友千萬別錯過。

本年必收台北畫博特刊「illus+」。圖／翻攝自台北畫博官網instagram

7. 完整的大舞台活動時刻表

海外大師講座、創作者簽名會、繪本說故事、品牌介紹會、座談會、以及似顏繪等時間一間一覽表，歡迎大家與處作者近距離互動，並聽聽看深入瞭解與創作有關的大小事。

「2024台北國際插畫博覽會」現場照。圖／台北國際插畫博覽會官網

8. 所有參展品牌

會場分為A-D四大區域，鄰近入口處以及大會服務台的是A區，有貼機的則是B區，靠近大會舞台、留言牆和一番賞的是D區，海外展攤最多元則是C區，走在上百間展攤中難免被迷失方向，建議事先查找好自己心有所屬的展攤，再前往攤位會更方便快速喔！

琅琅悅讀編輯室

展攤一覽表

攤位／名稱

【A區】

A-102 新夭 BrainHoleSky

A-104 紹華 Shao-hua

A-106 阿歾Amo

A-108 Beryl Wu

A-110 Yueatgreen 魚吃草

A-112 咚東 Dong Dong

A-201 OUNCE studio玩食發術

A-202 annnbrownie 布朗尼

A-203 Yuz Draw Cooking

A-205 繪星療地球

A-206 大芝麻小花生

A-207 喔噢你好

A-2C Corner Islet 隅島

A-209 Yibo.art 一啵

A-210 虹C hong.girl

A-211 Vivianshen

A-212 阿軒與一隻灰塵

A-214 離家出走的鴨梨子

A-301 Selfish Illustration

A-302 甜秘密 SweetSecrets

A-303 Bonnie Lu & 兔君

A-305 z.peee

A-306 恐龍的房間Dinosaur's Room

A-307 蛋定人生

A-308 偏心倉庫

A-309 炸蝦炸炸瑕ebifura._.art

A-310 羊號角Piper

A-311 星星X虫虫 Hweyhweystar

A-312 小田月所

A-313 空罐王

A-314 小黃間 little yellow studio

A-401 Drunk Bambi /微魏斑比

A-402 Cafe and Hof 韓國

A-403 山羊先生工作室

A-404 oriari studio 韓國

A-405 來碗寬片片

A-406 BAEKSAN 韓國

A-407 momozaza

A-408 Thingthingclub 韓國

A-409 PUTHIALT 飄緹亞

A-410 MOSLA旨刑晉 韓國

A-411 Raimochi

A-412 NOMA 韓國

A-414 SIKSIK IN THE HOUSE 韓國

A-501 SODAFLAVOR 韓國

A-502 捏嘴巴SanCivet

A-503 palbegae 韓國

A-504 MSRY.STATIONERY 瑞秋小姐文具與生活

A-505 HAPPY TRUCK 韓國

A-506 風速新營XYWS

A-509 mind a day(covercat) 韓國

A-508 絨絨森林

A-509 Ari 麗 韓國

A-510 Huadabii花大鼻小文青

A-511my grimmi 韓國

A-512 小心臟 Little Heart

A-513 Daiv 韓國

A-601 插畫小農

A-602 JINART

A-603 龜 turtlewithpen

A-606 iii sum+實樂設計

A-606 平凡乙女日記otomerui

A-607 CITY PIG

A-608 人中人株式會社

A-609 皮康- Pi kang

A-610 有亦文創

A-611 小油画 Little Oil Art

A-612 夥伴玩具

A-613 右手超人

A-702 JAMMY GLOBAL Ltd.

A-703 食料品制作所

A-705 格莉特企業有限公司

A-707 黑白小姐

A-709 肉球 paw pad

A-710 社畜請上車

A-712 狗狗夾星 DOGDOGSANDWICH

A-714 Knocky x CHILL KINGDOM

A-801 聚塔創意TTCC

A-802 彩虹貓咪樂園 日本

A-804 tanakasaki 日本

A-806 柴尾-shlbao 日本

A-807 二搞创意

A-808 hananosumire 日本

A-809 薯餅薯泥是橘貓

A-810 麻吉鴨鴨 / moca 日本

A-812 甘巴零！蘑菇君(KINOKO-KUN)

A-814 kinoriOishi 大石晚規 DC

【B區】

B-101 Tama Omori 日本

B-102 AHCHEN

B-103 tama 日本

B-104 LanfangLin Illustration

B-105 NODA KAORI illustrator 日本

B-106 InkSundae

B-107 Alicevigor 日本

B-108 喫茶cafe little bear

B-109 TULIP PRINCE*BUNTAN 日本

B-110 Lemon & Sugar 檬檬糖糖 日本

B-111 HARIKEN / 哈利剣 日本

B-112 有點市 胡子碰碰 日本

B-113 歯の漫画

B-201 交換日記

B-202 nozomii妯米

B-203 YCY

B-204 Amily Shen

B-205 王百貨

B-206 好的小安

B-207 包大姊

B-208 YuYing

B-209 唐葫蘆姑娘

B-210 緩緩 WHON

B-211 露咖貓 Looka Cat

B-212 日頭

B-301 胖西是隻河狸

B-302 嗨狗小炸蝦HAIGOday

B-303 熊老間BearBoss

B-304 _sora.sora_

B-305 my girl aiko

B-306 什麼鳥

B-307 餃貓FAMILY

B-308 JIUTAOJIUTAO

B-309 Finn's Fruit Box

B-310 LLCXY 00

B-311 HiHI搗蛋鬼

B-312 昀子YUNZI

B-313 A ee mi

B-401 吉文考古

B-402 なぎxなぎ(NAGIxNAGI)

B-403 鸚味日誌ParrotDaylife

B 404 Shih-Fen Illustration

B-405 Miki Li Art

B-406 lasunpo studio / 來散步

B-407 草棉谷RONG

B-408 何包蛋

B-409 Hoi ホーイ

B-410 青文CW插畫

B 411 懶惰朽吉 wohenlanduo

B-412 Manting illustration

B-413 蛋哥超有事

B-414 耍花招

B-501 SUPPLY 泰國

B-502 Tan-staR 泰國

B-503 Pinniee 泰國

B-504 archiestudio 泰國

B-505 Pammy's Palette 泰國

B-506 Monning 泰國

B-507 ERDY 泰國

B-508 MeMiann Studio 泰國

B-509 卡爾與河豚君 泰國

B-510 Kanya Kim 泰國

B-511 doudle studio 泰國

B-512 Mei mo 泰國

B-514 Bink.bibo 泰國

B-601 Stickwithme4ev 泰國

B-602 Piexin小派與他的漢堡波

B-603 Smiletime.studio 泰國

B-604 安怎?Ann-Nua

B-605 zky.studio 泰國

B-606 1991w2992 泰國

B-607 Cat Me Five 泰國

B-608 只會亂畫 JRHUEIII

B-609 Missing the Cat 泰國

B-610 cheng cheng

B-611 Paerytopia 泰國

B-612 humor star幽默之星

B-613 NATSUPUT 泰國

B-614 Nuomi諾米

B-701 何旳養Yunzhen Ho

B-702 呱呱森林

B-703 仲華|生物插畫

B-704 愚室實驗所yushilab

B-705 Ivy Snow 森空

B-706 小室插畫

B-707 fluffystar毛絨絨星人

B-708 浮游人X小葉默

B-709 恐呆の星球

B-710 Studio Mogu

B-711 Weeeee!

B-712 噗尼 | Mobell

B-800 高光時刻

B-801 Kiyokostudio

B-802 虎爺實習中

B-803 CEMACEMAS

B-804 阿啾小劇場

B-805 糙次搭的獨角獣

B-807 Bon Bon Stickers

B-808 CHUCHUMEI啾啾妹

B-809 ONION MAN

【C區】

C-101 竹工凡花 JHU GONG FAN HUA

C-102 阿企與魚魚

C-103 米乾mi |水豚店長與鴨鴨們

C-104 MaiKaoAiChiou

C-105 1982小時候

C-106 La la la

C-107 羊君 somesortof.fern

C-108 Teddy & Fluffy 泰迪與綿綿狗

C-109 紙上旅行

C-110 莎莎手作ShaSha hand made

C-111 樂意 Loidesign

C-112 Bangkok Illustration Fair

C-113 我紙在乎你 馬來西亞

C-116 I am Haruko STUDIO 哈露體

C-117 Hiuyeung International Limited 香港

C-118 The Seoul Illustration Fair

C-201 酪梨

C-202 Sriste 新加玻

C-203 滴的小動物Animalsdi

C-204 Bao Doodle 馬來西亞

C-205 bubukai

C-206 無謂君Nothingwejun 馬來西亞

C-207 Chickenman大雞雞人

C-208 Nekojin Workshop 貓人工房 馬來西亞

C-209 傑克在箱子裡

C-210 PEE YONG DIARY 屁融涂鸦日記 馬來西亞

C-211 湯姆先生MR. TOM

C-212 小塊貓Chunkychunks 韓國

C-213 Aaartistlife旅遊插畫

C-214 Silly Gilly Daily

C-216 PearlCatCat 英國

C-301 Kazel水彩手繪9 馬來西亞

C-302 胖極 Pangiistudio

C-303 Deeplii.Art 笛里 馬來西亞

C-304 wwiinngg

C-305 HeyHey Brody 馬來西亞

C-306 Tabbi L

C-307 Rachelhofs 插畫 馬來西亞

C-308 小雞崴力

C-309 Raquel Cruz Art U 宏都拉斯

C-310 CHOCHO戳戳

C-311 miichimochi 馬來西亞

C-312 APAN Illustration

C-313 sho小確幸 馬來西亞

C-314 Jerold Sunga 紐西蘭

C-315 Bichi Mao 彼奇猫 馬來西亞

C-316 Nevernot Official 印尼

C-317 煎妮花 JENNYHUA

C-318 CharadeShow 韓國

C-401 灰黒集白

C-402 BLACK JELLY CLUB 韓國

C-403 畫說日常

C-404 JELLY LAND 韓國

C-405 加零在電線桿下

C-406 Littletinyroom 韓國

C-407 Mousy Story 小鼠手札

C-408 jop_dong_sa_ni 韓國

C-409 不知道同學

C-410 O1004 韓國

C-411 心靈交易所 soul exchange studio

C-412 yoovora

C-413 起司貝爾 CHiiZBEAR

C-414 Le petit carnet 韓國

C-416 Cooking Cookie 韓國

C-501 Hellogitii 韓國

C-502 Lanparman 屌面人

C-503 WEIRDOLLS 韓國

C-505 MILL HOUSE 韓國

C-506 詠丹集 Yong Dan Ji

C-507 JOYBEAR (From : Mr. gloomy bear ) 韓國

C-508 odorikoko 踊の心

C-509 HAGI_NO_LOVE 韓國

C-510 Minghan H.

C-511 bearsun 日日熊

C-512 Eat MushRoom

C-513 墨染一色 SKY.MOJAN

C-514 ATW studio

C-515 雞童可愛宮

C-516 Huyu

C-517 indeer小印紅鹿

C-518 Maruco 小畫室

C-601 Meow Illustration

C-602 PINK&VEN

酸白兔 Uglyrabbit

文森•梵谷

六六水族

米工 Better mii

於罡日常了 RJ

肥嫩水痛

金馬桶

C-603 Emerald Studio 祖母綠

C-605 藜夢 Li Meng

C-607 Peno alcohol.

C-609 寫情書的人

C-610 好生藝品牌管理顧問有限公司

C-611 三貓俱樂部

C-612 oneone

C-613 默代誌 MODAIZHI

C-614 棉花德柴柴與廢猫阿米

C-702 黃阿瑪的後宮生活

C-708 什物a kind of cafe

C-709 If線球

C-710 Littdlework 繍珍森活

C-711 茄子先生

C-712 OURS森林好朋友

C-713 懶散兔&啾先生

C-714 萌萌與他的恐碇朋友

C-802 The Butters 奶油家族

C-807 查高ChaKao

C-808 Phoebe Chen 陳臬容

C-809 大年印刷X大米創意

C-810 CORNER轉角

C-811 地呱球

C-812 HITOTOKI

C-815 Hello Studio你好工作室

C-816 mikolu universe

【D區】

D-101 啊宣 ASUAN

D-102 Weird Couple#人生好難 香港

D-103 臺灣印爭 TAIWAN IMPRESS

D-104 Mr n Mrs Moon 香港

D-105 蜥蠵創作

D-106 The Box Marketing Solution Limited(Tombonia湯姆邦尼亞) 香港

D-107 Thisis Yali

D 108 SunnyBag

D-109 不拔毛時代FURFUR

D 110 大宇人的小雨宙超市

D 111 Naomi 芝

D-201 piepiepuu 小樹派派 澳門

D-202 半島師奶 Pundusina 澳門

D-203 hohohola 香港

D-204 阿元製造所 香港

D-205 不一定 香港

D 206 GILIGULU 香港

D-207 HeartBlush 愛心腮紅 香港

D-208 TWO BLACK CIRCLES 香港

D-209 cheeky cheeky 厚面子 香港

D-210 Genieee.HK®青豬妮 香港

D-301 Shadoowww 香港

D-302 嗚比的朋友

D-303 Hamxfactory火腿工廠營業中 香港

D-304 欵波暖暖 Apple Mono

D-305 The Young Gentlement 澳門

D-306 yeahstudio

D-307 toballkidrawing 香港

D-308 宇宙垃圾Spacetrash

D-310 CHILL KINGDOM

D-401 Splash!

D-402 CHORKUNG 泰國

D-403 青青小樹

D-404 2an. 泰國

D-405 pi-near 泰國

D-406 Two in Row 泰國

D-407 SalapaoAngel 泰國

D-408 Pong Songsai 泰國

D-410 Nopkarian 泰國

D-501 Missnight 泰國

D-502 耍股貓的日常

D-503 Rin Jirajakkavan 泰國

D-504 茶浣熊Tanukii

D-505 FLUFFY OMELET 泰國

D-506 keyto art lab

D-507 Guidekk 泰國

D-508 馬卡能腳趾MacaronTOE

D-601 ririkoko 梨々子々

D-602 烏控 Birdcone

D-603 山東囊頭 / Sentimemtal

D-604 肆手商店

D-605 Mongo王猛婷

D-606 BIRD ERA 鳥時代

D-607 阿翰

D-608 Dreaming 琉璃屋

D-610 猴人魚Monkey Mermaid

D-701波波與小泡芙BOBO AND PUFF

D-702 SEALOOK(海豹看看) 韓國

Moon Shark 韓國

REDREX 韓國

D-703 減加加

D-705 AER LU

D-707 肉肉設計工作室Rou Rou Design

D-708 客製工廠

D-712 KUSDOM

歡迎所有熱愛插畫、對藝術充滿好奇的朋友一起參與。在此發現嶄新靈感，閱讀屬於自己的故事，甚至帶著一幅獨一無二的似顏繪，為這次旅程留下珍貴的回憶。一同感受插畫盛會上的的無限可能，讓畫筆與想像力共舞，創造屬於自己的高光時刻！

展覽資訊：

2025台北插畫博覽會
活動日期｜2025 年 4 月 3 日（四）至 4 月 6 日（日）
活動地點｜台北花博公園爭艷館
票價｜早鳥票：180元(只到3/26) 全票：300元
購票資訊｜請參考博覽會官方網站官方網站｜illustrationtaipei.com

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