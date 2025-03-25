懶人包｜2025台北國際插畫博覽會4/3-6登場：會場地圖、亮點與舞台活動一次看
一年一度插畫盛會來了！「2025 台北國際插畫博覽會」（以下簡稱：台北畫博）於 4 月 3 日至 4 月 6 日，一樣在清明連假在台北花博公園爭艷館盛大登場，今年台北畫博再突破，不僅只是台灣創作者，主辦單位也要邀集來自韓國、日本、港澳、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、美國、英國、紐西蘭、宏都拉斯...等，近四百組各國創作者與周邊廠商參展，共同打造出台灣創作者將同台打造出最大規模的插畫博覽會。
作為亞洲最具規模與影響力的插畫藝術展會之一，以國際化與圖像商品化為核心，致力打造一個專業媒合平台，促進創作者、業界及觀眾之間的交流，讓創作者的作品能夠獲得更廣泛的曝光與商業機會，此外主辦也精心本屆精心安排了一系列豐富主題活動、論壇與互動體驗，讓插畫不再只是靜態的畫面，而是能與觀眾建立深刻連結的媒介，以下整理不可不知的8大畫博亮點與必看資訊！
1. 小雞崴力設計主視覺 強調插畫帶來的城市美學與療癒力
本次展場主視覺由第二屆台北畫博插畫比賽徵選-霸榜推薦獎得主「小雞崴力」設計，創作者以「圖圖巷弄」為題，在這個以插畫為軸心的展會當中，創作出一場圍繞插畫與城市為主軸的經典盛會，代表著繁忙的都會生活中，插畫以其溫暖愉悅的風格和充滿力量的創意，化作街頭告示或療癒小物，如一顆顆心靈種籽，在巷弄轉角悄然發芽。圖中貫穿城市美學靈感，不只表現出日常中的驚喜期盼、撫慰身心價值外，也讓我們細細品味插畫藝術與生活日常緊緊相依的圖圖瞬間。
2. 四百組台灣與國際創作者 競豔登場
「台北國際插畫博覽會」期盼連結起創作者與觀眾的對話橋樑，讓插畫不再只是平面上的圖像，而是一種可以觸動人心、引發共鳴的語言。這次邀請到眾多創作者，像是「黃阿瑪的後宮生活」、「啾啾妹 CHUCHUMEI」、「地呱球」、「小心臟 Little Heart」等，皆帶來豐富的插畫作品及獨一無二的商品小物來療癒大家。
不只如此，今年參展單位橫跨12國，參展單位將近400個插畫品牌，其中海外參展品牌之冠，韓國高達29組，而泰國參加展緊追在28組，是去年2.5倍參展數，可見泰國大眾文化崛起與豐沛的創作能量不容小覷，機會難得，想要一睹海外創作的作品和收購週邊，絕對不容錯過，也可善用台北畫博官網也篩選器，快速查找你有興趣的展攤！
★香港、澳門區（紅）：香港15個、澳門3個
★日本區（粉紅）：16個
★韓國區（粉藍）：29個
★泰國區（棕）：28個
★新加坡和馬來西亞區（黃）：新加坡1個、馬來西亞11個
★英國（寶藍）：1個
★印尼（橘）：2個
★宏都拉斯（紫）：1個
★紐西蘭（綠）：1個
3. 三場對談：海外插畫大師親臨，暢談創作秘訣
本屆特邀展覽《高光時刻》將展示兩位傑出運動插畫家-看光光與 DonnyYu 的作品，同時也帶來特別活動—「HighLight Talk 焦點對談」，兩位藝術家將分享如何在畫布上呈現比賽的速度、力量與激情，讓觀眾親身感受插畫與運動交織出的視覺震撼；台灣的傳奇繪師、光之魔術師 VOFAN 將擔任「台北國際插畫博覽會-巷弄裡的插畫課」的講師，與參與者分享「光」、「影」與「色彩」的運用秘訣；而本屆重點活動-國際論壇，特別邀請來自馬來西亞的 Zeen Chin 分享其最新作品系列《貳拾壹》的創作理念與靈感來源，並與粉絲交流，暢談他的藝術旅程。
日期｜時間｜主題，地點｜台北畫博大舞台
4/3（四）15:00-15:50 HighLight Talk 焦點對談
4/4（五）15:00-15:50 巷弄裡的插畫課-VOFAN
4/5（六）15:00-15:50 國際論壇- Zeen Chin
4. 似顏繪、拍貼機 助你記錄下美好瞬間
除上述活動外，展會期間更有多場知名插畫家精心安排的舞台活動，包括見面會、作品發表…等不同型態，致力為讓觀眾更貼近插畫藝術，同時在博覽會最後一天將舉辦廣受歡迎的「似顏繪」活動，各時段安排邀請專業插畫家現場為參與者繪製專屬肖像，讓觀眾帶走一份獨一無二的特殊紀念與回憶。此外，在大會展場地圖上可見到「拍貼機」的位置標誌處，與去年擺放位置相同，推薦大家選定命定插畫家的相框，拍完美照後，可以拿著拍貼照去找插畫家相認，說不定還有合影與簽名機會喔！
日期｜4/6（日） 10:00-17:00
地點｜台北畫博大舞台
5. 告白台北畫博互動留言牆
為了拉近粉絲和創作者之間的距離，本屆新增了一塊告白小天地 ——【告白台北畫博】粉絲與創作者互動留言牆，無論你是創作者的粉絲、創作者本人或任何一位喜歡此次參展創作者的朋友，在【告白台北畫博】這裡，皆能將想對創作者說出口的一切寫下/繪出，後續於展會結束時，將替您交到創作者的手中，歡迎每一位粉絲透過此次機會來將心儀的話寫下！
6. 必收藏台北畫博年度刊物「illus +」來了
插畫控必收藏的官方年度刊物「illus +」連續第三年再次製作官方刊物，除了完整呈現參展者品牌之外，也有我們對於市場的觀察與插畫家們最好奇的議題！台北畫博投過 擁有一本 「 illus + 」等於掌握了過去一年的精華，現場也會少量釋出歷年刊物，喜歡插畫的朋友千萬別錯過。
7. 完整的大舞台活動時刻表
海外大師講座、創作者簽名會、繪本說故事、品牌介紹會、座談會、以及似顏繪等時間一間一覽表，歡迎大家與處作者近距離互動，並聽聽看深入瞭解與創作有關的大小事。
8. 所有參展品牌
會場分為A-D四大區域，鄰近入口處以及大會服務台的是A區，有貼機的則是B區，靠近大會舞台、留言牆和一番賞的是D區，海外展攤最多元則是C區，走在上百間展攤中難免被迷失方向，建議事先查找好自己心有所屬的展攤，再前往攤位會更方便快速喔！
展攤一覽表
攤位／名稱
【A區】
A-102 新夭 BrainHoleSky
A-104 紹華 Shao-hua
A-106 阿歾Amo
A-108 Beryl Wu
A-110 Yueatgreen 魚吃草
A-112 咚東 Dong Dong
A-201 OUNCE studio玩食發術
A-202 annnbrownie 布朗尼
A-203 Yuz Draw Cooking
A-205 繪星療地球
A-206 大芝麻小花生
A-207 喔噢你好
A-2C Corner Islet 隅島
A-209 Yibo.art 一啵
A-210 虹C hong.girl
A-211 Vivianshen
A-212 阿軒與一隻灰塵
A-214 離家出走的鴨梨子
A-301 Selfish Illustration
A-302 甜秘密 SweetSecrets
A-303 Bonnie Lu & 兔君
A-305 z.peee
A-306 恐龍的房間Dinosaur's Room
A-307 蛋定人生
A-308 偏心倉庫
A-309 炸蝦炸炸瑕ebifura._.art
A-310 羊號角Piper
A-311 星星X虫虫 Hweyhweystar
A-312 小田月所
A-313 空罐王
A-314 小黃間 little yellow studio
A-401 Drunk Bambi /微魏斑比
A-402 Cafe and Hof 韓國
A-403 山羊先生工作室
A-404 oriari studio 韓國
A-405 來碗寬片片
A-406 BAEKSAN 韓國
A-407 momozaza
A-408 Thingthingclub 韓國
A-409 PUTHIALT 飄緹亞
A-410 MOSLA旨刑晉 韓國
A-411 Raimochi
A-412 NOMA 韓國
A-414 SIKSIK IN THE HOUSE 韓國
A-501 SODAFLAVOR 韓國
A-502 捏嘴巴SanCivet
A-503 palbegae 韓國
A-504 MSRY.STATIONERY 瑞秋小姐文具與生活
A-505 HAPPY TRUCK 韓國
A-506 風速新營XYWS
A-509 mind a day(covercat) 韓國
A-508 絨絨森林
A-509 Ari 麗 韓國
A-510 Huadabii花大鼻小文青
A-511my grimmi 韓國
A-512 小心臟 Little Heart
A-513 Daiv 韓國
A-601 插畫小農
A-602 JINART
A-603 龜 turtlewithpen
A-606 iii sum+實樂設計
A-606 平凡乙女日記otomerui
A-607 CITY PIG
A-608 人中人株式會社
A-609 皮康- Pi kang
A-610 有亦文創
A-611 小油画 Little Oil Art
A-612 夥伴玩具
A-613 右手超人
A-702 JAMMY GLOBAL Ltd.
A-703 食料品制作所
A-705 格莉特企業有限公司
A-707 黑白小姐
A-709 肉球 paw pad
A-710 社畜請上車
A-712 狗狗夾星 DOGDOGSANDWICH
A-714 Knocky x CHILL KINGDOM
A-801 聚塔創意TTCC
A-802 彩虹貓咪樂園 日本
A-804 tanakasaki 日本
A-806 柴尾-shlbao 日本
A-807 二搞创意
A-808 hananosumire 日本
A-809 薯餅薯泥是橘貓
A-810 麻吉鴨鴨 / moca 日本
A-812 甘巴零！蘑菇君(KINOKO-KUN)
A-814 kinoriOishi 大石晚規 DC
【B區】
B-101 Tama Omori 日本
B-102 AHCHEN
B-103 tama 日本
B-104 LanfangLin Illustration
B-105 NODA KAORI illustrator 日本
B-106 InkSundae
B-107 Alicevigor 日本
B-108 喫茶cafe little bear
B-109 TULIP PRINCE*BUNTAN 日本
B-110 Lemon & Sugar 檬檬糖糖 日本
B-111 HARIKEN / 哈利剣 日本
B-112 有點市 胡子碰碰 日本
B-113 歯の漫画
B-201 交換日記
B-202 nozomii妯米
B-203 YCY
B-204 Amily Shen
B-205 王百貨
B-206 好的小安
B-207 包大姊
B-208 YuYing
B-209 唐葫蘆姑娘
B-210 緩緩 WHON
B-211 露咖貓 Looka Cat
B-212 日頭
B-301 胖西是隻河狸
B-302 嗨狗小炸蝦HAIGOday
B-303 熊老間BearBoss
B-304 _sora.sora_
B-305 my girl aiko
B-306 什麼鳥
B-307 餃貓FAMILY
B-308 JIUTAOJIUTAO
B-309 Finn's Fruit Box
B-310 LLCXY 00
B-311 HiHI搗蛋鬼
B-312 昀子YUNZI
B-313 A ee mi
B-401 吉文考古
B-402 なぎxなぎ(NAGIxNAGI)
B-403 鸚味日誌ParrotDaylife
B 404 Shih-Fen Illustration
B-405 Miki Li Art
B-406 lasunpo studio / 來散步
B-407 草棉谷RONG
B-408 何包蛋
B-409 Hoi ホーイ
B-410 青文CW插畫
B 411 懶惰朽吉 wohenlanduo
B-412 Manting illustration
B-413 蛋哥超有事
B-414 耍花招
B-501 SUPPLY 泰國
B-502 Tan-staR 泰國
B-503 Pinniee 泰國
B-504 archiestudio 泰國
B-505 Pammy's Palette 泰國
B-506 Monning 泰國
B-507 ERDY 泰國
B-508 MeMiann Studio 泰國
B-509 卡爾與河豚君 泰國
B-510 Kanya Kim 泰國
B-511 doudle studio 泰國
B-512 Mei mo 泰國
B-514 Bink.bibo 泰國
B-601 Stickwithme4ev 泰國
B-602 Piexin小派與他的漢堡波
B-603 Smiletime.studio 泰國
B-604 安怎?Ann-Nua
B-605 zky.studio 泰國
B-606 1991w2992 泰國
B-607 Cat Me Five 泰國
B-608 只會亂畫 JRHUEIII
B-609 Missing the Cat 泰國
B-610 cheng cheng
B-611 Paerytopia 泰國
B-612 humor star幽默之星
B-613 NATSUPUT 泰國
B-614 Nuomi諾米
B-701 何旳養Yunzhen Ho
B-702 呱呱森林
B-703 仲華|生物插畫
B-704 愚室實驗所yushilab
B-705 Ivy Snow 森空
B-706 小室插畫
B-707 fluffystar毛絨絨星人
B-708 浮游人X小葉默
B-709 恐呆の星球
B-710 Studio Mogu
B-711 Weeeee!
B-712 噗尼 | Mobell
B-800 高光時刻
B-801 Kiyokostudio
B-802 虎爺實習中
B-803 CEMACEMAS
B-804 阿啾小劇場
B-805 糙次搭的獨角獣
B-807 Bon Bon Stickers
B-808 CHUCHUMEI啾啾妹
B-809 ONION MAN
【C區】
C-101 竹工凡花 JHU GONG FAN HUA
C-102 阿企與魚魚
C-103 米乾mi |水豚店長與鴨鴨們
C-104 MaiKaoAiChiou
C-105 1982小時候
C-106 La la la
C-107 羊君 somesortof.fern
C-108 Teddy & Fluffy 泰迪與綿綿狗
C-109 紙上旅行
C-110 莎莎手作ShaSha hand made
C-111 樂意 Loidesign
C-112 Bangkok Illustration Fair
C-113 我紙在乎你 馬來西亞
C-116 I am Haruko STUDIO 哈露體
C-117 Hiuyeung International Limited 香港
C-118 The Seoul Illustration Fair
C-201 酪梨
C-202 Sriste 新加玻
C-203 滴的小動物Animalsdi
C-204 Bao Doodle 馬來西亞
C-205 bubukai
C-206 無謂君Nothingwejun 馬來西亞
C-207 Chickenman大雞雞人
C-208 Nekojin Workshop 貓人工房 馬來西亞
C-209 傑克在箱子裡
C-210 PEE YONG DIARY 屁融涂鸦日記 馬來西亞
C-211 湯姆先生MR. TOM
C-212 小塊貓Chunkychunks 韓國
C-213 Aaartistlife旅遊插畫
C-214 Silly Gilly Daily
C-216 PearlCatCat 英國
C-301 Kazel水彩手繪9 馬來西亞
C-302 胖極 Pangiistudio
C-303 Deeplii.Art 笛里 馬來西亞
C-304 wwiinngg
C-305 HeyHey Brody 馬來西亞
C-306 Tabbi L
C-307 Rachelhofs 插畫 馬來西亞
C-308 小雞崴力
C-309 Raquel Cruz Art U 宏都拉斯
C-310 CHOCHO戳戳
C-311 miichimochi 馬來西亞
C-312 APAN Illustration
C-313 sho小確幸 馬來西亞
C-314 Jerold Sunga 紐西蘭
C-315 Bichi Mao 彼奇猫 馬來西亞
C-316 Nevernot Official 印尼
C-317 煎妮花 JENNYHUA
C-318 CharadeShow 韓國
C-401 灰黒集白
C-402 BLACK JELLY CLUB 韓國
C-403 畫說日常
C-404 JELLY LAND 韓國
C-405 加零在電線桿下
C-406 Littletinyroom 韓國
C-407 Mousy Story 小鼠手札
C-408 jop_dong_sa_ni 韓國
C-409 不知道同學
C-410 O1004 韓國
C-411 心靈交易所 soul exchange studio
C-412 yoovora
C-413 起司貝爾 CHiiZBEAR
C-414 Le petit carnet 韓國
C-416 Cooking Cookie 韓國
C-501 Hellogitii 韓國
C-502 Lanparman 屌面人
C-503 WEIRDOLLS 韓國
C-505 MILL HOUSE 韓國
C-506 詠丹集 Yong Dan Ji
C-507 JOYBEAR (From : Mr. gloomy bear ) 韓國
C-508 odorikoko 踊の心
C-509 HAGI_NO_LOVE 韓國
C-510 Minghan H.
C-511 bearsun 日日熊
C-512 Eat MushRoom
C-513 墨染一色 SKY.MOJAN
C-514 ATW studio
C-515 雞童可愛宮
C-516 Huyu
C-517 indeer小印紅鹿
C-518 Maruco 小畫室
C-601 Meow Illustration
C-602 PINK&VEN
酸白兔 Uglyrabbit
文森•梵谷
六六水族
米工 Better mii
於罡日常了 RJ
肥嫩水痛
金馬桶
C-603 Emerald Studio 祖母綠
C-605 藜夢 Li Meng
C-607 Peno alcohol.
C-609 寫情書的人
C-610 好生藝品牌管理顧問有限公司
C-611 三貓俱樂部
C-612 oneone
C-613 默代誌 MODAIZHI
C-614 棉花德柴柴與廢猫阿米
C-702 黃阿瑪的後宮生活
C-708 什物a kind of cafe
C-709 If線球
C-710 Littdlework 繍珍森活
C-711 茄子先生
C-712 OURS森林好朋友
C-713 懶散兔&啾先生
C-714 萌萌與他的恐碇朋友
C-802 The Butters 奶油家族
C-807 查高ChaKao
C-808 Phoebe Chen 陳臬容
C-809 大年印刷X大米創意
C-810 CORNER轉角
C-811 地呱球
C-812 HITOTOKI
C-815 Hello Studio你好工作室
C-816 mikolu universe
【D區】
D-101 啊宣 ASUAN
D-102 Weird Couple#人生好難 香港
D-103 臺灣印爭 TAIWAN IMPRESS
D-104 Mr n Mrs Moon 香港
D-105 蜥蠵創作
D-106 The Box Marketing Solution Limited(Tombonia湯姆邦尼亞) 香港
D-107 Thisis Yali
D 108 SunnyBag
D-109 不拔毛時代FURFUR
D 110 大宇人的小雨宙超市
D 111 Naomi 芝
D-201 piepiepuu 小樹派派 澳門
D-202 半島師奶 Pundusina 澳門
D-203 hohohola 香港
D-204 阿元製造所 香港
D-205 不一定 香港
D 206 GILIGULU 香港
D-207 HeartBlush 愛心腮紅 香港
D-208 TWO BLACK CIRCLES 香港
D-209 cheeky cheeky 厚面子 香港
D-210 Genieee.HK®青豬妮 香港
D-301 Shadoowww 香港
D-302 嗚比的朋友
D-303 Hamxfactory火腿工廠營業中 香港
D-304 欵波暖暖 Apple Mono
D-305 The Young Gentlement 澳門
D-306 yeahstudio
D-307 toballkidrawing 香港
D-308 宇宙垃圾Spacetrash
D-310 CHILL KINGDOM
D-401 Splash!
D-402 CHORKUNG 泰國
D-403 青青小樹
D-404 2an. 泰國
D-405 pi-near 泰國
D-406 Two in Row 泰國
D-407 SalapaoAngel 泰國
D-408 Pong Songsai 泰國
D-410 Nopkarian 泰國
D-501 Missnight 泰國
D-502 耍股貓的日常
D-503 Rin Jirajakkavan 泰國
D-504 茶浣熊Tanukii
D-505 FLUFFY OMELET 泰國
D-506 keyto art lab
D-507 Guidekk 泰國
D-508 馬卡能腳趾MacaronTOE
D-601 ririkoko 梨々子々
D-602 烏控 Birdcone
D-603 山東囊頭 / Sentimemtal
D-604 肆手商店
D-605 Mongo王猛婷
D-606 BIRD ERA 鳥時代
D-607 阿翰
D-608 Dreaming 琉璃屋
D-610 猴人魚Monkey Mermaid
D-701波波與小泡芙BOBO AND PUFF
D-702 SEALOOK(海豹看看) 韓國
Moon Shark 韓國
REDREX 韓國
D-703 減加加
D-705 AER LU
D-707 肉肉設計工作室Rou Rou Design
D-708 客製工廠
D-712 KUSDOM
歡迎所有熱愛插畫、對藝術充滿好奇的朋友一起參與。在此發現嶄新靈感，閱讀屬於自己的故事，甚至帶著一幅獨一無二的似顏繪，為這次旅程留下珍貴的回憶。一同感受插畫盛會上的的無限可能，讓畫筆與想像力共舞，創造屬於自己的高光時刻！
展覽資訊：
2025台北插畫博覽會
活動日期｜2025 年 4 月 3 日（四）至 4 月 6 日（日）
活動地點｜台北花博公園爭艷館
票價｜早鳥票：180元(只到3/26) 全票：300元
購票資訊｜請參考博覽會官方網站官方網站｜illustrationtaipei.com
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