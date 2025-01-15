古代版「新春貼圖」？故宮北院推4大書畫展 國寶細緻傳情

隨著現代科技發展，即時通訊軟體盛行，一張貼圖、一則簡訊，一鍵按出便可聯繫情誼；古代書畫家則將心意凝聚於筆墨，透過文字與繪畫傳遞情感。2025新年起始，國立故宮博物院北部院區推出「繪心寫意－書畫裡的人情味」特展，以及例行展「國寶聚焦」、「巨幅名作」、「筆墨見真章－故宮書法導賞」全面換新，展出國寶《明 沈周 寫生冊》、〈明 沈周 廬山高圖〉、〈明 文徵明 關山積雪圖〉等歷代書畫名蹟，邀民眾新春佳節造訪，感受滿滿的人情味與節慶氛圍。

策展人故宮書畫文獻處浦莉安表示，「繪心寫意─書畫裡的人情味」展覽以心意傳遞為核心，涵蓋日常書信、專為他人創作的詩詞書畫，以及具有贈物意涵的圖像等。這些作品不僅體現對收受者的重視，同時反映人們對於維繫美好情誼的深切期望。展覽從「寓意於物」、「寄興風雅」、「寫景存念」、「遠行贈別」、「願祝嵩高」五大單元，透過書畫作品中的物象抒懷、贈友寫意、祝壽賀歲等意涵，呈現古代文人交遊網絡與情感互動。

展件之一〈宋 蘇軾 書尺牘〉（覆盆子帖），是蘇東坡答謝餽贈、託人送物給友人陳季常的信件，信中感謝友人先前饋贈覆盆子，由於果類摘採保存不易，對方不辭勞煩寄贈，讓蘇東坡十分感動。另展出國寶〈明 文徵明 關山積雪圖〉，卷末文徵明自述創作緣由，於嘉靖七年（1528）冬日與王寵同遊，正值大雪紛飛，王寵拿出佳紙求畫，文徵明乘興揮毫，一時未能盡興，歸返續作。全卷歷時五年完成，是畫家寫景抒懷、與友同遊的珍貴紀念。國寶〈明 沈周 廬山高〉則是沈周為慶賀老師陳寬七十大壽而作，透過描繪廬山的巍峨崇高，頌揚師長德行及表達景仰之情。

宋 蘇軾 書尺牘 (覆盆子帖)

明 文徵明 關山積雪圖 局部 (國寶)

明 沈周 畫廬山高 (國寶)

此外，故宮每季「國寶聚焦」精選一件書畫國寶，本季展出明代四大家之首沈周《寫生冊》。畫家運用細膩的觀察力，巧妙捕捉生活物象，描繪花果、家禽、蝦蟹、貓、驢等日常景物，筆墨酣暢淋漓，物象簡樸富有神韻，是沈周寫意花鳥畫代表作。「巨幅名作」則精選展出清代宮廷畫家唐岱、孫祜等人合筆的〈慶豐圖〉，這幅青綠山水鉅作採鳥瞰視角佈局，以工筆界畫為本，建築群比例精準，營造深遠空間感，畫中宮殿、街市等物象繁多且勾勒細緻，為清宮畫院畫家合作的代表作。

明 沈周 寫生冊 貓 (國寶)

清 唐岱孫祜等 繪慶豐圖

故宮北部院區2025年第1季書畫展覽資訊 國寶聚焦

展期：2025/01/07 - 04/13

地點：208陳列室 巨幅名作

展期：2025/01/07 - 04/06

地點：202陳列室 筆墨見真章－故宮書法導賞

展期：2025/01/07 - 04/06

地點：204、206陳列室 繪心寫意—書畫裡的人情味

展期：2025/01/10 - 04/13

地點：202、210、212陳列室

圖／國立故宮博物院

圖／國立故宮博物院

圖／國立故宮博物院

圖／國立故宮博物院