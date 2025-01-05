台灣漫畫大師回顧展「指劍之舞」台北當代藝術館揭開蕭言中創作40年生命軌跡

台北當代藝術館（以下簡稱當代館）於 MoCA Studio 推出全新展覽：「指劍之舞─蕭言中創作 40 周年經典作品展」，策展人黃志偉擔綱策劃，從早期膾炙人口的單幅漫畫《童話短路》到近年開創的「指劍畫派」，全面展現台灣金漫獎得主畫家蕭言中以幽默詼諧風格塑造出的獨特藝術世界，特展自即日起展出至 2025 年 2 月 16 日。

當代館本次展覽以「指劍之舞」為名，策展人黃志偉表示，蕭言中以純粹、簡練的筆法線條表現出各種人、動物圖像，他的創作不僅是技法的創新，更是個人哲學的展現，蕭言中用他敏銳的觀察力和創意力製造許多歡樂，這次的展覽不僅讓5、6年級生重回往日時光，也希望讓更多人感染到這位多才多藝漫畫才子的幽默和快樂因子。

台灣當代藝術館「指劍之舞」─蕭言中創作 40 周年經典作品，即日起至2月1日幽默開展。

展覽規劃三個主題區，展出漫畫藝術家蕭言中的經典漫畫作品《童話短路》等手稿與彩色印刷，以及他晚年以手指代筆創作的平板畫作，開創獨特的「指劍畫派」風格，精選超過85組代表作，將原稿與出版成品並列呈現，完整展現作品從創作到完成的細節美感，最後以特別設置《堵住水壩的少年》立體裝置，讓觀眾得以走進他的漫畫世界中。

展區介紹

單幅漫畫系列特區

我們童年時代的東、西方童話短路了，經常會錯意引人取笑的笨賊和身體整形的歪樓離經，在愚笨憨憨的趣味中再帶點色色的幽默，這是漫畫藝術家蕭言中的經典《童話短路》、《笨賊一籮筐》和《整形》等單幅漫畫系列作品所展現的情境，蕭言中用他敏銳的觀察力和創意力不斷地製造歡樂，深刻連結著我們的時代生活經驗，一幅單幅漫畫便能帶給大家無數的歡樂時光。

蕭言中《單幅漫畫系列》。

攝影：王士源

「指劍畫派」特區

以指為筆，從抗拒到發現，是傳統書道思維與數位科技的對峙、對應，漫畫藝術家蕭言中在此工具的辯證中創發了「指劍畫派」，以指代筆在平板上揮灑，線條簡約老練而圓潤，指勢舞動生氣錯落有序且力道蒼勁，眼下人物瞬間一氣呵成，數筆線條的流動交織盡顯生氣。

蕭言中《劍指畫派》攝影：王士源

蕭言中《劍指畫派》以俐落的線條筆觸呈現獨特的藝術視角。攝影：王士源

《可愛系列》特區

「創作要堅持！快樂更要堅持！」這是蕭言中的兩大堅持，可愛系列的動物世界無疑是快樂生命的代表形象，蕭言中以簡潔、圓潤又流暢的線條，將動物的各種喜、怒、哀、樂的情緒面容，皆以某種可愛的姿態來表現，讓人感到「可愛」所帶來的童趣與快樂！

蕭言中《可愛系列》。攝影：王士源

蕭言中《可愛系列》。

《堵住水壩的少年》

《堵住水壩的少年》是蕭言中單幅漫畫經典中的經典，不僅耳熟能詳更是那種過目難忘的經典，一貫以快樂、幽默又帶點色色的趣味創意，讓人笑到肚子痛、笑到在地上滾的情節，2022年蕭言中將《堵住水壩的少年》，用雕塑裝置的形式給具體化，讓觀眾得以走入參與漫畫的情境裡，成為畫中有趣快樂的因子。

蕭言中《堵住水壩的少年》攝影：王士源

攝影：王士源

攝影：王士源

展覽資訊： 指劍之舞─蕭言中創作 40 周年經典作品展

展期｜2024/12/21（六）－2025/2/16（日）

地點｜台北當代藝術館