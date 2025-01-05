台灣漫畫大師回顧展「指劍之舞」台北當代藝術館揭開蕭言中創作40年生命軌跡

琅琅悅讀／ 花編 整理報導
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：當代館
組圖／琅琅悅讀，圖片來源：當代館

（以下簡稱當代館）於 MoCA Studio 推出全新展覽：「指劍之舞─創作 40 周年經典作品展」，策展人黃志偉擔綱策劃，從早期膾炙人口的單幅《童話短路》到近年開創的「指劍畫派」，全面展現得主畫家蕭言中以幽默詼諧風格塑造出的獨特藝術世界，特展自即日起展出至 2025 年 2 月 16 日。

當代館本次展覽以「指劍之舞」為名，策展人黃志偉表示，蕭言中以純粹、簡練的筆法線條表現出各種人、動物圖像，他的創作不僅是技法的創新，更是個人哲學的展現，蕭言中用他敏銳的觀察力和創意力製造許多歡樂，這次的展覽不僅讓5、6年級生重回往日時光，也希望讓更多人感染到這位多才多藝漫畫才子的幽默和快樂因子。

台灣當代藝術館「指劍之舞」─蕭言中創作 40 周年經典作品，即日起至2月1日幽默開展。

展覽規劃三個主題區，展出漫畫藝術家蕭言中的經典漫畫作品《童話短路》等手稿與彩色印刷，以及他晚年以手指代筆創作的平板畫作，開創獨特的「指劍畫派」風格，精選超過85組代表作，將原稿與出版成品並列呈現，完整展現作品從創作到完成的細節美感，最後以特別設置《堵住水壩的少年》立體裝置，讓觀眾得以走進他的漫畫世界中。

延伸閱讀：台灣漫畫才子蕭言中2023年11月病逝　整理4個你可能不知道關於他的創作事蹟

展區介紹

單幅漫畫系列特區

我們童年時代的東、西方童話短路了，經常會錯意引人取笑的笨賊和身體整形的歪樓離經，在愚笨憨憨的趣味中再帶點色色的幽默，這是漫畫藝術家蕭言中的經典《童話短路》、《笨賊一籮筐》和《整形》等單幅漫畫系列作品所展現的情境，蕭言中用他敏銳的觀察力和創意力不斷地製造歡樂，深刻連結著我們的時代生活經驗，一幅單幅漫畫便能帶給大家無數的歡樂時光。

蕭言中《單幅漫畫系列》。

攝影：王士源

「指劍畫派」特區

以指為筆，從抗拒到發現，是傳統書道思維與數位科技的對峙、對應，漫畫藝術家蕭言中在此工具的辯證中創發了「指劍畫派」，以指代筆在平板上揮灑，線條簡約老練而圓潤，指勢舞動生氣錯落有序且力道蒼勁，眼下人物瞬間一氣呵成，數筆線條的流動交織盡顯生氣。

蕭言中《劍指畫派》攝影：王士源

蕭言中《劍指畫派》以俐落的線條筆觸呈現獨特的藝術視角。攝影：王士源

《可愛系列》特區

「創作要堅持！快樂更要堅持！」這是蕭言中的兩大堅持，可愛系列的動物世界無疑是快樂生命的代表形象，蕭言中以簡潔、圓潤又流暢的線條，將動物的各種喜、怒、哀、樂的情緒面容，皆以某種可愛的姿態來表現，讓人感到「可愛」所帶來的童趣與快樂！

蕭言中《可愛系列》。攝影：王士源

蕭言中《可愛系列》。

《堵住水壩的少年》

《堵住水壩的少年》是蕭言中單幅漫畫經典中的經典，不僅耳熟能詳更是那種過目難忘的經典，一貫以快樂、幽默又帶點色色的趣味創意，讓人笑到肚子痛、笑到在地上滾的情節，2022年蕭言中將《堵住水壩的少年》，用雕塑裝置的形式給具體化，讓觀眾得以走入參與漫畫的情境裡，成為畫中有趣快樂的因子。

蕭言中《堵住水壩的少年》攝影：王士源

攝影：王士源

攝影：王士源

指劍之舞─蕭言中創作 40 周年經典作品展
展期｜2024/12/21（六）－2025/2/16（日）
地點｜台北當代藝術館

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