插畫界奧斯卡「波隆那世界插畫展」來了！77位國際插畫家作品一次看

被譽為「插畫界奧斯卡奬」又來了！本屆「波隆那世界插畫展」作品是來自全球來自22個國家、77名插畫家、386件得獎作品，今年台灣作為亞州區巡展的壓軸站，本次展區規畫特別替國際認證的8位台灣創作者，特別建立「台灣發光Light Up」以獨立展區，不只鼓勵藝文創作，同時也讓更多人認識這群展現台灣之美、登上國際舞台的插畫家。展覽將於台北新光三越信義天地A9館 9F展出，展期自6月21日至9月10日，歡迎對藝文、插畫、繪本有興趣的大小朋友，觀展感受徜徉在色彩和想像力的奇幻藝術大展。

超豐富的參展作品。（圖／udn售票網提供） 部分本次展出的插畫作品集合。（圖／udn售票網提供）

不出國門，飽覽全球一流插畫原作！

波隆納插畫奬自1967 年創辦，每年吸引全世界數千位插畫家參加，也是全球少兒圖畫書的風向指標，受到全球插畫創作、圖書出版專業人士和藝術文化愛好者們的高度關注，入選作品在全球巡迴展出！

今年是連續第三年再度來臺辦展，本屆比賽吸引全球68個國家和地區的3,235名插畫家投稿，最終23個國家和地區的77位插畫家、386件作品脫穎而出！巡展作品是來自全球來自22個國家、77名插畫家、386件得獎作品，參賽作品由五幅一組的畫作構成，每組畫作講述一個故事，獲選作品在波隆納書展首展之後，到世界各地巡迴展出，台灣是繼日本、中國大陸北京和上海之後，亞洲之行的最後一站，此次展出包含8位台灣插畫家！

四大展區豐富你的藝術細胞

插畫展之所有重要，是因為插畫、繪本，以圖敘事，是所有藝術的起源和元素，閱讀插畫、繪本，激發視覺、聽覺和思考，增進藝文涵養及啟發創作能力！波隆那世界插畫大獎展慧聚全國世界世界各地的插畫作品超越空間距離和文化差異，讓觀展者能盡情徜徉在色彩和想像力之中！本次展覽有四大風格展區，分別是「遇見歐洲Meet You」、「奇想美非Fancy Dream」、「狂歡亞洲Dance Together」，以及「台灣發光Light Up」，以地域劃分，讓民眾能感受不同國籍、不同文化的藝術家的創意。同時，畫家們也運用各種繪畫技法和表現形式：水粉／鉛筆／刺繡／拼貼／鋼筆／油畫／版畫／羊毛氈墨水／絲網印刷／電腦繪圖......等，展現了繽紛多采，或抽象或寫實、或前衛或傳統、或童真或魔幻，也能讓近距離領略原作之美！

四大風格展區的「遇見歐洲Meet You」（圖／udn售票網提供） 四大風格展區的「奇想美非Fancy Dream」（圖／udn售票網提供） 四大風格展區的「狂歡亞洲Dance Together」（圖／udn售票網提供）

8位台灣之光，一起向世界展露光芒

尤其最後一個展區也是最特別的一區，以8位本土插畫家張筱琦、阿文、薛慧瑩、黃一文、卓霈欣、戴維君、陳怡今和陳瑋璿等人作品集結，畫家們憑藉優秀創造力和奇思妙想，題材涵蓋家園關懷、生活趣味、動物保護等，獲得國際認可的榮耀，向世界展現台灣創作的實力，也讓世人了解台灣文化的多樣性和包容力。該展區由不規則交錯的木結構形成，營造台灣多元的氛圍，作品懸掛在結構及空中，創造非寫實感。參觀動線遍佈在空間和插畫中，觀眾穿梭其間，好像置身插畫之中，備增欣賞趣味，也會激發拍攝留念及分享的欲望。

「波隆那世界插畫展」自即日起至9月10日，對藝術、繪畫創作有興趣的民眾把握展期，購票前往台北新光三越信義天地A9館觀展。

集結8位台灣之光的「台灣發光Light Up」展區。（圖／udn售票網提供）

（圖／翻攝自Instagram帳號＠bologna_illustration貼文）

（圖／翻攝自Instagram帳號＠bologna_illustration貼文）

展覽資訊： 「波隆那世界插畫大展」 展期：2023年6月21日至9月10日 地點：台北新光三越信義天地A9館 9F 了解更多：udn售票網購票資訊