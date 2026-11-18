第二章 控制狂 （節錄）

人們眼中的控制狂

•最早到，最晚走；因為事事力求掌控而獲得提拔。

•會參與大部分工作 ，而且事必躬親。

•嘗試交辦任務，但實際上不信任任何人。

•執著於細節和微觀管理 ，每件事都要深入了解。

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•告訴你工作該怎麼做，凡事都要再三檢查確認。

控制狂如何回應批評

最早到，最晚走；因為事事力求掌控而獲得提拔：「我最早到是為了確定大家已經開始工作；我離開的時候也要確認咖啡機有確實關機。我不是因為事事力求掌控才被拔擢的。誰說的？」

會參與大部分工作，而且事必躬親：「我只是喜歡密切留意手下員工。我不是在控制，我只是在關心他們的工作。我可以、也應該做大部分的工作，這一點是真的，但是每個人都要盡一份力，這一點很重要。」

嘗試交辦任務，但實際上不信任任何人：「我的確不時就嘗試將工作分配下去。但遺憾的是，我手下的員工不只一次證明了他們不值得信任。」

執著於細節和微觀管理，每件事都要深入了解：「就像我常說的，魔鬼藏在細節裡。所以不時地深入探索枝微末節才顯得重要。但我不是在細節上吹毛求疵的人。況且，公司裡有一些人工作有些漫不經心。真令人遺憾。畢竟，一輛車有趣的地方就藏在引擎蓋下。正因如此，我才會凡是能做的，都盡量自己去做，好讓自己變得聰明一點。」

告訴你工作該怎麼做，凡事都要再三檢查確認：「我喜歡提點員工，給他們好的建議。如果不這麼做，問題就會一直累積。因此，我覺得跟進手下員工的工作進度是個好辦法。我猜他們如果沒有聽到我的意見，一定會有麻煩─哈哈哈。」

書名：《主管這麼爛，但我照樣開心上班：不必離職、不起衝突，輕鬆化解7種職場困境，讓你不再身心俱疲，還能獨自升級！》 作者：佩爾．亨利克．史騰史東 出版社：商周出版 出版時間：2026年10月27日

控制狂的世界觀

控制狂曾被不可靠的員工拖累太多次。控制狂也曾對手下員工展現出十足的信任，只是到頭來卻發現信任被三番兩次地濫用。

因此，控制狂的基本原則就是「任何人都不能放任不管」，於是他們建立了一套二十四小時運作的監控機制，會透過電子郵件和簡訊追問「進度如何」。控制狂覺得保持聯絡十分重要，這樣人家才會覺得被看見。對控制狂來說，「基於信任的管理」根本是胡說八道，「授權交辦」這樣的字眼讓他們渾身不自在。控制狂常說：「我自己來做還比較輕鬆！」

於是，這就成了控制狂做事的方式。

控制狂認為員工並不是需要更多時間來完成任務，而是需要更緊迫的截止期限！

面對控制狂主管 的急救指南

「你不相信我嗎？」千萬別問控制狂這個問題。你的上司心裡會想：「不信，當然不信。」然而他們脫口而出的卻是謊言：「怎麼會，我相信你，我只是希望確認這其中沒有誤解。」

控制狂對控制的渴求，可能激發人性最陰暗的一面，而人的本能反應是絕望與挫敗、失望與憤怒。因此，最佳建議是先釐清，上司的控制欲是否真的如你想的那麼討厭。因為工作中肯定有人會信任你，所以如果有人嚴密地監督你，或許也沒有那麼糟，即使那人是你的上司。

接著，我們來看看曾經飽受折磨的人們，是如何巧妙應對他們的控制狂上司。

瘋狂的控制狂

信任。這或許是職場 上最常見的詞彙之一，也是工作場所得以運行的基本要素。管理者負責確保員工齊心協力，達成共同的目標，但管理者顯然不可能時刻緊盯所有員工。這種做法既不可取，效果也不太好。因此，管理者必須信任員工，而且最理想的情況，就是採取「基於信任的管理方式」。

有些主管認為，如果能夠自己處理工作、不依賴任何人，是最輕鬆的做法。但如果部門裡有超過兩名員工，主管顯然必須將任務交辦下去，確保工作由更多人來完成。如果你是控制狂型的服務生領班，肯定忍不住想親自上陣，一一服務五十名客人。但如果必須確保餐點熱騰騰地上桌，你勢必得將工作分配給一定數量的服務生。為什麼對某些主管來說，放棄這種毫無意義的控制會這麼難？

最簡單的答案就是，這些控制狂過去可能曾有某些經歷，讓他們認為手下的員工不值得信賴。他們曾經吃過虧，因此必定採取更嚴格的控制，直到證明員工值得信賴為止。當然，前提是如果真的有這一天的話，因為控制狂從來不會忘記。

這也跟控制狂希望別人按照他們的方式完成工作有關；他們希望員工採用他們的方法。如果員工用其他方式完成任務，控制狂會覺得不安。

在親密關係中，許多人會發現伴侶希望能按照他們的方法來打掃。如果你選擇用自己的方法，比如說先洗地板再除塵，你的伴侶就會說，這樣灰塵會「落到」乾淨的地板上，所以這個方法是錯的。就算你辯稱灰塵不會落到地板上，而是會卡在抹布上，也是徒勞無功。

你的伴侶肯定會仔細檢查你的工作成果，看看灰塵有沒有落在地板上，直到有一天他們找到證據，證明他們的方法比較好。你可能非常不喜歡這種監督，於是失去了做家務的動力。

如果你不是負責洗衣服的一方，那麼你大概要負責晾衣服。而且你肯定知道，一定要按照特定的方式來晾。要嘛按照你的方式，要嘛按照伴侶的方式。當你的伴侶走近晾衣架檢查─這下好了，這通常會觸動大多數人的某種身心反應。某些希望盡早擺脫這項工作、所以表現得不可靠的人除外。

自立與信任對個人來說非常重要，更是個人發展、人際關係、身心健康的基礎。那種盡在掌握之中的感覺、個人發展與滿足，對大多數人來說都不可或缺。

個人幸福與被理解、被信任息息相關。這種需求從幼童時期就存在，雖然這種說法有些老生常談，但我們可以說，當孩子堅持「我自己可以」，就能看出他們希望被信任。一個兩歲孩童吃粥時會堅持可以自己喝，雖然大部分的粥最後都喝到了他的頭髮上、臉上，還有地板上。明智的父母會微笑著引導孩子，不會嘗試說服兩歲幼童他錯了。

受到依賴和感受到真正的信任，對所有人來說都極為重要。如果你的父母因為不信任你（或你的朋友），所以從來不同意你在他們不在家時開派對，這會影響到你們的信任關係。

這就是為什麼許多員工在發現上司不信任自己時，同樣會有叛逆和失望的情緒。因為你從未在未經許可的情況下在工作場所舉辦派對；你吃粥沒有灑出來；你先除塵再清理地板。那麼為什麼控制狂還是不信任你？

●本文摘選自三采文化出版之《主管這麼爛，但我照樣開心上班：不必離職、不起衝突，輕鬆化解7種職場困境，讓你不再身心俱疲，還能獨自升級！》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！