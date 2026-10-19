琅讀金句／友善並不意味著必須喜歡苦難， 而是在可以承受的情況下退後一步、友善以對

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書名：《正念靜觀：東方古老智慧與西方現代心理學的跨時空匯流——牛津大學教授凱肯X禪修導師費爾德曼首部融合東西方智慧的靜觀實踐之書》 作者：衛林．凱肯、克莉絲汀．費爾德曼 出版社：野人文化／讀書共和國/ 出版時間：2026年09月16日

༄即使在不完美中，依然有安好的能力༄

༄從受苦到豐盛的地圖༄

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一部融合東方佛法與西方心理學 的智慧之書

引導讀者覺察內在心境，培養慈悲、好奇、平等心等心智 品質

以具體可行的修習架構

走向更深的生命覺知與圓滿豐盛之路

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本書架起一座連接古老佛法智慧與現代心理學的橋梁，繪製出一幅完整的心靈圖譜，不但可以減輕個人和群體的痛苦，更能將生命轉化為幸福 和繁盛。

兩千多年前古老的佛法教導中，其實早已提供了一幅心的地圖；如今21世紀，與現代心理學匯通，形成深刻、巨大、充滿智慧的力量，展現於正念 靜觀。

本書以獨特的視角，探索正念靜觀在東方佛法心理學中豐厚古老的傳承根源與心智基礎，接著推進到現代西方心理學所建構的大量臨床應用、實證基礎以及最新神經科學研究成果。越來越多證據顯示，心如同體能，經過鍛鍊可以強化，具備神經可塑性，而靜觀正是影響心與身通往良善、韌性、豐盛的方法。書中透過許多案例、譬喻、具體步驟，深入解釋正念靜觀的基本智慧與態度，以及面臨人生各種問題時該如何運用。淺顯易懂、清晰明瞭，我們將知道苦如何生起？如何止息？以及如何與苦共處。

這是一個充滿非凡潛力的時代。人類活得更久、享有更好的經濟保障，並擁有更優良的教育與機會；然而，卻依然有不同形式的苦，其中很大一部分源自人類的心智和心靈。本書提供的視角匯流，是用更深的明悟、慈悲、平等心，為當代的重大挑戰，提供某些新的答案，或至少帶來新的觀點。這是一本具有強大能量，能幫助人們改變心、改變想法與生命的智慧之書。

【編輯推薦】

本書融合兩千多年佛法智慧與現代西方心理學，從正念靜觀出發，帶領讀者探索心智運作的奧祕，理解痛苦如何產生，又該如何面對、轉化與止息。作者揭示心如同體能，能透過持續鍛鍊，逐步培養韌性與改變的力量。

透過真實案例、生動譬喻與具體可行的修習方法，本書引導我們培養慈悲、好奇與平等心，在面對生活困境時，不再一味逃避或受情緒所牽制，而能以更深的覺察與理解回應人生。當我們學會與痛苦與困難共處，便有機會走向安定，將內在轉化為幸福、韌性與豐盛的力量，在不完美的世界裡，依然活出更自在、圓滿的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自野人文化 出版之《正念靜觀：東方古老智慧與西方現代心理學的跨時空匯流——牛津大學教授凱肯X禪修導師費爾德曼首部融合東西方智慧的靜觀實踐之書》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！